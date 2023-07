W Rosji zawrzało. Boją się broni jądrowej w Polsce i grożą nam armagedonem

Sensacyjną informację podał na antenie ukraińskiej telewizji generał Mykoła Małomuż, były szef Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy. Ujawnił, że rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa miała prowadzić tajne rozmowy z CIA o zmianie Władimira Putina i bezpieczeństwie jądrowym.

Prezentujemy najnowsze doniesienia dotyczące wojny na Ukrainie.

Rosjanie boją się, że w Polsce może pojawić się amerykańska broń jądrowa w ramach programu Nuclear Sharing.

Z Rosji znów płynną groźby. Albo Zachód zgodzi się negocjować z Rosją nowy porządek świata, albo prawdopodobny jest a armagedon. Rosja wciąż chce uchodzić za światowe mocarstwo.

Drony zaatakowały okolice Moskwy w Rosji. Sparaliżowały też na wiele godzin pracę lotniska Wnukowo.

Siły ukraińskie przeprowadziły kontrofensywę na co najmniej czterech odcinkach frontu i 3 lipca poczyniły marginalne postępy.

Według ukraińskich danych wojska posunęły się też naprzód na południowy zachód od Bachmutu. Rosyjskie Ministerstwo Obrony twierdziło, że siły ukraińskie prowadziły kontrofensywę na kierunku Łymana.

Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar oświadczyła, że wojska ukraińskie kontynuując działania kontrofensywne w rejonie Bachmutu, na zachodnim pograniczu obwodu doniecko-zaporoskiego oraz w zachodnim obwodzie zaporoskim, odbiły dziewięć kilometrów kwadratowych terytorium we wschodniej Ukrainie.

Dodała, że w zeszłym tygodniu uwolniono 28,4 km na wschodzie i południu kraju. W ciągu kilku ostatnich tygodni Ukraińcy odzyskali 158,4 km² swoich terenów.

W nocy oraz w ciągu dnia 3 lipca siły rosyjskie kontynuowały ataki dronami i rakietami na ukraińskie pozycje, infrastrukturę i dzielnice mieszkaniowe. Z wystrzelonych w nocy 17 dronów Shahed siły ukraińskie zestrzeliły 13.

W ciągu dnia wystrzelono 3 pociski S-300 i 20 dronów Shahed w kierunku Sum, Doniecka i obwodu zaporoskiego. Siły ukraińskie zestrzelił 16 UAV.

Jak podał serwis The Moscow Times, w nocy z 3 na 4 lipca drony zaatakowały okolice Moskwy w Rosji. Dwa statki uderzyły w jednostkę wojskową w mieście Kubinka, zaledwie 70 km od centrum Moskwy. Nie było ofiar ani rannych.

Rosjanie grożą, że broń atomowa w Polsce oznacza III wojnę światową

Bezzałogowce sparaliżowały pracę lotniska Wnukowo. Wiele lotów zawieszono, inne przekierowywano na lotniska poza Moskwą. Według rosyjskiego portalu ruch lotniczy na lotnisku przywrócono dopiero o 8 rano.

Gdzie nastąpi główne ukraińskie uderzenie? Według ukraińskich wojskowych Dniepr łatwo przekroczyć w pobliżu Zaporoża, gdzie poziom wody nie przekracza pół metra. Kolejna informacja mająca zmylić Rosjan?

Rosjanie, dobrze przygotowani do obrony, robią wszystko, aby powstrzymać kontrofensywę.Pomagają im w tym pola minowe, rozciągają się na dziesiątki kilometrów. Rosjanie mają też systemy minowania narzutowego, które pozwalają im zaminować rozminowane już wcześniej tereny przez Ukraińców z odległości 15-20 km.

W Rosji pojawiły się wrzawa i oburzenie po oświadczeniu premiera Mateusza Morawieckiego, który zaproponował, aby do Polski trafiła amerykańska broń nuklearna w ramach programu Nuclear Sharing. Wiceprzewodniczący Komitetu Obrony Dumy Państwowej Jurij Szwytkin zagroził, że mogłoby to doprowadzić do III wojny światowej

Jak podał amerykański Instytut Studiów nad Wojną, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji i jej były prezydent Dmitrij Miedwiediew opublikował esej, w którym wzmacnia podżegającą rosyjską retorykę wobec Ukrainy i Zachodu, aby osłabić poparcie dla Ukrainy na nadchodzącym szczycie NATO.

Ponownie przedstawił wojnę na Ukrainie jako część szerszego konfliktu przeciwko Zachodowi o egzystencjalne istnienie Rosji i jej kultury. Powtórzył skrajne przedwojenne żądania Putina, które wykraczały poza Ukrainę, czyli dotyczyły także państw będących kiedyś w strefie rosyjskiej.

Zasugerował, że Rosja jest gotowa zaangażować się w szerszy konflikt na dziesiątki lat, jeśli te żądania nie będą spełnione, a armagedon jest prawdopodobny, jeśli Zachód nie zgodzi się negocjować z Rosją nowego porządku światowego twierdząc, że nuklearne tabu zostało złamane przez użycie przez USA broni atomowej w 1945 r.

Jewgienij Prigożyn wciąż w akcji. Będzie rekrutował najemników w białoruskich więzieniach

Rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu potępił bunt Grupy Wagnera (choć nie wymienił bezpośrednio jej nazwy ani nazwiska jej finansisty), a jako przyczynę jego niepowodzenia podał lojalność rosyjskiej armii.

Stwierdził również, że siły ukraińskie straciły od 4 czerwca 2,5 tys. sztuk sprzętu wojskowego. Rzucał tak dużymi liczbami, by osłabić poparcie Zachodu dla ukraińskiej kontrofensywy.

Według Rosjan szef wagnerowców Jewgienij Prigożyn zaprzestał rekrutowania najemników do Grupy Wagnera. Jednak jak podaje kanał VChK-OGPU na Telegramie chce on rekrutować nowych najemników w białoruskich więzieniach i koloniach. Podobno uzyskał już aprobatę prezydenta Białorusi Alaksandra Łukaszenki.

W sieci pojawiły się zdjęcia i nagrania z obwodu mohylewskiego w pobliżu miejscowości Osipowicze, gdzie rozpoczęła się budowa obozu dla najemników.

CIA miała rozmawiać z FSB o wymianie Władimira Putina na kogoś innego

Moskwa nadal wykorzystuje narzędzia cyfrowego autorytaryzmu do rozszerzenia inwigilacji rosyjskiej ludności. Jak podał "The New York Times", Kreml dał rosyjskim organom ścigania, w tym Federalnej Służbie Bezpieczeństwa (FSB), więcej narzędzi do monitorowania lokalizacji telefonów, włamań na konta osobiste i śledzenia aktywności w zaszyfrowanych aplikacjach, takich jak Telegram, WhatsApp i Signal.

Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa miała rozpocząć tajne rozmowy z amerykańską CIA. Mają one dotyczyć zmiany władzy na Kremlu i bezpieczeństwa rosyjskiego arsenału jądrowego.

Tę sensacyjną informację o tajnych rozmowach ujawnił w na antenie ukraińskiej telewizji generał Mykoła Małomuż, były szef Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy.

Jak powiedział, nawet na początku wojny wielu znanych polityków w Moskwie i generałów FSB sprzeciwiało się inwazji. Wówczas nie można było jednak ujawniać tych nastrojów, ponieważ Putin zarządzał swoimi współpracownikami twardą ręką i mógł ich odsunąć. Nikt nie chciał zatem ryzykować.

Możliwe, że wkrótce Rosjanie będą się bać prokuratorów, którzy będą ich ścigać za zbrodnie wojenne, popełnione na Ukrainie. W Hadze otwarto właśnie Międzynarodowe Centrum Ścigania Zbrodni Agresji przeciwko Ukrainie.

Centrum ma zapewnić wsparcie przy prowadzeniu dochodzeń, wymiany i analizy materiału dowodowego. Kluczowym działaniem będzie gromadzenie baz danych zbrodni popełnionych na Ukrainie już teraz, nie czekając do końca wojny.

Brytyjski resort obrony podał, że jedna czwarta mieszkańców Ukrainy została zmuszona do opuszczenia domów w wyniku rosyjskiej inwazji.