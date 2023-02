W Rosji mówi się o ukaraniu Polski atakiem na Rzeszów

Czegoś takiego jeszcze nie było. Rosyjski poseł Konstantin Zatulin mówił w potrzebie zorganizowania ataków terrorystycznych w Polsce, ale w taki sposób, aby nie można było zdemaskować ich sprawcy. Jako cel ataku zasugerował Rzeszów.

Siły ukraińskie w ostatnim dniu stycznia kontynuowały ataki na rosyjskie obszary koncentracji w okupowanym obwodzie ługańskim. Wojska ukraińskie zniszczyły co najmniej 5 łodzi motorowych rosyjskiego zwiadu.

Tymczasem w Rosji mówi się o zaatakowaniu Polski.

Bez większych terytorialnych sukcesów siły rosyjskie kontynuowały 31 stycznia ataki wokół Bachmutu, działania sabotażowe i rozpoznawcze na linii Swatowe-Kreminna, aby odzyskać utracone pozycje oraz w obwodzie donieckim. Ukraińcy zbliżyły się na odległość 8 km od Kreminnej.

Ukraiński Sztab Generalny informuje, że pod Bachmutem, w ciągu doby, żołnierze odparli ponad 40 natarć rosyjskiego agresora. Prognoza amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną, że rosyjska ofensywa przeciwko Bachmutowi osiągnęła punkt kulminacyjny, była nietrafna.

Rosyjskie dowództwo zaangażowało wystarczającą liczbę sił rosyjskich, w tym wojska powietrznodesantowe, by wzmocnić jednostki szturmowe prywatnej Grupy Wagnera i „ożywić” ofensywę. Na Ukrainie walczy obecnie 326 tys. żołnierzy rosyjskich, nie licząc ok. 150 tys. zmobilizowanych, którzy wciąż szkolą się na poligonach.

Według ukraińskiego ministerstwa obrony siły rosyjskie przygotowują się do eskalacji działań na Ukrainie w ciągu najbliższych dwóch do trzech miesięcy i mogą to zrobić już w ciągu najbliższych dwóch do trzech tygodni, aby działania ofensywne zbiegły się z pierwszą rocznicą rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Rozpoczął się transport wozów bojowych Bradley na Ukrainę. Pierwszą partię 60 transporterów, które są wsparciem na polu walki dla czołgów Abrams, załadowano właśnie na statek w porcie Charleston w Południowej Karolinie.

Pierwsze czołgi zachodnie mają trafić na Ukrainę w marcu. Ukraiński MSZ informuje, że w pierwszym rzucie pancerniacy otrzymają od 120 do 140 nowoczesnych czołgów zachodnich Abrams, Leopard i Challenger.

W Polsce będą szkolić się ukraińskie załogi czołgów Leopard. W szkoleniu wykorzystane zostaną symulatory tych wozów. Według polskich instruktorów centrum szkoleniowego taki kurs w normalnych warunkach trwa ok. 10 tygodni. Ze względu na to, że ukraińscy pancerniacy dobrze znają swoje rzemiosło, chcą go skrócić do 5 tygodni.

Wołodymyr Zełenski zapowiada kolejne dymisje związane z korupcją w ukraińskich władzach. Deklaruje, że ma to być sygnałem dla wszystkich, których działania i zachowania godzą w zasadę sprawiedliwości. Korupcja to obecnie główny temat, którym żyją zwykli Ukraińcy, a który tak negatywnie wpływa na morale.

Doniesienia o korupcji przy realizacji zamówień dla ukraińskiego wojska zaniepokoiły Stany Zjednoczone. Według informacji Ośrodka Studiów Wschodnich Amerykanie wysłali do Kijowa własnych audytorów.

Atak rakietowy na Rzeszów byłby, jego zdaniem, niebezpieczny dla Rosji. Dlatego konieczne jest zorganizowanie ataku terrorystycznego i nieprzyznanie się do odpowiedzialności za niego. Skandaliczne słowa, nawet jak na rosyjską telewizję.

Andrij Miedwiediew, były najemnik z grupy Wagnera, który uciekł do Norwegii, gdzie poprosił o azyl opowiada o brutalności w jej szeregach, przez którą uciekł. Tych, którzy nie chcieli walczyć, rozstrzeliwano na oczach rekrutów i na oczach wszystkich i zakopywano w dołach.