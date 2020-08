W polskiej amunicji zagraniczny proch. Na własny jeszcze poczekamy

Polski przemysł zbrojeniowy od dziesięcioleci nie jest go w stanie samodzielnie produkować, a to od dawna symbol militarnego bezpieczeństwa i niezależności. Przed wiekami wymyślili go Chińczycy, a my nadal nie umiemy? Brak polskiego prochu to jedna z bardziej dolegliwych zadr w naszej zbrojeniówce. A chodzi przecież o coś więcej niż ambicję.

Czekając na 400 mln

Wystrzelimy za 5 lat

Co z prochem kompozytowym?

Heksogen z Francji

Kontrakt zerwano, a tym samym z pozyskania technologii do produkcji prochu od Francuzów nic nie wyszło. Nadzieję na zmianę tej sytuacji dostaliśmy we wrześniu 2018 r.Dowiedzieliśmy się wówczas, że naukowcy z Wojskowej Akademii Technicznej, pod kierunkiem dziekana Wydziału Nowych Technologii i Chemii prof. Stanisława Cudziły, opracowali technologię wytwarzania prochu kompozytowego.Według ich zapewnień może on z powodzeniem służyć do produkcji amunicji do czołgów T-72 i PT-91, jak i Leopardów oraz całej gamy amunicji artyleryjskiej, jak również i strzeleckiej, np. do karabinów snajperskich.Taki proch, choć nie rozwiązuje wszystkich problemów, jest trwalszy, bezpieczniejszy w użytkowaniu i bardziej energetyczny od prochów z dużą zawartością nitrocelulozy. Jest w nim zaledwie ok. 10 proc. nitrocelulozy. W 80 proc. składa się on z heksogenu.Ten zaś materiał wybuchowy, co nie jest bez znaczenia, produkowany jest przez polski przemysł, w bydgoskim Nitro-Chemie.- Proch kompozytowy może być wytwarzany na istniejących w Polsce instalacjach, na których produkowany jest obecnie tzw. proch jednobazowy. Niepotrzebne są do tego inwestycje w dodatkowe urządzenia - mówi WNP.PL prof. Cudziło.Budowę nowoczesnej linii technologicznej do produkcji nitrocelulozy zapowiedział w maju 2018 r. premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w zakładach w Pionkach.Zobacz także: Koniec Fortu Trump w Polsce. Będzie nowe dowództwo i więcej żołnierzy

Zapowiedział, że rząd przeznaczy w ciągu najbliższych kilku lat 250-300 mln zł na budowę polskiej linii produkcyjnej nitrocelulozy. W listopadzie 2019 r. premier Morawiecki i prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej podpisali umowę na dokapitalizowanie spółki Mesko, do której należą zakłady w Pionkach, kwotą 400 mln zł.Ówczesny prezes PGZ Witold Słowik zapowiedział, że za trzy lata zostanie wznowiona produkcja nitrocelulozy, potrzebnej do wyrobu amunicji. Jak się dowiedział WNP.PL, jak dotąd Mesko nie dostało jeszcze zapowiadanych pieniędzy.W lipcu 2020 r. premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty przed wyborami prezydenckimi w zakładach spółki Mesko zapowiedział kolejną inwestycję w zakłady w wysokości 300-400 mln zł. Według dziekana Cudziły nie znaczy to, że prace nad wdrożeniem prochów kompozytowych zostaną zawieszone.- Rozwój zdolności wytwarzania nowoczesnych prochów powinien iść dwutorowo, bo prochy kompozytowe i nitrocelulozowe mają inne właściwości i mogą być przeznaczone do różnych zastosowań - uważa.Zapytaliśmy, na jakim etapie są prowadzone badania i kiedy rozpocznie się przemysłowa, krajowa produkcja prochu?- Przypuszczam, że na powstanie linii produkcyjnej w polskich zakładach do produkcji klasycznego prochu wielobazowego, takiego jak niemiecki JA-2, używanego w amunicji 120 mm, trzeba będzie poczekać przynajmniej 5 lat - twierdzi prof. Cudziło.- Być może za 5 lat powstanie też linia do produkcji nitrocelulozy i uniezależnimy się od dostaw tego podstawowego surowca, absolutnie niezbędnego do produkcji wszystkich rodzajów amunicji - dodaje. Oby nie trwało to dłużej.- Obecnie wciąż jeszcze jesteśmy na etapie badań prochu kompozytowego, ale są to już badania przemysłowe. To znaczy, że w warunkach produkcyjnych zakładu przemysłowego badamy pierwszą gotową już partię tego prochu. Do jego wprowadzenia na potrzeby armii potrzeba jeszcze sporo czasu - zastrzega dziekan wydziału WAT.Proch będzie musiał przejść jeszcze zaawansowane praktyczne badania zakładowe, ze strzelaniem z działa 120 mm, a potem kolejne, odbiorcze, prowadzone przez wojsko. Jak długo to potrwa, trudno dziś jednoznacznie określić. Jeszcze w tym roku planowano zakończyć badania zakładowe. Dziś nie jest już takie pewne, że się to uda.- Wciąż bowiem mamy kłopoty z zakupem surowców do produkcji tego prochu. Dotychczasowe próby wykorzystania do tego heksogenu krajowej produkcji nie powiodły się. Heksogen z Nitro-Chemu nie ma charakterystyki odpowiedniej do naszych zastosowań. Kształt cząstek odbiega od przewidzianych do zastosowania w tym prochu - wyjaśnia Cudziło.W WAT prowadzona jest praca rozwojowa finansowana przez Nitro-Chem, której wynikiem ma być produkcja sferycznych, bardzo małych cząstek heksogenu, ale to kwestia roku, najwyżej dwóch, kiedy będzie możliwa ich produkcja.- Na razie kupujemy heksogen francuski. Poszukiwanie materiału, który w pełni odpowiadał naszym wymaganiom, trwało ponad rok. A i tak ostatnia partia, którą dostaliśmy, nie do końca spełnia nasze wymagania. Lepszego jednak nie dało się nigdzie kupić - opowiada Cudziło.Dodaje, że badania prochu, prowadzone w zakładach w Pionkach, bazują na tej właśnie partii francuskiego heksogenu. - Obecnie najważniejsze jest uzyskanie krajowego heksogenu o parametrach koniecznych dla produkcji prochu kompozytowego - uważa.- Jestem pewien, że wkrótce uda nam się uzyskać kompozytowy materiał miotający do produkcji wielu rodzajów amunicji, który będzie satysfakcjonował zarówno Mesko, Nitro-Chem, jak i Pionki - deklaruje prof. Cudziło.