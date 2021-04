Vigo System zwiększa przychody. I to jak

Producent detektorów średniej podczerwieni oraz materiałów półprzewodnikowych zaliczył dobry początek roku. Vigo System w I kwartale 2021 r. zwiększył sprzedaż o blisko 18 proc., do rekordowych 14,6 mln zł. Sprzedaż do firm z branży zbrojeniowej skoczyła aż o 462 proc., do 5 mln zł.

Największym odbiorcą produktów Vigo System w I kwartale był przemysł.

Drugą pod względem wielkości sprzedaży grupą odbiorców były firmy z branży zbrojeniowej.

Trzecią pozycję rankingu sprzedażowego zajął segment detektorów wykorzystywanych w transporcie.

