USA podsłuchują sojuszników, a Rosja wysyła na Ukrainę bardzo groźną broń

Wciąż trwa burza po wycieku ściśle tajnych dokumentów wywiadowczych. Amerykanie przyznają, że to zagrożenie dla Bezpieczeństwa Narodowego. To nie miało prawa się zdarzyć. Zwłaszcza w czasie wojny Rosji na Ukrainie. Co więcej, ta afera może mieć ciąg dalszy.

Poniżej przedstawiamy najnowsze doniesienia dotyczące wojny na Ukrainie.

Ukraińcy mówią o tajemniczej wybuchowej niespodziance, jaką chcą zafundować rosyjskiej Flocie Czarnomorskiej.

Rosyjskie wojska powietrzno-desantowe dostaną na wojnę z Ukrainą rakietowe ciężkie moździerze TOS-1A. Dlaczego są tak groźne?

Bachmut staje się symbolem ukraińskiej obrony. Rosjanie nie zamierzają zrezygnować z jego całkowitego opanowania. Nieustannie bombardują miasto.

Nie wiadomo kto jest za przeciekową aferę odpowiedzialny. Nie wiadomo też czy nie posiada więcej takich danych, które mogą zostać wkrótce ujawnione. Publikowane w sieci tajne materiały pokazują, że Amerykanie podsłuchują sojuszników.

Wyszło, że służby wywiadowcze USA wątpią, by szykowana przez Ukrainę ofensywa spełniła zamierzone cele i przecięła okupowany przez Rosję pas ukraińskich terytoriów między Krymem a Rosją.

Wskazują też na ukraińskie problemy z formowaniem sił i dostępnością sprzętu i amunicji. Doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak skomentował te doniesienia krótko. - Ukraina potrzebuje więcej broni dalekiego zasięgu, a mniej rozważań na temat wycieku ściśle tajnych dokumentów amerykańskiego wywiadu - powiedział.

Bachmut symbolem ukraińskiego oporu. Rosjanie rzucają tam wciąż nowe oddziały

Ukraińcy szeroko informują o wystąpieniu premiera Mateusza Morawieckiego w USA, gdzie powiedział, że brak ochrony Ukrainy grozi kryzysem o niewyobrażalnych rozmiarach. Podkreślił też, że Warszawa i Waszyngton wspólnie bronią wolności narodu ukraińskiego, która musi nadal być wspierana, ponieważ jej brak grozi światowym kryzysem.

Lider Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn pochwalił się, że już 80 proc. Bachmutu, w tym centrum administracyjne miasta, znajduje się w rękach rosyjskich sił. Rosjanie nie zamierzają zrezygnować z całkowitego zajęcia Bachmutu, zaczęli tworzyć nowe jednostki desantowe i szturmowe.

Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar powiedziała w ukraińskiej telewizji, że miasto Bachmut w obwodzie donieckim wzięło na siebie ciężar rosyjskich ataków na wschodzie, a opuszczenie miasta oznaczałoby wpuszczenie wroga w głąb kraju.

Według amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną Kreml uchwalił ustawę o wykorzystaniu narzędzi cyfrowego autorytaryzmu do digitalizacji i poprawy skuteczności wydawania wezwań do sądu i rozprawienia się z obywatelami uchylającymi się od poboru. To też wróży długą wojnę.

Rosjanie przyznali po raz pierwszy, że ich straty przewyższają znacznie ukraińskie

Rosyjskie wojska powietrzno-desantowe dostaną na wojnę z Ukrainą bardzo groźną broń. To ciężkie moździerze TOS-1A wystrzeliwujące rakietowe pociski termobaryczne. To jeden z najstraszliwszych rodzajów uzbrojenia, jaki Rosjanie używają na wojnie z Ukrainą.

Jeden z rosyjskich specjalistów wojskowych w rosyjskiej telewizji przyznał, że dane Pentagonu o stratach żołnierzy Kremla, które są znacznie większe, niż ukraińskie są bliskie prawdy.

Według wcześniejszych doniesień Rosja straciła w Ukrainie ponad 157 tys. swoich żołnierzy. W kontrolowanej przez Kreml rosyjskiej telewizji pierwszy raz od początku wojny padło zdanie na ten temat.

Na okupowanym przez Rosjan Krymie pojawiły się ulotki prawdopodobnie autorstwa Komisji antyterrorystyczna miasta Jałty, ostrzegające przed atakami dronów oraz ostrzałem rakietowym i artyleryjskim.

Szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow powiedział, że Sztab Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych Ukrainy w ostatniej chwili podejmie decyzję o rozpoczęciu planowanej kontrofensywy. - Jeśli ktoś myśli, że mamy tylko jedną opcję, to nie jest to prawda - podkreślił.

Kijów może dostać zachodnie myśliwce. Jest deklaracja, że decyzja zapadnie tego lata

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow oznajmił tajemniczo, że wróg nie jest świadomy wszystkich szczegółów naszych działań, a to oznacza, że możemy zafundować rosyjskiej Flocie Czarnomorskiej wybuchową niespodziankę.

Troels Lund Poulsen, pełniący obowiązki ministra obrony Danii, będąc z wizytą na Ukrainie oświadczył, że decyzja zachodnich sojuszników w sprawie przekazania Kijowowi myśliwców może zapaść przed latem 2023 r., czyli po dostarczeniu ukraińskiej armii przez Polskę i Słowację samolotów MiG-29.

Mimo agresji Kremla, Ukraina nie zaprzestała eksportu energii do krajów Europy. Zmuszona została do tego dopiero 11 października, gdy Rosja zaczęła na masową skalę ostrzeliwać obiekty infrastruktury krytycznej. Ukraińcy przyznają, że teraz mimo trudności energia znowu płynie do Europy.