USA przygotowała nowy pakiet pomocy militarnej dla Ukrainy

Ogłosimy nowy pakiet pomocy militarnej dla walczącej z Rosją Ukrainy - poinformował rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"W piątek (3 marca) ogłosimy nowy pakiet pomocy militarnej dla walczącej z Rosją Ukrainy" - poinformował na konferencji prasowej rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby.

Zapowiedział także, że wsparcie wojskowe dla Ukrainy będzie tematem rozmów prezydenta USA Joe Bidena i kanclerza Niemiec Olafa Scholza, którzy, również w piątek, spotkają się w Białym Domu.

Jak napisano w wydanym wcześniej oświadczeniu, "po roku brutalnej inwazji Rosji na Ukrainę przywódcy omówią bieżące wysiłki na rzecz wsparcia Ukrainy (...). Dokonają również przeglądu stałej współpracy w odniesieniu do szeregu regionalnych i globalnych kwestii bezpieczeństwa, w tym wspólnej pracy nad wyzwaniami stawianymi przez Chiny".

Kirby przekazał reporterom, że nie wyjawi kosztów nowego amerykańskiego pakietu wsparcia dla Ukrainy, ale zapowiedział, że detale zostaną wkrótce podane do publicznej wiadomości.

Stany Zjednoczone sprawdzają obecnie, czy ich sojusznicy są skłonni do nałożenia nowych sankcji na Chiny, jeśli udzielają one pomocy militarnej Rosji - oceniła agencja Reutera. Zapytany o to, czy tematem rozmowy Bidena i Scholza będą też potencjalne sankcje wobec Pekinu, Kirby odpowiedział: "Z pewnością oczekiwałbym, że w kontekście rozmów o sytuacji na Ukrainie, może pojawić się kwestia wsparcia udzielanego Rosji przez stronę trzecią".