W Rosji kolejna mobilizacja? Maleje liczba rosyjskich więźniów

Ciężkie walki trwają w Donbasie, dokąd Rosja przerzuca wciąż nowe siły. Chce opanować cały obwód ługański, doniecki i wschodnio- zaporoski. Według Kijowa, ukraińscy żołnierze odpierają tam ok. stu ataków dziennie. Rosjanie wciąż też bombardują ukraińską infrastrukturę krytyczną.

Siły ukraińskie kontynuowały działania ofensywne na kierunkach Swatowe- Kreminna. Rosjanie atakowali wokół Bachmuta, Awdijiwki i na zachód od Doniecka. Mimo dużych strat, jakie ponieśli wokół Bachmuta.

Wojska rosyjskie w rejonie Mariupola mają już liczyć od 10 do 15 tys. żołnierzy. Część przerzucanych z obwodu charkowskiego wojsk dociera do Nowoajdaru, ok.55 km na wschód od Siewierodoniecka.

Według Instytutu Studiów nad Wojną, w najbliższych tygodniach Rosja prawdopodobnie wyśle do Donbasu również dodatkowe siły. Zmobilizowane jednostki rosyjskiej 2. Dywizji Strzelców Zmotoryzowanych 1. Armii Pancernej zakończyły szkolenie w obwodzie brzeskim na Białorusi.

Ostrzelano największą elektrownię jądrową w Europie w Zaporożu. Obie strony obwiniają się o ten atak. Ukraińska agencja energii atomowej Energoatom poinformowała, że elektrownię ostrzelała Rosja. Wcześniej Moskwa oskarżyła Kijów o ostrzelanie elektrowni. Według agencji to igranie z ogniem.

Zdaniem Amerykanów Rosjanie mogą mieć większe zapasy rakiet, niż sadzono, dzięki pomocy Korei Północnej. Uzyskali też rakiety i drony z Iranu. Rosja porozumiała się z Teheranem w sprawie produkcji takich dronów na swoim terytorium.

- Rosyjscy urzędnicy przygotowują się do dalszej mobilizacji armii. Choć trwa jeszcze jesienny pobór, to opracowywany jest kolejny, co przełoży się na jeszcze niższą jakość wyszkolenia poborowych - informuje w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną.

Z powodu intensywnej rekrutacji Grupy Wagnera liczba rosyjskich więźniów od stycznia 2022 r., zmalała o ok. 6,5 proc.

Biały Dom poprosił Kongres o zwiększenie o 38 mld dol. środków przewidzianych na pomoc dla Ukrainy w 2023 r. Ponad połowa z nich ma być przeznaczona na zakup broni dla Kijowa.

Niektórzy republikańscy kongresmeni już zapowiedzieli, że będą głosowali za odrzuceniem wniosku administracji Bidena. Amerykanie wciąż zapewniają, że będą udzielać Ukrainie pomocy militarnej. Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew twierdzi, że Stany Zjednoczone wkrótce przestaną wspierać Ukrainę.

Plany budżetowe Rosji wskazują, że Władimir Putin w imię wojny jest w stanie poświęcić gospodarkę swojego kraju, która zaczyna się pogrążać w kryzysie. Inni przekonują, że Kreml wciąż ma pieniądze na wojnę bez względu na straty i jest gotów zwiększać wydatki budżetowe na ten cel kosztem społeczeństwa i gospodarki.