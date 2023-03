USA popiera decyzję Polski w sprawie przekazania MiG-ów-29 Ukrainie

Jeśli jakieś państwo chce dostarczyć myśliwce Ukrainie, z pewnością popieramy to, jeśli jest to suwerenna decyzja tego kraju - oświadczył rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby o zapowiedzi polskich władz dotyczących przekazania samolotów MiG-29 Ukrainie.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"To są suwerenne decyzje, które podejmują kraje. My nikomu nie wykręcamy rąk, nie zastraszamy, ale z pewnością zachęcamy państwa do tego, by pomagały Ukrainie w jakikolwiek sposób, jaki mogą. I oczywiście, jeśli inny kraj chce dostarczyć myśliwce Ukrainie, z pewnością będziemy to popierać, tak długo jak jest to jego suwerenna decyzja, z którą ten kraj czuje się komfortowo" - powiedział Kirby podczas konferencji prasowej.

Odpowiedział tak na pytanie o wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego, który zapowiedział, że do przekazania MiG-ów Ukrainie może dojść w ciągu 4-6 tygodni.

Kirby zaznaczył jednocześnie, że nie jest świadomy konkretnych rozmów między USA i Polską na temat dostarczenia tych myśliwców. Dodał przy tym, że w środę Pentagon zorganizuje kolejne spotkanie ministrów grupy kontaktowej ds. wsparcia obronnego Ukrainy (Ukraine Defense Contact Group).