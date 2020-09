W pół roku Lubawa wypracowała 25,8 mln zł zysku netto

Od stycznia do czerwca 2020 r. grupa kapitałowa Lubawa S.A. wypracowała skonsolidowany przychód ze sprzedaży w wysokości 144,5 mln zł wobec 141,8 mln zł w analogicznym okresie 2019 r, co stanowi wzrost o 2,7 mln zł, tj. o 2 proc.

Wzrost kapitału spółki

Kamizelki kuloodporne i siatki maskujące

Za to przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej były na minusie o ponad 2,3 mln zł, a z działalności finansowej, aż o ponad 11,3 zł mniej. W pierwszym półroczu 2919 r. wskaźnik ten wyniósł 5,93 mln zł. Wzrosły natomiast ceny akcji ze 100 zł do 170 zł. Aktywa trwałe były przed rokiem na poziomie 248,5 mln zł, a po połowie tego roku wyniosły 243,4 mln zł.Zmalały zobowiązania długoterminowe z ponad 51,47 mln zł do 49,84 mln zł, natomiast zobowiązania krótkoterminowe z ponad 132,54 mln zł do 103,22mln zł. Zwiększył się też kapitał własny spółki. W pierwszym półroczu 2020 r. wyniósł 266,46 mln zł, w porównaniu do 239,9 mln zł rok wcześniej.Zarząd Grupy Lubawa nie dostrzega obecnie istotnych zagrożeń dla rozwoju spółki. Choć nie wszystko poszło tak, jak powinno. Namieszała pandemia Covid-19.- Nie zidentyfikowaliśmy istotnych zagrożeń związanych z epidemią, które mogłyby negatywnie wpłynąć na działalność grupy w najbliższych okresach. Rozwijamy się stabilnie, zgodnie z naszymi wcześniejszymi założeniami. W przyszłych kwartałach oczekujemy kontynuacji dodatniej tendencji wzrostowej w oparciu o założenia nowej strategii, której realizacja już dziś korzystnie przekłada się na zachodzące w grupie procesy i wyniki - twierdzi prezes Kubica.Wśród wcześniejszych sukcesów spółki jest umowa podpisana przez konsorcjanta Lubawy USA, firmę HDT Global, na dostawę systemu kamuflażu dla Armii USA, realizowana w ramach procedury przetargowej na wieloletnie dostawy.- Przetarg, nad którym Lubawa USA pracuje już od kilku lat, jest w bardzo zaawansowanej fazie i powinien rozstrzygnąć się do końca 2020 r. W najbliższych kwartałach kontynuować będziemy przyjęte kierunki rozwoju, duży nacisk kładąc na ekspansję zagraniczną - podkreśla prezes Kubica. Wśród planów wymienia również budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego, które ma zostać uruchomione w 2021 r.Zobacz także: Polska zbrojeniówka liczy zyski. Cztery duże kontrakty w jeden dzień

Grupa Kapitałowa Lubawa to koncern produkcyjno-usługowy, obejmujący, rozwijające się mimo pandemii spółki, wśród których podmiotem dominującym jest notowana na GPW w Warszawie Lubawa S.A. Główna działalności grupy sprowadza się do wytwarzania, przetwórstwa oraz sprzedaży tkanin i dzianin. Produkcja firmy Lubawa S.A. to przede wszystkim produkcja dla wojska.Lubawa słynie z wytwarzanych tu kamizelek kuloodpornych i kombinezonów ochronnych, hełmów, oporządzenia taktycznego, ale też specjalistycznych kamuflaży indywidualnych, jak też dedykowanych ochronie pojazdów siatek maskujących Berberys czy zintegrowanego systemu ochrony pojazdu przed zniszczeniem.System składa się ze zintegrowanego pancerza modułowego oraz kamuflażu wielozakresowego. Panele maskują pojazd nie tylko w zakresie światła widzialnego, ale również w podczerwieni, obniżają poziom wykrycia przez radar przeciwnika oraz zapewniają wysoką redukcję termiczną emisji pojazdu.