W Trzebieniu oddano do użytku przejściową bazę dla żołnierzy USA

1,2 tys. żołnierzy może stacjonować w przejściowym obozowisku dla żołnierzy USA, które powstało w okolicach Trzebienia na Dolnym Śląsku. W czwartek oficjalnie oddano tę inwestycję od użytku.

Przejściowa baza, która powstała w okolicach Trzebienia, jest jedną z trzech budowanych w okolicach Świętoszowa, gdzie znajdują się poligony. Łącznie bazy będą mogły pomieści 3,6 tys. żołnierzy. Będą one używane rotacyjne jako ISB (Intermediate Staging Base) dla przyjęcia, pobytu i dalszego przemieszczania sił lądowych.

Gen. Bryg. Dariusz Mendrala, dyrektor Zakładu Inwestycji, Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, w rozmowie z PAP podkreślił, że obozowisko w okolicach Trzebienia może pomieścić 1,2 tys. żołnierzy oraz sprzęt wojskowy. "To inwestycja, która wynika z polsko-amerykańskiej umowy podpisanej przez polski rząd w 2022 r. To umowa o wzmocnionej współpracy wojskowej pomiędzy Polską i USA" - powiedział generał.

Wojskowy podkreślił, że budowa baz przejściowych w okolicach Świętoszowa to część większej inwestycji. "Ma ona stworzyć warunki do stacjonowania brygady pancernej w sposób stały. Ta inwestycja będzie realizowana w najbliższych latach i jest traktowana priorytetowo. Będzie to obozowisko w oparciu o infrastrukturę stałą dla 4,8 tys. żołnierzy" - mówił gen. Mendrala.

Dodał, że bazy przejściowe, takie jak w okolicach Trzebienia, mają służyć do szybkiego przyjęcia "sił wzmocnienia, ich skompletowania, wyposażenia i skierowania działań obronnych".

Budowa baz przejściowych jest finansowana z budżetu MON.