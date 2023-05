W. Brytania: Resort obrony: niedobór wody problemem w okupowanym przez Rosję Doniecku

Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku niedobór wody jest coraz większym problemem dla okupowanego przez Rosję Doniecka - przekazało we wtorek brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak poinformowano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, 28 kwietnia szef samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej ogłosił, że regionalne zapasy wody są niebezpiecznie niskie.

W aktualizacji wyjaśniono, że kanał Doniec-Donbas, który zaopatruje region, pozostaje w dużej mierze pod kontrolą Ukrainy, ale wzdłuż niego często dochodzi do walk, a siły rosyjskie prawdopodobnie dążyły do zabezpieczenia kontroli nad kanałem, aby zmniejszyć niedobór wody w Doniecku.

Wskazano, że kanał przebiega przez miasto Czasiw Jar, około 6 km na zachód od Bachmutu, a skutkiem ubocznym silnego wykorzystywania przez Rosję ognia pośredniego do zdobycia Bachmutu i okolicznych terenów prawdopodobnie było uszkodzenie kanału i innej infrastruktury wodnej w regionie. To osłabia wysiłki Rosji mające na celu zaradzenia brakowi wody, który pierwotnie spowodowała jej inwazja.

"Aby zrekompensować brak sukcesu w zdobyciu i utrzymaniu kanału, Rosja prawdopodobnie buduje wodociąg, by złagodzić niedobór wody w Doniecku. Jest jednak mało prawdopodobne, by w pełni zrekompensowało to ograniczony dostęp do wody w okupowanych regionach" - oceniono.