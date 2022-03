Vigo System bije kolejne rekordy i wstrzymuje dostawy do Rosji

W 2021 roku Vigo System wypracowało najwyższe w swojej historii wyniki finansowe: 71,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, 29,1 mln zł skorygowanej EBITDA oraz 24,3 mln zł skorygowanego zysku netto - podała spółka. Vigo System zdecydowało się wstrzymać sprzedaż swoich produktów do klientów z Federacji Rosyjskiej.

Nowa strategia

Rynki międzynarodowe

Wojna na Ukrainie

Sprzedaż wspierana była także przez budowaną przez spółkę międzynarodową sieć dystrybutorów. W ubiegłym roku dołączyło do niej 5 nowych podmiotów, odpowiedzialnych za sprzedaż i promowanie technologii i produktów Vigo na rynkach skandynawskim (Nanor AB), Australii i Nowej Zelandii (Lastek), Indii (Dynotech), regionu DACH (Acal BFI). Spółka nawiązała także współpracę z dystrybutorem o globalnym zasięgu: firmą TME. Jednocześnie na kluczowych dla swojej działalności rynkach zagranicznych Vigo zamierza tworzyć oddziały własne. W ubiegłym roku powołano do życia spółkę zależną w Stanach Zjednoczonych, zaś rok wcześniej na Tajwanie.W 2021 r. Vigo przedstawiło nową, dwuetapową strategię rozwoju na lata 2021-2026, w której wyodrębnionych zostało 6 inicjatyw rozwojowych - obszarów technologicznych, mających umocnić pozycję spółki jako jednego z najbardziej innowacyjnych i dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw na rynku. Do 2023 r. celem spółki będzie kontynuacja rozpoczętych projektów B+R w zakresie technologii fotonicznych, układów scalonych, detektorów z materiałów III-V, epitaksji materiałów półprzewodnikowych oraz technologii źródeł podczerwieni.Rozwijana będzie baza technologiczna i techniczna. Strategia rozwoju pozwoli Spółce utrzymać 20-30-proc. tempo rozwoju rocznie i ma przynieść przychody rzędu ok. 80 mln zł w 2022 r. i 100 mln zł w 2023 r. EBITDA na tym etapie ma urosnąć do ok. 40 mln zł za 2023 r. Drugi etap strategii będzie realizowany do 2026 r. włącznie i polegać będzie na realizacji wybranych inicjatyw rozwojowych.- W pierwszym etapie przeprowadzimy prace rozwojowe, by spośród obszarów nad którymi pracujemy wybrać te najbardziej perspektywiczne biznesowo. Dlatego zaplanowaliśmy w okresie do końca 2023 r. inwestycje w rozwój naszej infrastruktury na poziomie 30-40 mln zł rocznie. Środki na ten cel mają pochodzić również z pozyskanych dofinansowań i programów publicznych. Umocnienie pozycji rynkowej Vigo jako spółki działającej w branży wysokotechnologicznej i chcącej zachować swoje przewagi konkurencyjne, wymaga realizacji inwestycji związanych z budową infrastruktury, zwiększaniem zaplecza i mocy produkcyjnych, umożliwieniem elastycznego planowania produkcji i customizacji produktów. Zmniejszenie jednostkowych kosztów produkcji, pozwoli zwiększyć jej skalę a także skrócić czas realizacji zamówień. Obecnie kończymy już prace związane z uruchomieniem nowego cleanroom’u, który powinien być gotowy jeszcze w tym miesiącu. Dzięki niemu będziemy gotowi zwiększać powtarzalność produkcji i na produkcję chipów detekcyjnych. Plany na ten rok zakładają również dalszy rozwój w zakresie wszystkich inicjatyw przedstawionych w Strategii, w tym technologii układów scalonych, jak również matryc detektorów podczerwieni. Projekty te są jeszcze na wczesnym etapie dojrzałości technologicznej, ale w przyszłości będą miały bardzo istotny wpływ na przychody spółki - wskazuje Łukasz Piekarski, członek zarządu Vigo System.W minionym roku nakłady inwestycyjne spółki wyniosły 49,6 mln zł i związane były przede wszystkim z pracami R&D, przebudową cleanroomu, zakupem maszyn do produkcji wyrobów i wymianą starej infrastruktury na nowoczesną. Program inwestycyjny zrealizowany był z przepływów operacyjnych, kredytów bankowych oraz dotacji ze środków publicznych.Wraz z wprowadzeniem nowej strategii, zdecydowano o zmianie nazwy z Vigo System na Vigo Photonics.- Ustalenie nowych założeń naszej ścieżki rozwoju zmobilizowały nas do szerszych zmian. Zdecydowaliśmy się na zmianę marki na Vigo Photonics. Nowy brand będzie bardziej czytelny dla naszych potencjalnych klientów, wprost wskazując na obszary naszej specjalizacji. Proces rebrandingu zaczęliśmy pod koniec 2021 i planujemy go oficjalnie i formalnie zakończyć w czerwcu br. Jeszcze chwilę będziemy funkcjonować pod dwiema nazwami, ale już przyzwyczajamy naszych klientów i kontrahentów do tej nowej: Vigo Photonics – wyjaśnia prezes Vigo System.Nowa nazwa, to nie jedyna aktywność w obszarze marketingu, którą spółka realizowała w ubiegłym roku. Vigo aktywnie promowało swoją technologię biorąc udział w 10 międzynarodowych konferencjach i targach branżowych, w tym tych najbardziej prestiżowych jak: Photonics+, OPIE – Optics & Photonics, Photonics WEST Digital Forum.W sprawozdaniu zarządu spółka odniosła się do bieżącej sytuacji politycznej i trwającej wojny w Ukrainie. W 2021 sprzedaż produktów Vigo dla klientów rosyjskich wygenerowała 244 tys. zł, co stanowi niewielki udział w przychodach ogółem i wynosi 0,3 proc. W poprzednich latach sprzedaż na tamtejszy rynek kształtowała się na poziomie 100-150 tys. zł rocznie.Spółka wskazała, że zdecydowała się wstrzymać sprzedaż swoich produktów do klientów z regionu Federacji Rosyjskiej.- Biorąc pod uwagę udział eksportu do tych krajów w ogólnym poziomie naszej sprzedaży, zakaz eksportu nie będzie miał istotnego wpływu na wyniki spółki w bieżącym roku. Poza tą kwestią, przewidujemy, że mogą pojawić się problemy z terminowością dostaw lub ograniczeniem możliwości zakupu niektórych komponentów. Rozpoczęliśmy już poszukiwania alternatywnych dostawców, a także współpracujemy z innymi dostawcami nad zmianą lokalizacji produkcji komponentów – informuje Adam Piotrowski.