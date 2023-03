Szczątki cudownej broni Putina znaleziono w Ukrainie. To groźna hybryda bomby szybującej oraz rakiety o nazwie Grom E-1.

Rosyjskie wojsko użyło swojej „wunderwaffe” do ataku na Ukrainie.



W Moskwie wycinają lasy, by ustawić tam systemy przeciwlotnicze. Boją się ukraińskich ataków odwetowych na infrastrukturę.

Rosyjskie służby rozpowszechniają zmanipulowany film, który pokazywać ma rzekome wywożenie surowców z Ukrainy przez Polaków.

Sytuacja wokół Bachmutu, najdłużej trwającej i najkrwawszej bitwie w wojnie na Ukrainie, jest obecnie mało dynamiczna. Najwyraźniej Rosjanie zorganizowali przerwę operacyjną.

Linia fortu stanęła na linii rzeki Bachmutka, która dzieli miasto na części wschodnią i zachodnią. Tę wschodnią zajęli Rosjanie. W dotychczasowych atakach Rosjanom wciąż nie udało się okrążyć miasta.

Rosjanie atakowali również na całej linii Kupiańsk-Swatowe-Kreminna, osiągając minimalne zdobycze terenowe na północny wschód od Kupiańska. Wojska Ukraińskie bombardowały i ostrzeliwały z artylerii pozycje rosyjskie na wschodnim (lewym) brzegu obwodu chersońskiego.

Rosja użyła po raz pierwszy swojej „wunderwaffe” do ataku na Ukrainie

Rosyjska Duma Państwowa otrzymała projekt ustawy z propozycją rosyjskiego ministra obrony Siergieja Szojgu dotyczącą podniesienia wieku poboru do wojska. Ustawa natychmiast podniosłaby maksymalny wiek poboru z 27 do 30 lat.

Według Instytutu Badań nad Wojną projekt ten sugeruje, że Kreml chce w ten sposób zwiększyć liczbę żołnierzy, nie planując w przyszłości pełnej mobilizacji.

W Ukrainie znaleziono szczątki cudownej broni Putina, która na szczęście nie zadziałała. To hybryda bomby szybującej oraz rakiety o nazwie Grom E-1, naprowadzanej przez systemy nawigacji satelitarnej, które są na uzbrojeniu rosyjskich bombowców taktycznego Su-34.

Zrzucona z wysokości 12 km i przy prędkości 1600 km/h bomba szybuje swobodnie, a dzięki silnikowi rakietowemu może zwiększyć swój zasięg do 120 km, a zrzucona z wysokości 5 km może razić cele na odległość około 35 km.

Moskwa zagrożona przez rosyjskie systemy dalekiego zasięgu. Tak uważają Rosjanie

WNP.PL informował o dronach ukraińskich dalekiego zasięgu mogących dotrzeć m.in. do Moskwy. Być może możliwość takiego zagrożenia sprawiła, że w Moskwie zaczęto wycinać lasy.

Oczyszczono tereny, aby rozmieścić tam systemy obrony przeciwlotniczej. Urządzenia radarowe oraz pociski S-400 rozlokowano w trzech dzielnicach, a jedno z nich umieszczono nieopodal parku narodowego Wyspa Łosia.

Rosyjska bomba spadła omyłkowo na okupowanym terenie w rejonie Doniecka. Moskwa próbowała obarczyć za to winą Ukrainę, ale fakty temu przeczyły. Rosjanie podali, że była to bomba amerykańska, choć na filmie wydać, że to pocisk rosyjski.

Prawie 1,5 tys. Rosjan objętych sankcjami Unii Europejskiej. Na czele z Putinem

Agencja Interfax-Ukraina podała, że w miejscowości Kupiańsk-Wuzłowy w obwodzie charkowskim zatrzymano rosyjskiego żołnierza z 27. brygady strzelców zmotoryzowanych pochodzącego z obwodu moskiewskiego, który od września ubiegłego roku ukrywał się tam w opuszczonych budynkach.

Unia Europejska przedłużyła o kolejne sześć miesięcy sankcje indywidualne nałożone na osoby i podmioty za naruszanie integralności terytorialnej Ukrainy.

Na liście jest Władimir Putin oraz Siergiej Ławrow oraz 1473 innych osób i 205 podmiotów. Sankcje zakładają zamrożenie aktywów i zakazy wjazdu do UE objętych sankcjami.

Rosyjscy dywersanci w obwodzie chersońskim. Wprowadzono godzinę policyjną

Niezależny rosyjski serwis Sirena News pokazał film, na którym w obecności kilkunastu rosyjskich żołnierzy z zakrytymi twarzami, jeden z nich odczytuje zza kamery apel do Putina, by ich wycofał w wojny.

Skarżą się, że rzucono ich na pierwszą linię walk w okolicach Chersonia wprost pod ogień ukraińskiej artylerii, chociaż dowódcy obiecywali podczas mobilizacji, że będą na tyłach posłani do szturmu. Nie są profesjonalną armią, więc nie powinni walczyć w pierwszej linii.

Na terytorium obwodu chersońskiego prawdopodobnie wkroczyli rosyjscy dywersanci - poinformował Ołeksandr Prokudin, szef obwodowej administracji wojskowej. W regionie do piątku w godzinach od 17:00 do 6:30 obowiązuje godzina policyjna.

W rosyjskiej propagandzie głupota goni głupotę. Polska chce wykorzystać Ukrainę

Władze Gruzji oskarżyły Ukrainę o przygotowanie przewrotu i wciąganie Tbilisi w wojnę z Rosją; kategorycznie odrzucamy te insynuacje, nie tam szukacie wroga - oświadczył w poniedziałek rzecznik ukraińskiego MSZ Ołeh Nikołenko.

Kremlowska propaganda publikuje coraz bardziej żenujące kłamstwa. Rosyjskie służby rozpowszechniają zmanipulowany film, który pokazywać ma rzekome wywożenie surowców z Ukrainy przez Polaków.

Oskarżenia dotyczą masowego wywozu ukraińskiego czarnoziemu przez Polaków. Film przedstawiający koparki w obwodzie charkowskim i ciężarówki z ziemią, rzekomo pod Mysłowicami. Atakują też Kijów, że na to pozwala.