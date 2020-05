W Opolu cywile będą strzec wojska. Pandemia zmienia branżę ochroniarską

10. Brygada Logistyczna z Opola poszukuje chętnych do pełnienia usług ochroniarskich polegających na bezpośredniej ochronie fizycznej osób i wojskowego mienia przez pół roku. Wartość zamówienia to 414 tys. euro. Nie tylko w wojsku szybko zmieniają się standardy ochrony, a branża musi nadążyć za wymaganiami i wykorzystać nowe szanse.

Jak chronić wojsko?

Pandemia jest i tutaj...

Nowe obszary, nowe szanse

Wskazywały na to również wyniki Najwyższej Izby Kontroli. Mimo to ochroniarzy SUFO było coraz więcej. W 2017 r. w sile 7 tys. osób chronili ponad 330 obiektów należących do Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.W roku 2018 zarejestrowanych przedsiębiorstw SUFO było już 689. Rosły też wydatki na ochronę obiektów wojskowych. W ciągu czterech lat od 2014 r. wzrosły o ponad 100 proc. i wyniosły ponad 537 mln zł.W 2017 r. resort obrony planował zrezygnować z usług agencji ochrony pracującej na rzecz wojska. Wiadomo jednak, że w profesjonalnej armii żołnierze nie odejdą od Leopardów, Krabów czy wyrzutni rakietowych wartych miliony, by stanąć na warcie.Wojsko powinno strzec najważniejszych jednostek. Nie wszystkich i nie wszystkiego. Według MON szacunkowy koszt ochrony wojskowych obiektów realizowany przez żołnierzy zawodowych wyniósłby ok. 1,5-2 mld zł rocznie.Pytanie, jak powinna wyglądać współcześnie ochrona obiektów wojskowych wraca niczym bumerang. Jak dowiedział się portal WNP.PL, wojsko w 2020 r. będzie pracować nad nowelizacją ustawy o ochronie osób i mienia. Planowana nowelizacja ma przekazać nadzór nad SUFO, który obecnie sprawuje minister obrony narodowej, komendantowi głównemu Żandarmerii Wojskowej.Branża ochroniarska w Polsce to niemały segment gospodarki.- Pracuje w niej ok. między 150-180 tys. wykwalifikowanych pracowników ochrony, ale należy przyjąć, że realna liczba wszystkich pracowników tego sektora może sięgać nawet 300 tys. Wartość branży szacowana jest dziś w Polsce na ok. 10 miliardów złotych - informuje WNP.PL Sylwia Kuligowska, właściciel SCOPE Public Relations, współpracująca z firmami rynku zbrojeniowego i ochrony.Kryzys wywołany pandemią dotknął także branżę ochrony.- Do czasów pandemii jedną z głównych bolączek branży ochrony było pozyskiwanie nowych pracowników. Tradycyjny sektor, obarczony wizerunkiem skostniałej branży kreowanej przez pryzmat najniższej krajowej nie sprzyjał aktywnej promocji, szczególnie wśród młodych - mówi Sylwia Kuligowska.Pandemia wymusza na segmencie security reorganizację kadr oraz przechodzenie na korzystanie z rozwiązań technologicznych. Jednocześnie firmy poszerzają portfolia o nowe usługi, takie jak kontrola ruchu osób, pomiar temperatury, dezynfekcje pomieszczeń, ale także te związane z obszarem cyberbezpieczeństwa, np. zabezpieczenia pracy zdalnej dla firm.By przetrwać, firmy ochroniarskie stawiają na elastyczność. Jeśli dobrze wykorzystają moment i zdecydują się na wprowadzenie zmian, staną przed dużą szansą.- Firmy ochroniarskie powinny postawić zarówno na nowe obszary zainteresowania, jak i na nowe kanały komunikacji. Tylko tak skoordynowane działania pozwolą wyjść z kryzysu obronną ręką, ale i rozwijać działalność w trudnym czasie pandemii - wyjaśnia w rozmowie z WNP.PL Michał Szapiro, CEO firmy doradczej Szapiro PR.Uważa, że pandemia otwiera drogę zarówno rozszerzania oferty komercyjnej, takiej jak usługi powiązane, monitoring z wykorzystaniem dronów czy sprzedaż środków ochrony osobistej. Nowe obszary to także zapewnienie bezpieczeństwa terenów publicznych, zamkniętych przestrzeni wspólnych, bezpieczeństwa osobistego.Bezpieczeństwo i analiza danych, nowe aplikacje dla sektora, elektroniczne systemy kontroli dostępu, zastosowanie szerokopasmowego internetu w monitoringu, udoskonalenie komunikacji poprzez fale radiowe.Ochrona może przyspieszyć rozpoznawanie osób zagrożonych infekcją Covid-19 dzięki pomiarowi temperatury za pomocą mierników termowizyjnych. Służby ochroniarskie mogą również dystrybuować maseczki, rękawiczki i środki dezynfekujące.Mimo nowych technologii to jednak człowiek wciąż posiada najlepszą umiejętność oceny zagrożenia, a personel pilnujący porządku w strefach mieszkalnych i biznesowych to także naturalne źródło sprawdzonych informacji, które podnoszą poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników.Zobacz także: Czy w Polsce możliwa jest rewolucja? Według Kuligowskiej wdrażane rozwiązania, szkolenia w zakresie nowych zagrożeń związanych z pandemią, jak np. oszustwa „na pracownika w kombinezonie”, pozwolą temu zapobiec. To może być zupełnie nowy impuls rozwoju ochroniarskiego biznesu w nadchodzących czasach.