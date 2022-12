W oczekiwaniu na kolejny atak rakietowy kijowianie usiłują prowadzić normalne życie

Około godz. 14 (godz. 13 w Polsce) w centrum Kijowa doszło do ok. 11 eksplozji, w wyniku których została zburzona część hotelu, a w Sali Koncertowej "Ukraina" – największej scenie "Ukrainy" – z okien wypadły szyby.

77-letni Edward, mieszkający nieopodal "Ukrainy", akurat wyszedł na spacer z psem. "Na własne oczy widziałem, jak na różne strony zaczęły wypadać szyby. Wyglądało to jak w grze komputerowej mojego wnuka" - opowiada.

Ukraińcy starają się prowadzić normalne życie w Kijowie ostrzeliwanym przez Rosjan

Mimo trwającego od trzech godzin alarmu przeciwlotniczego i ataków rakietowych nie wszyscy kijowianie udali się do schronów. 50-letnia Lidia w rozmowie z PAP stwierdza, że jest fatalistką i nie może przez cały czas się bać.

"Będzie jak ma być. Nie mogę przez cały czas siedzieć w piwnicy i się trząść - muszę coś robić. Na szczęście sklep spożywczy w przejściu podziemnym jest czynny nawet w czasie alarmu - więc postanowiłam dokupić trochę jedzenia, ponieważ mimo wszystko urządzamy z mężem imprezę sylwestrową i czekamy na gości" - wyznaje kobieta.

Kierowca busa Wołodymyr trzyma się rozkładu jazdy i zamierza zakończyć pracę o czasie. "Jeśli nie będę woził ludzi - zrobię im gorzej czy lepiej" - pyta retorycznie, dodając, że "każdy ma robić swoje, a wszyscy razem mamy wierzyć w Boga i Siły Zbrojne Ukrainy".

Niemniej na jednej ze stacji metra w centralnej części Kijowa - Drużby Narodiw, jest sporo ludzi, którzy przeczekują tam atak rakietowy. 20-letnia Nadija przyszła z kotem, który bardzo się zestresował po pierwszej fali ostrzałów.

"Myślę, że zostaniemy tu do rana, bo dzisiejsza noc nie zapowiada się na bezpieczną. Wzięłam ze sobą jedzenie, ciepłe ubrania, koc i dmuchany materac. Dołączy do mnie moja koleżanka, więc damy rady" - przyciskając do siebie kota mówi Nadija.