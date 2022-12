W produkcji dronów polska zbrojeniówka patrzy na doświadczenia z Ukrainy

Rozmawiamy z Piotrem Skrzyńskim, prezesem Wojskowych Zakładów Lotniczych 2 - o tym, jak doświadczenia z pola bitwy wpłynęły na firmy przemysłowe produkujące drony i jak dostosowywana jest w związku z tym sprzedaż.

- Na Ukrainie jest wykorzystywanych, a przez to testowanych, bardzo wiele różnych systemów latających. W rzeczywistości sprawdzają się dwa typy dronów. Pierwszy to drony typu kamikadze, czyli takie, które uderzają bezpośrednio. I mamy taką ofertę pod nazwą Dragon Fly - mówi prezes zakładów.

WZL 2 należą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej i od 2017 roku tam właśnie działa centrum kompetencyjne, w którym rozwija się „dronowa” technologię dla naszego wojska.

Spółka na początku września zaprezentowała wersję docelową drona, który od 2023 roku ma być produkowany na szerszą skalę.

- Zakłada się, że maksymalnie do 20 minut taki dron zdoła się utrzymać w powietrzu i uda się go wykorzystać w sposób skuteczny. Mówiąc krótko: doleci i trafi w założony cel. To pierwsza nauka z tego, co dzieje się na froncie - dodaje Skrzyński.

Posłuchaj całej rozmowy z Piotrem Skrzyńskim, prezesem Wojskowych Zakładów Lotniczych 2

play

pause

stop

mute

unmute

max volume Gospodarka do słuchania. Podcast WNP.PL z Piotrem Skrzyńskim, prezesem Wojskowych Zakładów Lotniczych 2

Prezes WZL 2, podkreśla też, jak bardzo ważne na polu walki są drony wykorzystywane do obserwacji.

- Lecą na dużych wysokościach i potrafią wylądować autonomicznie daleko od pola walki. Wiemy, że te dwa systemy dronów muszą działać w oddaleniu od siebie, ponieważ każda ze stron identyfikuje bardzo szybko miejsce nadawania sygnałów radiolokacyjnych. To wymusza bardzo wysoką mobilność systemów - tłumaczy.

Piotr Skrzyński przyznaje, że w WZL 2 zastanawiają się nad produkcją takich dronów w wersji miks.

- Czyli takich, które umożliwią na podwieszeniu zastosowanie pewnej autonomicznej broni - precyzuje.

Dronowe doświadczenia na Ukrainie? Kwestia komunikacji z operatorem

I dodaje, że da się wyróżnić dwa typy dronów, jeśli chodzi o komunikację.

- Jedne to takie, które komunikują się z systemami satelitarnymi. One otrzymują zestawy koordynatów, dzięki którym wiedzą, gdzie są w przestrzeni. Druga zaś grupa to taka, która w ogóle nie komunikuje się, a przez to jest nieidentyfikowalna... Działa w sposób krótki i porusza się dzięki wcześniej wgranym mapom - mówi Piotr Skrzyński, prezes Wojskowych Zakładów Lotniczych 2.