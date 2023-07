W Sofii słychać głosy sprzeciwu wobec rozszerzenia NATO o Ukrainę

6 lipca bułgarski parlament przegłosował 157 głosami deklarację wspierająca wysiłki Kijowa na rzecz przystąpienia do NATO. Przeciw było 57 deputowanych głównie z prorosyjskiej partii Odrodzenie (bułg. Възраждане) oraz część posłów Bułgarskiej Partii Socjalistycznej.

Bułgarska klasa polityczna nadal podzielona jest w kwestii wojny na Ukrainie.

Opozycyjna partia Odrodzenie uważa, że rząd "wpycha" Bułgarię w wojnę.

Swoisty dwugłos na scenie politycznej jest obecny w Bułgarii od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Zaangażowanie Bułgarii w działania na rzecz pomocy wojskowej Ukrainie były tematem licznych sporów politycznych i podziałów w tym państwie, które tradycyjnie posiada bliskie więzi historyczne i kulturowe z Rosją. W bułgarskim parlamencie działają partie mające wyraźnie prorosyjskie, jak również antyunijne postulaty, jak partia Odrodzenie. Jej lider w trakcie swojego wystąpienia przed Zgromadzeniem Narodowym (jednoizbowy parlament Bułgarii) Kostadin Kostadinow wyraził zaniepokojenie z powodu deklaracji, która wspiera Kijów w planach dołączenia do NATO.

Spór parlamentarny w Bułgarii o wojnę na Ukrainie jest stałym elementem podziału sceny politycznej

-Wielkie pytanie, na które nie ma tu odpowiedzi. Co Bułgaria dostanie w zamian? Może poklepanie po ramieniu? To oczywiste, że nie będziemy mieli z tego absolutnie żadnych korzyści. Pytań, które rodzi ta deklaracja, jest znacznie więcej niż odpowiedzi. Ta deklaracja, drodzy rodacy, jest emanacją narodowej zdrady w tym Zgromadzeniu Narodowym - mówił Kostadin Kostadinow.

W odpowiedzi na zarzuty Konstandinova odpowiedział Jordan Tsonew, przedstawiciel partii Ruch na rzecz Praw i Wolności, reprezentującą mniejszość turecką. Tsonew w swojej wypowiedzi podkreślił, że deklaracja Bułgarii o zgodzie na przyłączeniu tego państwa do NATO nie świadczy o wciąganiu Sofii do wojny ponieważ Ukraina będzie mogła dołączyć do Paktu Północnoatlantyckiego dopiero po zakończeniu wojny, a ta decyzja będzie podlegała jeszcze negocjacjom „za zamkniętymi drzwiami” – podkreślał deputowany.

Wojna na Ukrainie jest ważnym elementem sporów politycznych w Bułgarii

Obawy związane z dołączeniem Ukrainy do NATO są wyolbrzymione, ponieważ przedstawiciele Sojuszu zapewniali, że żadne państwo, na terenie którego toczy się wojna, nie może dołączyć do paktu wojskowego. Jednakże, to stanowisko Konstaninowa stanowi wyraz podejścia części establishmentu oraz społeczeństwa do wojny w Ukrainy.

W sprawie pomocy wojskowej dla Ukrainy ze strony Sofii pojawiały się różne sprzeczne postulaty i to od początku wojny. Było to widoczne, kiedy Bułgaria np. ogłosiła dostarczenie Kijowowi starych poradzieckich samolotów szturmowych Su-25. Ministerstwo obrony ostatecznie zdementowało doniesienia dotyczące przekazania tych samolotów i oznajmiło, że Bułgaria nie sprzedała, ani nie przekazała żadnemu krajowi NATO samolotów Su-25, które miałyby zostać wysłane na Ukrainę.

Podobne kontrowersje wzbudzały wcześniejsze zapowiedzi Bułgarii o wysłaniu ciężkiego uzbrojenia Ukrainie w listopadzie 2022 roku, kiedy to ustawa przeszła głosami jedynie 175 deputowanych a 65 członków parlamentu było przeciwnych.