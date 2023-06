Doświadczenia z eksploatacji karabinka Grot i przyszłość modułowego systemu broni, którego Grot jest częścią, to temat Grotowiska - eksperckiej konferencji użytkowników i producenta tej broni.

Impreza z udziałem żołnierzy, instruktorów strzelectwa i radomskiej Fabryki Broni została zorganizowana w sobotę w podwarszawskim Zegrzu po raz trzeci.

Spośród propozycji rozwojowych Grota przedstawionych przez Fabrykę Broni Łucznik za interesującą uznał wersję z krótszą lufą (o długości 10 cali).

"Grotowisko to pomysł na spotkanie ludzi wokół Grota, na integrację środowiska - inżynierów, producentów i użytkowników - wojskowych i cywilnych" - powiedział gen. bryg. Maciej Klisz, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, które jako pierwsze otrzymały Groty. "Na początku byli to głównie żołnierze OT; WOT nadal są większościowym użytkownikiem karabinka, ale prawdopodobnie podczas przyszłorocznego Grotowiska już nie będą" - dodał. Jak zauważył, "producent patrzy na broń z innego puntu widzenia niż żołnierz, któremu zależy, by broń była prosta, niezawodna i trwała; dla producenta liczą się także kwestie ekonomiczne i techniczne".

Spośród propozycji rozwojowych Grota przedstawionych przez Fabrykę Broni Łucznik za interesującą uznał wersję z krótszą lufą (o długości 10 cali). Mogłaby ona służyć obserwatorom zespołów snajperskich WOT, którzy potrzebują broni do walki na krótkim dystansie, taki karabinek może też służyć kierowcom, czołgistom, załogom armatohaubic i innych pojazdów opancerzonych. Za ciekawe rozwiązanie uznał też wariant kalibru 7,62. "Daje naprawdę dużą precyzję dzięki lufie 20 cali, do tego mamy potężny nabój" - powiedział.

W 2022 r. Łucznik wyprodukował ok. 20 tys. karabinków, w bieżącym roku będzie to ponad 40 tys.

Seweryn Figurski z zarządu Fabryki Broni przypomniał zmiany wprowadzone od pierwszej wersji w celu zwiększenia niezawodności i poprawy ergonomii, w tym zabezpieczenie regulatora gazowego, który w egzemplarzach pierwszego wariantu odpinał się i wypadał, wzmocnienie iglicy, by nie pękała przy ćwiczeniu strzału na sucho, bez naboju, wydłużone łoże i dodanie okładek termicznych.

Zwrócił uwagę, że w 2022 r. Łucznik wyprodukował ok. 20 tys. karabinków, w bieżącym roku będzie to ponad 40 tys., w 2026 r. firma chce osiągnąć poziom 100 tys. sztuk rocznie.

Jak dodał, dotychczas Wojsku Polskim dostarczono ponad 80 80 tys Grotów - tyle, ile wywodzących się z konstrukcji AK karabinków Beryl, których ostatnie egzemplarze dostarczono w 2018 r., i od których Grot będzie wkrótce liczniejszy. 38 tys. należy do WOT; wojska operacyjne dysponują 19 tys. karabinkami, na potrzeby wojskowego szkolnictwa przekazano 6,5 tys. sztuk; 6 tys. czeka na rozprowadzenie do kolejnych jednostek, a 10 tys. otrzymała Ukraina.

Wersja, nad która obecnie pracuje Łucznik, będzie miała m.in. suwadło lepiej zabezpieczone przed zapiaszczeniem

Będzie miała kolbę regulowaną w większym zakresie, krótszą o półtora cala lufę i zmieniony tłumik płomienia. Firma przygotowuje też wariant bezkolbowy, jest gotowa zaoferować subkarabinek o gabarytach zbliżonych do pistoletu maszynowego, modułowy pistolet maszynowy, nad którym pracuj wspólnie z WAT, i karabin wyborowy przystosowany do amunicji 6,5 mm.

Jak powiedział prezes FB Wojciech Arndt, niektórzy odbiorcy, np. z krajów afrykańskich, zamawiają Grota w kalibrze 7,62, a nie natowskim 5,56 mm.

Zmianę kalibru Grota umożliwia jego modułowa budowa, która pozwala na wymianę lufy i kolby, karabinek jest skonstruowany z myślą o montażu optoelektronicznych urządzeń celowniczych, a jego symetryczna konstrukcja uwzględnia potrzeby strzelców prawo- i leworęcznych.

Pierwsze egzemplarze karabinka skonstruowanego w programie MSBS (Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej) 5,56 mm, w wersji karabinka reprezentacyjnego, otrzymała w 2016 r. Kompania Reprezentacyjna WP. W listopadzie 2017 karabinek, któremu nadano nazwę Grot, na cześć gen. Stefana "Grota" Roweckiego, trafił do WOT. Od 2019 r. używają go także wojska operacyjne, a obecnie także policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna i Lasy Państwowe.