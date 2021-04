W obronie przeciwlotniczej powinniśmy brać przykład z Saudów

Arabia Saudyjska, od dłuższego czasu atakowana przez pociski balistyczne, rakiety i drony bojówek z Jemenu, stała się światowym liderem w przechwytywaniu pocisków balistycznych i innych środków napadu powietrznego. Niektóre wnioski są interesujące dla budowy Tarczy Przeciwlotniczej RP.

Niszczycielski atak roju dronów

Jak konstruować tarczę przeciwlotniczą?

Dwie baterie nie ochronią Polski

Koszty dla nas są ważne

Jak możemy zwalczać drony

Propozycje kompleksowego systemu

Najważniejsze - wszystkie piętra razem

Według danych Military Balance z 2018 r. Saudowie mają też na uzbrojeniu 942 samobieżnych i 128 holowanych dział przeciwlotniczych, a także przenośne zestawy rakietowe Stinger.Królewskie Siły Powietrzne Arabii jako jedyne na Bliskim Wschodzie mają również 5 samolotów AWACS E-3, które wraz z dwoma samolotami SAAB-2000 Erieye zapewniają zdolność wczesnego ostrzegania, która w zwalczaniu dronów jest kluczowa.Ze zwalczaniem rakiet balistycznych RSADF radzą sobie dobrze od 2003 r. - skutecznie zwalczały pociski balistyczne wystrzeliwane z Iraku, a od 2015 r. z Jemenu.W 2019 r. doszło jednak do niszczycielskiego ataku roju dronów i rakiet manewrujących na rafinerię Abqaiq i pola naftowe Khurais, który ujawnił nowe wyzwanie dla powietrznej obrony infrastruktury krytycznej przed nowym rodzajem środków napadu powietrznego, jakim są roje dronów.Według Pentagonu do ataku na rafinerie użyto 13 irańskich pocisków manewrujących oraz 20 dronów kamikaze. Zniszczenia spowodowały, że produkcja ropy w Arabii Saudyjskiej zmniejszyła się czasowo o 50 proc.Warto przypomnieć wnioski z tej akcji, które są interesujące dla budowanej przez Polskę Tarczy Przeciwlotniczej RP. Kupiliśmy od Amerykanów takie same systemy Patriot z pociskami PAC-3 i radarami. Jednak w odpieraniu ataku na rafinerię to nie Patrioty odgrywały zasadniczą rolę.System obrony przeciwlotniczej Arabii Saudyjskiej doskonalono przez trzy dekady, głównie z myślą o obronie przed pociskami balistycznymi przeciwnika, wystrzeliwanymi w konflikcie na dużą skalę.Iran pokazał jednak, że system ma luki. Patrioty do wykrywania celów oraz naprowadzania rakiet wykorzystują radary sektorowe. Widzą cel jedynie w wycinku obserwowanego obszaru.Czytaj też: Bezzałogowe orężem przyszłości. Co na to polska armia?

Dlatego skierowane były na południe, na Jemen, skąd nadlatywały. Tymczasem atak na rafinerię nastąpił z północnego zachodu, przez co drony i rakiety omijały sektory kontrolowane przez stacje radarowe.Przypomnijmy, że Polska w pierwszej fazie programu przeciwlotniczego krótkiego zasięgu Wisła kupiła dwie baterie Patriotów, czyli 16 wyrzutni wraz z 208 pociskami PAC-3. Mamy je dostać w 2022 r., a zdolność bojową osiągną na przełomie lat 2023/2024.Wraz z nimi dostaniemy też 4 radary sektorowe. Dopiero w drugiej fazie Wisły, wraz z kolejnymi sześcioma bateriami Patriotów, chcemy kupić amerykańskie radary dookólne, pozwalające na wykrywanie celów nadlatujących z każdej strony.Problem w tym, że nisko lecące pociski i drony okazują się trudno wykrywalne także dla innych radarów. Krzywizna Ziemi, w odniesieniu do celów niskolecących „skraca” horyzont radiolokacyjny do ok. 40 km.Do tego niewielkie bezzałogowce wykorzystują zakłócenia radarowe powodowane przez odbicia od przeszkód terenowych. Co więcej, analitycy wojskowi podkreślają, że do wykrywania tego rodzaju zagrożeń nie wystarczy jeden radar - nawet dookólny.Nawet jeśli cel zostanie wykryty w odległości ok. 40 km, obsługi środków przeciwlotniczych mają niewiele czasu na zorganizowanie obrony. Aby była ona skuteczna, identyfikować i śledzić cele powinny trzy radary.To wiąże się z kosztami, co dla bogatych Saudów nie ma to dużego znaczenia. Saudyjski pocisk Patriot kosztuje około 4,3 mln dolarów. Do celu wystrzeliwują co najmniej dwa takie pociski. Irański pocisk kosztuje ułamek tej kwoty.Jak na razie nie mamy Patriotów, wciąż nie wiadomo, co z II fazą umowy na Wisłę. Budowa systemu przeciwlotniczego krótkiego zasięgu Narew, który część analityków uznaje nawet ważniejszy niż Wisła, też się ślimaczy.Nie mamy też radarów umieszczonych w powietrzu np. na samolotach AWACS czy dronach, bez których nisko lecące cele są trudne do wykrycia. Mamy za to radary Bystra o zasięgu 80 km, produkowane w PIT-Radwar, mogące z powodzeniem wykrywać takie cele, a także stacje radarowe bliskiego zasięgu Soła.Armia dysponuje też środkami ogniowymi do niszczenia celów lecących bardzo nisko, jak zestawy rakietowe Grom czy Piorun produkowane przez spółki Mesko i Telesystem-Mesko, które niszczą cele na wysokościach do 3,5 km z odległości do 5,5 km. Są też nieporównywalnie tańsze.Na uzbrojeniu armii są też samobieżne rakietowe zestawy przeciwlotnicze bardzo krótkiego zasięgu Poprad. W 2021 r. wojsko ma mieć 77 takich zestawów.Są też mobilne zestawy przeciwlotnicze Kusza oraz zmodernizowane zestawy artyleryjsko-rakietowe ZUR-23, które obok dwóch działek 23 mm, mają też dwie rakiety Grom lub Piorun.Dwie takie jednostki ogniowe wraz ze stanowiskiem dowodzenia oraz stacją radiolokacyjną Soła na podwoziu Żubra-R tworzą baterię przeciwlotniczego systemu rakietowo-artyleryjski (PSR-A) Pilica. Do 2022 r. wojsko ma dostać sześć takich baterii.W systemie bardzo krótkiego zasięgu VSHORAD przydałyby się też mobilne 35 mm automatyczne armatki przeciwlotnicze z PIT-Radwar. Firma przygotowała propozycje kompleksowego systemu obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu, który pozwoliłby skutecznie niszczyć cele powietrzne, także bezzałogowce.W systemie tym baterie Pilica uzupełnione byłyby armatami 35 mm z amunicją programowalną, w wersji ciągnionej lub mobilnej oraz zintegrowanymi systemami antydronowymi. Koncepcja bazuje na zestawach rakietowych Poprad, radarach Soła i Bystra oraz wozach dowodzenia i kierowania ogniem WD-35 i WG-35, zakupionych przez wojsko.Najniższe piętro Tarczy Przeciwlotniczej Polski jest też w budowie. Można się zastanawiać, czy tempo prac jest wystarczające w stosunku do potrzeb wynikających ze współczesnych zagrożeń i czy plany zakupu Popradów, Piorunów czy polskich radarów są wystarczająco duże.Walka Arabii Saudyjskiej z rakietami i dronami przypomina, jak ważne jest, aby poszczególne piętra obrony powietrznej wprzęgnięte były w jeden centralnie zarządzany system dowodzenia i zarządzania.Wisła, Narew oraz system obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu, kompatybilne ze sobą, muszą być włączone w jeden sprawny system obrony przeciwlotniczej.Takiego systemu nie mamy. Amerykański system zarządzania obroną powietrzną IBCS otrzymamy wraz z pierwszymi bateriami Patriota. Mówi się o wykorzystaniu systemu IBCS również w Narwi, co nie jest na rękę PGZ, która optuje za polskimi rozwiązaniami dowodzenia i zarządzania walką w tym programie.Korelacji wszystkich pięter obrony zabrakło podczas ataku na saudyjską rafinerię. Kiedy środki obrony przeciwlotniczej na jej najniższym piętrze, które najlepiej nadają się w walce z tego typu celami, osiągnęły gotowość do walki, drony dawno przeleciały.Trudno się oprzeć wrażeniu, że jak dotąd budujemy naszą tarczę, a raczej jej zręby, trochę chaotycznie, na wyrywki. Przed polską obroną przeciwlotniczą wciąż jeszcze moc zadań.