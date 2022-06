USA przekaże Ukrainie system obrony powietrznej i dodatkowe rakiety dla HIMARS

Prezydent Joe Biden zapowiedział, że USA wkrótce ogłoszą przekazanie Ukrainie systemu obrony powietrznej, radarów oraz dodatkowej amunicji do systemów artylerii rakietowej HIMARS. Zapewnił też, że USA będą wspierać Ukrainę "tak długo, jak to konieczne, by Ukraina nie została pokonana".

"W ciągu najbliższych kilku dni, ogłosimy 800 mln dolarów (dodatkowej pomocy wojskowej), w tym zaawansowanych zachodnich systemów obrony powietrznej dla Ukrainy, więcej artylerii i amunicji, radarów przeciwartyleryjskich, dodatkową amunicję do systemu artylerii rakietowej HIMARS, które już dostarczyliśmy" - wymieniał Biden podczas konferencji prasowej na zakończenie szczytu NATO w Madrycie. Dodał też, że także inne kraje dostarczą Ukrainie systemy HIMARS.

Biden kilkukrotnie zapewnił też, że USA i całe NATO będą wspierać Ukrainę, "tak długo, jak trzeba (...) by Ukraina nie została pokonana". "Nie wiem, jak ta wojna się skończy, ale nie skończy się pokonaniem Ukrainy przez Rosję" - stwierdził amerykański prezydent.