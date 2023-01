W imię neutralności Szwajcaria sprzeciwia się przekazaniu sprzętu wojskowego Ukrainie

Rada Federalna Szwajcarii nie wyraziła zgody na przekazanie przez Hiszpanię sprzętu wojskowego wyprodukowanego w szwajcarskich fabrykach. Docelowo miał trafić na Ukrainę.

Decyzję uzasadniono neutralnością. Wcześniej Rada odmówiła także Niemcom i Danii.

Stanowisko władz szwajcarskich w sprawie dostaw wyposażenia nie zmieniło się od początku wybuchu wojny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby przekazać sprzęt szwajcarskiego pochodzenia do kraju trzeciego lub nawet użyczyć go czasowo konieczne jest indywidualne zezwolenie Sekretariatu Stanu do spraw Gospodarki lub w nadzwyczajnych przypadkach całego rządu.

Na początku listopada 2022 r. Szwajcarzy odmówili Niemcom zgody na wysyłkę na Ukrainę amunicji przeciwlotniczej. Pod koniec minionego roku odrzucono także prośbę Danii, która chciała przekazać 20 kołowych transporterów Piranha III "made in Switzerland".

Niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall, który ma Szwajcarii zakłady wytwarzające amunicję bojową, podjął decyzję o przeniesieniu produkcji do innego kraju, żeby na bieżąco realizować zamówienia składane przez klientów z państw członkowskich NATO.

Stanowcza postawa szwajcarskich władz jest coraz bardziej krytykowana w większości europejskich stolic.