W Rosji mówią o polskim problemie, który trzeba rozwiązać

W rosyjskich mediach wciąż nerwowo po wizycie Bidena. Propagandyści w mediach nie kryją wściekłości. Jeden z występujących nawiązał do Polski twierdząc, że oczywiste jest, że „polski problem” musi zostać rozwiązany nie tylko dla dobra Rosji, ale i całej Europy.

Propagandyści Władimira Putina nie kryją wściekłości, także wobec Polski. Znowu grożą użyciem broni jądrowej.

Absurdalne kłamstwa Rosji. Twierdzi, że Ukraina przygotowuje prowokację związaną z atakiem na Naddniestrze. To może być pretekst do nowej inwazji Rosjan.

Siły rosyjskie na kierunkach Kupyańsk, Siwersk i Lyman przeszły do ofensywy i posunęły się do przodu o 5 km. Ich czołgi bezskutecznie próbowały przebić się w kierunku Kreminnej.

Na wschodzie Ukrainy trwają wciąż ciężkie walki, mimo że Rosja ponosi ogromne straty. Szczególne emocje budzą doniesienia z obwodu donieckiego i ługańskiego. Wojska rosyjskie osiągnęły też marginalne zdobycze terytorialne wokół Bachmutu.

Ukraińcy robią wszystko, aby powstrzymać nieprzyjaciela, ale mimo ponoszonych przez Rosjan strat, ciągłe ataki i intensywne ostrzały nie ustają. Według ukraińskiego wywiadu trwa właśnie ofensywa zapowiadana przez Rosjan, ale jest tak nieskuteczna, że prawie niezauważalna.

Amerykańska prasa informuje, że Kijów może otrzymać 31 czołgów Abrams wcześniej, niż początkowo zakładano. Jednak, jak wynika ze słów Stanleya Browna z Departamentu Obrony USA cytowanego przez "Breaking Defense", część maszyn może pochodzić z magazynów.

Trwa propagandowa szopka prezydenta Władimira Putina pełna kłamstw i patriotycznych uniesień

Według rosyjskich propagandystów Polska jest złem dla całej Europy. Rosja musi to rozwiązać radykalnie, nie jest jeszcze gotowa ryzykować z Polską, dlatego najpierw powinna poćwiczyć na Estonii.

W Moskwie na stadionie Łużniki zorganizowano wielki koncert z okazji Dnia Obrońców Ojczyzny. Przemówił prezydent Władimir Putin. Przekonywał, że ojczyzna, to rodzina, której żołnierze bronią teraz na Ukrainie. Oficjalnie podano, że w koncercie bierze udział ok. 200 tys. osób. Tymczasem na oficjalnej stronie stadionu napisano, że może on pomieścić... 81 tys. osób.

Także były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew po putinowsku przestrzega i grozi, że świat stoi na krawędzi globalnego konfliktu. Twierdzi, że Waszyngton chce porażki Moskwy. Rosja będzie się bronić wszelkimi środkami, w tym bronią jądrową.

Atomowy straszak Rosjan też się wyczerpuje. Mało kto obawia się gróźb użycia tej broni

Porażką zakończył się najnowszy test rosyjskiego hipersonicznego, międzykontynentalnego pocisku balistycznego RS-28 Sarmat (Szatan II) o zasięgu do 10 tys. km, który przenosi 16 głowic termojądrowych o mocy 40 megaton, 2 razy więcej, niż bomba zrzucona na Hiroszimę.

Także hipersoniczny pocisk Zircon nazywany "asem w rękawie Putina" może nie być tak groźny, jak przedstawia go rosyjska propaganda. Brytyjski ekspert wskazuje, że produkowany był pospiesznie i nie przeszedł żadnych testów.

Według ukraińskiego wywiadu Rosja wysłała ponad 90 proc. z 316 tys. zmobilizowanego personelu na linię frontu, co dodatkowo potwierdza oceny Zachodu, że siły rosyjskie nie mają znaczących niewykorzystanych rezerw gotowych do walki.

Chiny podkreślają wagę stosunków z Rosją. Amerykanie są zaniepokojeni

Minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi przebywał w Moskwie. Oficjalnie, by przedstawić plan pokojowy dla Ukrainy, obejmujący zawieszenie broni i zakończenie zachodnich dostaw uzbrojenia do Ukrainy.

Powiedział, że stosunki chińsko-rosyjskie są twarde jak skała. Rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price stwierdził, że rząd USA jest zaniepokojony potencjalnym zacieśnieniem stosunków rosyjsko-chińskich.

Niektóre prywatne stacje radiowe, m.in.: Komedia, Humor FM i Autoradio przerwały nagle nadawanie w kilkudziesięciu miastach Rosji, jak w Biełgorodzie, Moskwie, Iżewsku, Woroneżu czy Kazaniu i wyemitowały komunikat: Uwaga, uwaga. Zagrożenie atakiem rakietowym. Natychmiast udaj się do schronu.

W tle słychać było syrenę alarmową. Komunikat okazał się fałszywy, był dziełem hakerów, ale wśród tych, którzy go usłyszeli, wywołał panikę. Musiało interweniować rosyjskie ministerstwo, by uspokoić nastroje.