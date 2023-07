USA: Szef MON: zadanie zastępcy dowódcy V Korpusu to przede wszystkim zapewnianie "świadomości sytuacyjnej" wojskom USA

Jesteśmy dumni, że polski generał Maciej Jabłoński zostanie zastępcą dowódcy V Korpusu US Army. Jego zadanie to przede wszystkim zapewnianie "świadomości sytuacyjnej" wojskom amerykańskim - powiedział szef MON Mariusz Błaszczak w rozmowie z dziennikarzami w Forcie Knox.

We wtorek w Forcie Knox w USA szef MON wziął udział w uroczystości przekazania obowiązków zastępcy dowódcy V Korpusu Armii USA gen. Maciejowi Jabłońskiemu, dotychczas Inspektorowi Wojsk Lądowych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

Podczas rozmowy z dziennikarzami po uroczystości szef MON podkreślił, że V Korpus to "ważna jednostka wojskowa - dlatego, że z wysuniętego elementu dowództwa V Korpusu US Army w Poznaniu dowodzone są siły amerykańskie na całej wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego". "Jesteśmy dumni z tego, że polski generał jest zastępcą dowódcy V Korpusu" - dodał.

Jak wskazał Błaszczak, zadania, które stoją przed zastępcą dowódcy V Korpusu to przede wszystkim "świadomość sytuacyjna dla wojsk amerykańskich na wschodniej flance, dostarczana przez polskiego dowódcę". "Ale także w przypadku Wojska Polskiego - wprowadzanie do niego czołgów Abrams, bo to właśnie program Abrams Academy rozpoczął się od współpracy z gen.(Johnem) Kolasheskim, dowódcą V Korpusu" - mówił Błaszczak, przypominając, że do końca tego roku do Polski ma trafić batalion Abramsów dla polskiego wojska.

"Akademia Abrams spowodowała to, że wykorzystując czołgi amerykańskie, przeszkoliliśmy załogi, które już wykorzystują polskie Abramsy" - dodał szef MON. Jak przypomniał, pierwsze Abramsy trafią do 1 Warszawskiej Brygady Pancernej, wchodzącej w skład 18 Dywizji Zmechanizowanej. Dodał, że zadanie, które wyznaczył polskim dowódcom, to zwiększanie interoperacyjności - zdolności do współdziałania - z wojskami sojuszniczymi, w tym zwłaszcza amerykańskimi.

"Zdajemy sobie sprawę z zagrożeń, które mają miejsce na wschodzie; wiemy, że Grupa Wagnera została przerzucona na Białoruś. W związku z tym wzmocniliśmy wschód Polski poprzez przeniesienie jednostek wojskowych razem ze sprzętem z zachodu - chodzi o 12 i 17 brygadę (zmechanizowane brygady ze Szczecina i Międzyrzecza - PAP). Jedna z nich stacjonuje w Kolnie, w nowej bazie otwartej w ostatnią sobotę, druga w Białej Podlaskiej - a więc blisko polskiej granicy" - wskazał również Błaszczak.