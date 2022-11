W obwodzie donieckim toczy się walka pozycyjna na wzór I wojny światowej

Ciężkie walki toczą się wokół Bachmuta. Obie strony ponoszą znaczne straty. Siły rosyjskie poczyniły niewielkie postępy na południowy-wschód od Bachmuta. Pozycje wojsk walczących w obwodzie donieckim przypominają fortyfikacje z I wojny światowej na froncie zachodnim.

Wojska rosyjskie próbują okrążyć Bachmut. Prawdopodobnie zdobyły kilka innych miejscowości wokół miasta. Odpierają też ukraińskie ataki w rejonie Swatowa.

Rosjanie zdobyli wioski: Ozarianiwkę, Kurdiumiwkę, Klishchiwkę i kilka innych dookoła Bachmuta. Nadal nie ma potwierdzenia większości rzekomych rosyjskich zdobyczy.

Analitycy twierdzą, że doniesienia o rosyjskich zdobyczach wokół tego miasta nie zapowiadają jednak jego rychłego okrążenia.

Według amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną w tej chwili nie ma dowodów na poparcie twierdzeń o okrążenia Bachmuta. Zdobycze te nie zagrażają głównym ukraińskim liniom komunikacyjnym wokół miasta. Rosjanie rozbudowują obronę w rejonie Kupiańska na północny zachód od Swatowe.

Delegaci siedmiu europejskich ministrów spraw zagranicznych państw nordyckich i bałtyckich, którzy złożyli wizytę w Kijowie, oświadczyli, że nadszedł czas, by dać Ukraińcom tarczę i miecz, czyli systemy obrony powietrznej i rakiety dalekiego zasięgu. Podkreślili, że pomoc wojskowa powinna pozostać priorytetem w programach zachodnich partnerów.

Agencja Ukrinform poinformowała, że funkcjonariusze z Dagestanu, z rosyjskiego Kaukazu Północnego, zmuszają cywilów do tzw. ewakuacji i wyjazdów z Kachowki i Nowej Kachowki do Skadowska i Heniczeska, w pobliżu okupowanego Krymu. Potem cywile ci trafiają do odległych części Federacji Rosyjskiej.

Państwowy koncern Ukroboronprom rozpoczął seryjną produkcję pocisków artyleryjskich kalibru 152 mm powiadomił sztab, prezentując zdjęcie nowych pocisków. Nie ma informacji gdzie zlokalizowana jest produkcja, na Ukrainie, czy poza nią.

Portal RBK-Ukraina cytuje wypowiedź eksperta wojskowego Mychaiła Samusia, który twierdzi, że Rosjanie składają nowe pociski z części sowieckich rakiet nawet z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, dlatego nie ma co liczyć na szybkie wyczerpanie podstawowych zapasów.

Zachodnie sankcje nałożone na Rosję jednak działają. Od kiedy Zachód zaprzestał importu rosyjskich surowców, Kreml szuka rynków zbytu w Azji, głównie w Chinach. W ostatnich miesiącach eksport z Rosji do tego kraju wzrósł o blisko 50 proc.

Potężna eksplozja wydarzyła się na jednej z ulic Czelabińska. Zatrwożeni mieszkańcy otrzymali komunikat w tej sprawie. Rosyjskie Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych ogłosiło, że w Czelabińsku miała miejsce eksplozja w kamieniołomie przemysłowym podczas wydobywania tłucznia.