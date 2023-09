USA: Sędzia uchylił zakaz, dotyczący magazynków do broni o dużej pojemności

Sędzia federalny w Kalifornii w USA uchylił obowiązujący w tym stanie zakaz sprzedaży magazynów broni palnej, zawierających więcej niż 10 nabojów. Uznał to za niekonstytucyjne, "arbitralne i kapryśne".

Zakaz przyjęty w drodze tzw. "propozycji" podczas wyborów w 2016 roku był przedmiotem różnych odwołań, aż po Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. Odesłał on z kolei sprawę do sądów niższej instancji. Odwołał się od wyroku z 2022 roku w sprawie New York State Rifle oraz Pistol Association przeciwko Bruen. Decyzja sądu wymaga, aby przepisy dotyczące broni palnej nie kłóciły się z Drugą Poprawką do Konstytucji i były "zgodne z historyczną tradycją narodu".

"Sędzia okręgowy Roger T. Benitez w piątkowej decyzji stwierdził, że zakaz dotyczący magazynków o dużej pojemności nie spełnia tego wymogu i że +nie ma tradycji zakazywania lub regulowania broni palnej w oparciu o pojemność magazynków lub amunicji+ - podano w komunikacie.

Zdaniem Beniteza jedno "rządowe rozwiązanie problemu w odniesieniu do kilku szaleńców z bronią...czyni przestępców z odpowiedzialnych, przestrzegających prawa ludzi, którzy chcą większych magazynów po prostu dla własnej ochrony".

Gubernator Kalifornii Gavin Newsom nazwał decyzję sędziego "czystą i prostą polityką". Zwracał uwagę na "osiągnięcia Beniteza w zakresie wycofywania przepisów dotyczących kontroli broni".

Orzeczenie sędziego chwalił prezes i główny radca prawny Kalifornijskiego Stowarzyszenia Strzelców i Pistoletów, (CR&PA) Chuck Michel. Sprawę do sądu CR&PA wniosło z kilkoma prywatnymi właścicielami broni.

Jak podała AP najwięcej dzieci w USA umiera z powodu użycia broni palnej. W tym roku zginęło już od niej 220 dzieci w wieku poniżej 11 lat oraz 1054 dzieci w wieku od 12 do 17 lat.

Zgodnie z bazą danych prowadzoną przez AP i USA Today we współpracy z Northeastern University w tym roku do piątku w USA doszło do ok. 35 masowych zabójstw. Zginęło w nich co najmniej 171 osób, nie licząc zabitych napastników.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski