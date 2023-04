W. Brytania: Premier i szef MSZ: wejście Finlandii do NATO wzmacnia Sojusz

Brytyjski premier Rishi Sunak oraz minister spraw zagranicznych James Cleverly wyrazili we wtorek zadowolenie z wejścia Finlandii do NATO oraz wezwali Turcję i Węgry do ratyfikacji członkostwa Szwecji. Akcesja Finlandii wzmacnia Sojusz - podkreślili.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"To historyczny dzień dla Finlandii i dla NATO. Jej przystąpienie uczyniło nasz Sojusz silniejszym, a każdego z nas bezpieczniejszym. Wszyscy członkowie NATO muszą teraz podjąć kroki niezbędne do przyjęcia również Szwecji, abyśmy mogli stanąć razem jako jeden Sojusz, aby bronić wolności w Europie i na całym świecie" - napisał w wydanym oświadczeniu Sunak.

"Dzisiaj przejdzie do podręczników historii NATO jako sojuszu obronnego. Silni siłą 31 krajów witamy Finlandię przy stole. Rosja myślała, że jej agresja nas podzieli. Zamiast tego, jesteśmy mocniej związani razem, zdecydowani w naszej obronie zasad wolności i rządów prawa. Powiedzmy jasno, że nasze drzwi pozostają otwarte. Będziemy witać kolejnych sojuszników z otwartymi ramionami i nadal naciskamy na szybką akcesję Szwecji" - dodał Cleverly.

Jak przypomniano w oświadczeniu brytyjskiego rządu, Wielka Brytania była jednym z pierwszych krajów, który ratyfikował wnioski akcesyjne Finlandii i Szwecji, w zeszłym roku podpisała z obydwoma krajami umowy o wzajemnej obronie, oba państwa są też członkami kierowanych przez Wielką Brytanię Wspólnych Sił Ekspedycyjnych (JEF).

bjn/ adj/