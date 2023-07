W kremlowskich wieżach trwa wojna bandyckich klik. Buntu nie wymyślił Prigożyn

W Rosji wszystko jest możliwe. Próba zamachu stanu i przejęcia władzy przez Prigożyna, jak głoszą oficjalnie rosyjskie władze, może mieć drugie dno. Pojawiły się spekulacje, że bunt szefa wagnerowców mógł być sterowany przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa (FSB).

Przedstawiamy zestawienie najnowszych doniesień dotyczących wojny na Ukrainie.

Siły ukraińskie kontynuowały 2 czerwca ataki w sześciu sektorach frontu z niewielkim powodzeniem. Nie ustają walki pod Bachmutem.

Po kilku dniach przerwy Rosjanie znowu zaatakowali Ukrainę z powietrza. Obrońcy zestrzelili trzy rakiety Kalibr i wszystkie drony.

W obwodzie donieckim i zaporoskim trwa likwidacja najemników Grupy Wagnera. Władimir Putin zarządził czystkę w wojsku. Jego żołnierze są coraz bardziej niezadowoleni.

Źródła rosyjskie w ostatnim czasie twierdziły, że prowadziły działania ofensywne na kierunku Łymana, w rejonie Bachmutu, wzdłuż frontu miasta Awdijiwka-Donieck, w zachodnim obwodzie donieckim, na granicy administracyjnej między obwodami zaporoskim i donieckim oraz w zachodnim obwodzie zaporoskim.

Nie ustają walki pod Bachmutem. Według meldunków ukraińskiego Sztabu Generalnego jego oddziały idą naprzód na obu flankach miasta. W samym mieście nie toczą się intensywne walki.

Ukraińscy żołnierze, ponosząc duże straty, posuwają się bardzo powoli naprzód. Rzecznik wschodniego zgrupowania wojsk armii ukraińskiej Serhij Czerewaty przyznał, że znajduje się tam zgrupowanie wojsk rosyjskich w liczbie do 50 tysięcy.

Są wśród nich oddziały powietrzno-desantowe, odziały rezerwy BARS i obrony terytorialnej, jak również część o wiele mniejszych oddziałów pewnych małych prywatnych firm wojskowych, jak np. Weteran. Siły te wspiera więcej niż 300 czołgów, ponad 330 systemów artyleryjskich i 140 systemów rakietowych.

W ciągu ostatniej doby ukraińska armia wyeliminowała 790 rosyjskich żołnierzy. Według gen. Ołeksandra Tarnawskiego, dowódcy Grupy Operacyjno-Strategicznej Wojsk Tawria, pozycje armii Putina były ostrzeliwane ponad 1,2 tys. razy.

Zdaniem Amerykanów ukraińska ofensywa przebiega wolniej, niż zakładano

Według armii ukraińskiej w rejonie Mostu Antonowskiego wciąż trwają ciężkie walki z Rosjanami. Siły ukraińskie utrzymują ograniczone pozycje we wschodnim (lewym) brzegu obwodu chersońskiego w pobliżu mostu.

Po kilku dniach przerwy Rosjanie znowu zaatakowali Ukrainę z powietrza. Ukraiński Sztab Generalny poinformował, że wystrzelili 11 pocisków i osiem dronów Szahed na Ukrainę, w tym trzy pociski Kalibr na obwody odeski i mikołajowski. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła wszystkie drony i 3. rakiety manewrujące Kalibr.

Generał Mark Milley, przewodniczący kolegium połączonych szefów sztabu Stanów Zjednoczonych przyznał, że ukraińska ofensywa faktycznie przebiega wolniej, niż przewidywano i można było się tego spodziewać. Przewidywano, że potrwa ona od 6 do 9 tygodni.

Nie należy się jednak dziwić, że ukraińscy żołnierze zdobywają 500, tysiąc czy najwyżej 2 tys. m terenu dziennie, gdyż muszą posuwa się naprzód przez pola minowe. To będzie bardzo trudne zadanie i bardzo krwawe.

Gen. Wałerij Załużny, dowódca ukraińskich wojsk lądowych, przyznał, że irytują go komentarze na temat zbyt wolnego tempa ofensywy. Podkreślił, że to nie jest hollywoodzki show oglądany przez cały świat, na który można stawiać zakłady. - Każdy metr, który zdobywamy, to krew naszych żołnierzy - powiedział.

Ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow poinformował, że dziesiątki Leopardów przyjechały na Ukrainę, aby pokazać, na co je stać. Zapowiedział, że przekazane przez Niemcy czołgi wkrótce pokażą swoje możliwości na pozycjach bojowych w Ukrainie.

Nie należy nie doceniać Rosji. To państwo z ogromną armią, amunicją i rezerwami

Niemiecki generał Christian Freuding stwierdził na łamach dziennika "Die Welt", że lekceważenie możliwości Kremla może okazać się bardzo niebezpieczne. Ukraina może zapłacić za to dużą cenę.

Uważa, że wielu ekspertów na początku inwazji na Ukrainę przeceniało możliwości rosyjskiej armii. Teraz jednak dominuje przeciwna, bardzo groźna tendencja zaniżania obecnej siły bojowej Rosjan.

Rosyjskie siły zbrojne nadal mają ogromny potencjał pod względem możliwości mobilizacyjnych, pojazdów opancerzonych i nadal dysponują działającymi siłami powietrznymi i morskimi, dlatego wciąż należy traktować je poważnie.

Zgodnie z rozkazem ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu od 1 lipca wszyscy najemnicy powinni podpisać akt podporzadkowania armii rosyjskiej i wstąpić w jej szeregi.

W obwodzie donieckim i zaporoskim trwa podobno wręcz likwidacja najemników Grupy Wagnera. Tworzone są z nich tak zwane szwadronami samobójców. Rzucani są do walki do odzyskiwania najtrudniejszych pozycji.

Tymczasem miał nastąpić nieoczekiwany zwrot akcji w sprawie Grupy Wagnera. Kyryło Budanow, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) powiedział w rozmowie z portalem The War Zone, że nie jest planowane masowe przemieszczenie się najemników z Grupy Wagnera na Białoruś. Według jego wiedzy na Białorusi przebywa obecnie tylko kilku żołnierzy Grupy Wagnera.

Według szacunków zachodniego wywiadu na Białoruś pojechało nie więcej niż 1 tys. najemników. A inni są zmuszeni podpisywać kontraktów z rosyjskim ministerstwem obrony.

Jewgienij Prigożyn ujawnił, że Putin kłamie, a na Ukrainie jest prawdziwa wojna. Putin mu to daruje?

Pojawiły się spekulacje, że szef wagnerowców był prawdopodobnie ważnym, ale tylko wykonawcą spisku, który powstał w Moskwie. Według jednej z opcji, miał być sterowany przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa (FSB). To nie Jewgienij Prigożyn, a były szef Federalnej Służby Bezpieczeństwa Nikołaj Patruszew grał w przygotowaniu buntu pierwsze skrzypce. Zwolennicy takich sugestii uważają, że Grupa Wagnera w rzeczywistości cały czas jest pod kontrolą FSB.

Analitycy wciąż zastanawiają się, czy bunt Prigożyna nie zakończy się jego śmiercią. Wszak Prigożyn rozszczelnił nie tylko system władzy, ale też informacyjny, mówiąc co naprawdę dzieje się w Ukrainie i że to wszystko jest bez sensu, a Putin kłamał.

Podobno Władimir Putin zarządził czystkę w wojsku. Jeśli uderzy w swoich generałów, to według komentatorów, najpewniej przegra. Wciąż nie ma potwierdzenia, że ze stanowiskami pożegnają się minister obrony Siergiej Szojgu i szef sztabu Walerij Gierasimow. Putin prawdopodobnie uwięził gen. Surowikina, ale nie przyznaje się do tego publicznie.

Rosjanie są wściekli na Mateusza Morawieckiego. Powiedzieli co myślą o jego atomowej propozycji

Rosjanie podali, ile pieniędzy otrzymywała Grupa Wagnera oraz przedsiębiorstwa kontrolowane przez Jewgienija Prigożyna od państwowych spółek. To miliardy dolarów. Wyliczył to na antenie telewizji Rossija 1 Dmitrij Kisielow, szef państwowej rosyjskiej agencji informacyjnej Rossija siegodnia.

Z jego informacji wynika, że dzięki kontraktom z państwowymi instytucjami ponad 858 miliardów rubli, czyli ponad 9,7 mld dol. Natomiast kontrolowany przez Prigożyna holding Concord zarobił 845 mld rubli, czyli ponad 9,6 mld dol.

Rosyjscy żołnierze pokazują coraz więcej filmów, w których narzekają na warunki, w jakich walczą. Nie dostają amunicji, wody ani jedzenia. Nikt nie wywozi rannych, ani nie zbiera zabitych. Ich ciała leżą tam, gdzie zginęli.

O tym, że "kremlowskie wieże" się sypią, mówią już nie tylko Ukraińscy wojskowi i politycy. Ma tam trwać wojna bandytów, próba zamachu stanu i przejęcia władzy w Rosji przez Prigożyna, tak głoszą oficjalnie rosyjskie władze, słychać także to z Zachodu.

Tak, jak można było się spodziewać, mamy rosyjską odpowiedź w tonie, jakiego również można się było spodziewać, na propozycje premiera Mateusza Morawieckiego, by włączyć Polskę do programu Nuclear Sharing w ramach NATO.

Dmitrij Miedwiediew, były prezydent, polskie przywództwo nazwał patentowanymi degeneratami. Jego zdaniem, jeśli dojdzie do przekazania broni nuklearnej Polsce, to na pewno zostanie ona użyta.