VIGO System ma powody do zadowolenia

VIGO System z Ożarowa Mazowieckiego podsumowała 2019 r. - Był to kolejny bardzo udany okres, w którym ustanowiliśmy nowe rekordy sprzedaży, a także zakończyliśmy zasadniczą część naszego programu inwestycyjnego na lata 2016-2020. Miniony rok zakończyliśmy z 42,8 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 13,9 mln zł zysku netto, co oznacza odpowiednio 14,6 proc. oraz 6,6 proc. wzrostu w stosunku do 2018 r. - chwali się wynikami Adam Piotrowski, prezes zarządu VIGO System.

Innowacyjność przyniosła spółce światowy prestiż

Zbudowali nowy zakład produkcyjny

Czeka nas szybki rozwój technologii fotonicznych

Podobnie aktywa obrotowe z 22,8 do 28,9 mln zł. Wzrósł też kapitał własny spółki z 54,2 w 2018 r do 68 mln zł, a zobowiązania długoterminowe z 17,9 do 47,1mln zł w 2019 r. Zmalały za to zobowiązania krótkotrwałe z 18,1 w 2018 do 12,5 mln zł w 2019 r.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, które w 2018 r. wynosiły 9,07 wzrosły w 2019 r. do 15,4 mln zł. Większe też był w 2019 r. przepływy pieniężne netto z działalności finansowej, które wyniosły do 19,2 mln zł. Rok wcześniej były na poziomie 13,2 mln zł.Sytuacja finansowa firmy odzwierciedla pozycję VIGO System na globalnym rynku. Aplikacje przemysłowe, do których należą systemy monitorowania emisji przemysłowych, analizatory gazów, systemy sterowania pracą laserów oraz wiele innych, są w ocenie zarządu najbardziej perspektywicznymi zastosowaniami dla czujników podczerwieni.Zdaniem prezesa rozwój sprzedaży oraz osiągane przez spółkę wyniki są potwierdzeniem prawidłowości założeń przyjętych przez spółkę w ramach strategii VIGO 2020+. Urządzenia fotoniczne upowszechniają się w nowoczesnej gospodarce i znajdują zastosowanie w produktach kierowanych na rynki masowe, jak elektronika użytkowa i wyspecjalizowane rynki przemysłowe.Wzrost rynku wywołuje zwiększony popyt na komponenty, w tym detektory, oraz materiały półprzewodnikowe do produkcji diod, laserów oraz fotodetektorów. Dzięki zrealizowanym inwestycjom spółka jest gotowa na obsłużenie stale rosnących zamówień.Szerokie spektrum produkcji i jej innowacyjność przyniosły spółce światowy prestiż. Zwłaszcza badania nad niechłodzonymi detektorami podczerwieni, które sięgają lat siedemdziesiątych XX w. kiedy to późniejsi założyciele spółki opracowali nowatorską na skalę światową technologię produkcji fotonowych detektorów podczerwieni opartą o technologię epitaksji z fazy gazowej (VPE), z wykorzystaniem tellurku kadmowo-rtęciowego (MCT).Dzięki temu mogą pracować w temperaturze otoczenia, w odróżnieniu od produkowanych wcześniej na świecie detektorów wymagających chłodzenia ciekłym azotem. Dzięki opracowanej technologii detektory dodatkowo cechują się znacząco mniejszymi rozmiarami, bezobsługową pracą, dużo większą wygodą użytkowania, niższymi kosztami użytkowania i krótkim czasem reakcji na sygnał przez detektory.Spółka wciąż się rozwija. Posiada 50 proc. udziałów w spółce Vigo We Innovation Sp. z o.o. (VWI) Celem tej inwestycji było stworzenie wehikułu inwestycyjnego, którego zadaniem będzie rozwój innowacyjnych przedsięwzięć (start-upów i spin-offów) z zakre- W 2019 r. zakończyliśmy budowę nowego zakładu produkcyjnego, w którym będziemy w stanie wyprodukować co najmniej 100 tys. detektorów rocznie, a przy kolejnych inwestycjach w automatyzację produkcji oraz poprawę technologii nawet zwielokrotnić tę granicę - deklaruje prezes Vigo System.- Zwiększone moce produkcyjne oraz poprawiona jakość produkcji sprawiają, że spółka staje się pożądanym, wiarygodnym partnerem dla największych światowych korporacji produkujących urządzenia elektroniczne czy systemy kontrolno-pomiarowe. W 2020 r. będziemy kontynuować inwestycje, zarówno w zwiększenie mocy produkcyjnych, poprawę efektywności produkcji, w tym w nowy cleanroom, ale także w rozwój technologii oraz wdrażania nowych produktów - dodaje.Według prezesa, dzięki zdobytemu dofinansowaniu ze środków publicznych spółka jest w stanie znacznie przyspieszyć prace nad nowymi typami sensorów, które mogą być produkowane w znacznie większych wolumenach oraz bardziej atrakcyjnych cenach niż sensory z dotychczasowej oferty spółki.W 2019 r. opracowane zostały prototypy nowych przyrządów, w tym przede wszystkim taniego, zminiaturyzowanego modułu detekcyjnego, który ma szanse zrewolucjonizować rynek średniej podczerwieni, przyczyniając się do rozwoju nowych aplikacji.Prototypy nowych produktów firma zaprezentowała na największych targach rynku fotonicznego, spotkały się z pozytywnym przyjęciem branży sensorycznej. Obecny rok jest jednocześnie ostatnim rokiem Strategii VIGO na lata 2016-2020.- Chcielibyśmy w tym roku zaprezentować strategię rozwoju firmy na kolejny okres. Zarząd przewiduje, że kolejna dekada będzie charakteryzowała się niezwykle szybkim rozwojem technologii fotonicznych, a detektory staną się przedmiotem powszechnego użytku, stanowiąc fundament Internetu Rzeczy oraz rozwiązań Przemysłu 4.0. - uważa Adam Piotrowski.Szybki rozwój rynku stanowi dużą szansę na dalszą ekspansję spółki, ale jest również dużym wyzwaniem, aby utrzymać rosnące tempo rozwoju technologii, nadążając za rosnącymi oczekiwaniami klientów i społeczeństwa. Dlatego, jak podkreśla prezes Vigo System prace nad strategią poprzedzone będą analizą dotychczasowej działalności, uwarunkowań rynkowych i technologicznych oraz pozycji spółki na rynku. - Chcielibyśmy, aby dynamika wzrostu spółki w kolejnym okresie była jeszcze wyższa niż dotychczas - zapowiada.