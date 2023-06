W. Brytania: Dowódca armii: nawet jeśli Rosja przegra wojnę, pozostanie zagrożeniem

Nawet jeśli Ukraina wygra wojnę, zagrożenie ze strony Rosji pozostanie - ostrzegł w poniedziałek szef sztabu generalnego brytyjskiej armii, gen. Patrick Sanders. Podkreślił, że mimo wydarzeń minionego weekendu, rosyjskie wojska nadal utrzymują pozycje.

Przemawiając podczas konferencji w londyńskim think-tanku Royal United Services Institute (RUSI), Sanders podkreślił, że nigdy nie należy spisywać Rosji na straty, a choć jej inwazja na Ukrainę zakończyła się fiaskiem, ujawniła ona jej zamiary. Zwrócił też uwagę, że spór wewnątrz Rosji, który doprowadził do nieudanego buntu Jewgienija Prigożyna, nie dotyczył zakończenia wojny na Ukrainie, ale tego, jak skuteczniej walczyć.

"Bez względu na to, jak ta wojna się zakończy - a musi to być zwycięstwo Ukrainy - uważam, że rosyjskie zagrożenie pozostanie. Musimy się zbroić i być gotowi" - powiedział. Oddając hołd odwadze i poświęceniu Ukrainy, powiedział, że dała ona krajom NATO czas na modernizację, szkolenie i zapewnienie, że jest przygotowana, by móc powstrzymywać Rosję.

Gen. Sanders zaznaczył, że jest zbyt wcześnie, aby ocenić sukces ukraińskiej kontrofensywy, ale wskazał, że początkowe operacje, które ją kształtowały, były imponujące.

Tymczasem minister obrony Ben Wallace powiedział w Izbie Gmin, że przekazane przez Wielką Brytanię pociski Storm Shadow mają "znaczący wpływ" na przebieg wojny i są "prawie bezbłędne" w atakowaniu rosyjskiej logistyki.