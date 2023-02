W wydatkach obronnych idziemy na rekord w NATO. Gigantyczne pieniądze dla wojska

Wojna w Ukrainie powoduje, że musimy zbroić się jeszcze szybciej. Dlatego, jak oznajmił premier Mateusz Morawiecki, w tym roku przeznaczymy na wojsko 4 proc. PKB. W wydatkach na wojsko bylibyśmy pierwsi w NATO. Premier nie powiedział jednak skąd weźmie na to pieniądze.

- Być może będzie to najwyższy procent pieniędzy przeznaczonych na armię wśród wszystkich państw NATO - powiedział premier Morawiecki.

Zgodnie z ustawą budżetową budżet MON na 2023 r. określono na 3 proc. PKB.

W tej formule to 97,4 mld zł . Do tego dochodzi dodatkowe 49 mld zł planowanych z Funduszu Rozwoju Sił Zbrojnych.

Prezydent Andrzej Duda podpisał właśnie ustawę budżetową na 2023 r. Wydatki na obronność wzrosną do 3 proc. PKB, dodatkowe środki na ten cel mają pochodzić z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ). To najwyższy z dotychczasowych budżet MON, ma m.in. zapewnić finansowanie budowy 300 tys. armii.

Przyjęta ustawa o obronie ojczyzny stwarza możliwości liczebnego rozwoju sił zbrojnych w czasie pokoju do poziomu 300 tys. żołnierzy w perspektywie najbliższych lat. To co najmniej dwukrotne więcej niż obecnie.

Rzecz nawet nie w tym, czy uda się tak dużą armię zbudować w sytuacji, kiedy wbrew uspakajającym komunikatom o odejściach z armii i nagłym wzroście liczby żołnierzy do 164 tysięcy w jednostkach rosną braki kadrowe, a 2022 r. z wojska odeszło 8 988 żołnierzy wojsk operacyjnych oraz aż 7 962 ochotników z Wojsk Obrony Terytorialnej.

Taka armia generowałby ogromne koszty osobowe. Do tego dochodzą zakupy, ostatnio na przeogromną skalę. Stąd powtarzające się pytanie: skąd rząd weźmie na to pieniądze? I czy w obecnej trudnej sytuacji gospodarczej nie lepiej jednak przeznaczyć część z tych pieniędzy na inne ważne społecznie potrzeby?

W odpowiedzi słyszymy, że jest wojna, a na bezpieczeństwie nie można oszczędzać. To hasło-wytrych ma zamknąć dyskusję na ten temat. Będzie to jednak trudne choćby dlatego, że podatnik powinien wiedzieć na co i jak będą wydawane jego pieniądze.

To zbyt ważny temat, od którego nie sposób uciec, zwłaszcza w sytuacji, kiedy gospodarka kraju i jej najbliższe perspektywy, na które duży wpływ ma wojna w Ukrainie, nie są zbyt optymistyczne. We wszystkich branżach słychać wołanie o pieniądze.

Czy sytuacja gospodarcza kraju pozwoli na tak duże wydatki na wojsko

Część ekonomistów uspakaja wprawdzie, że polska gospodarka wciąż ma się nieźle, budżet nie zawalił się pod ciężarem długu publicznego, a wydatki nie przekroczyły ani krajowych, ani europejskich limitów, jednak pesymistów przybywa.

Słyszymy o malejącym PKB, o kreatywnym, nietransparentnym budżecie, z którego wiele pieniędzy wyprowadzanych jest do najróżniejszych funduszy i fundacji i nie wiadomo, jaki ten budżet jest naprawdę, bo pozostaje w dużej części poza nadzorem parlamentu.

Do tego luka budżetowa jest coraz większa, a wrażenie robią koszty obsługi długu publicznego, czyli odsetki, które w stosunku do PKB wyniosą do 2,6 proc. rocznie i urosną z 66 miliardów do nawet 100 miliardów zł.

To równowartość wszystkich wydatków na wojsko w ostatnich latach. W 2023 r. na modernizację techniczną zaplanowano wydać z budżetu 27,259 mld zł. Możemy utracić środki z KPO i zaufanie inwestorów, może jeszcze bardziej obniżyć wartość złotówki.

Tegoroczny budżet obronny będzie najwyższy z dotychczasowych

Co do jednego specjaliści są zgodni: trudno wyobrazić sobie, że rządowi zabraknie pieniędzy na wojsko, choć być może mogłyby być lepiej wydane na inne cele. W roku wyborczym rząd może wydać na obronę tyle pieniędzy, ile pożyczy. Nie potrzebuje na to zgody parlamentu.

Generał Rajmund Andrzejczak, szef Sztabu Generalnego WP, cytowany przez amerykańskie media powiedział, że ma walizki pełne pieniędzy, z którymi jeździ po świecie, by kupić uzbrojenie dla wojska. Wygląda na to, że teraz będzie musiał dokupić walizek na dodatkowe pieniądze.

Budżet MON na 2023 r. na poziomie 3 proc. PKB zaplanowano w wysokości 97,4 mld zł. Jeśli, tak jak zapowiada premier Morawiecki, wzrośnie on do 4 proc. PKB, wyniesie ponad 100 mld zł.

Ale to nie wszystkie pieniądze na obronność, jakimi będzie dysponowało MON. Modernizację sił zbrojnych mają dodatkowo wspierać środki z powstałego poza budżetem Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Według MON w planie finansowym Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych na lata 2022-2023 zaplanowano wydatki w wysokości 66 mld zł ( z czego 54,7 mld zł z obligacji). Przewidywano, że w 2022 r. wpływy funduszu wyniosą 20 mld zł, pozostałe zaś środki wpłyną w tym roku. MON oświadczyło, że pieniędzy na 2023 r. będzie jednak więcej – ponad 49 mld zł.

Ubiegłoroczna emisja obligacji, z której wpływy miały zasilić FWSZ, nie udała się

W minionym roku ze sprzedaży obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego, który obsługuje fundusz wsparcia obronności, miało wpłynąć ok. 15 mld zł.

Nie udało się. Emisja obligacji BGK zaplanowana na koniec października ub. r. nie znalazła chętnych mimo dość wysokiego oprocentowania. Za to po porażce emisji i korekcie planu finansowego FWSZ jego nową wersję utajniono.

Kwoty dochodów i wydatków FWSZ czy informacje finansowe na ten temat, wcześniej jawne, z dnia na dzień stały się niejawne. Trudno się dziwić, że spotkało się to z krytyką. To trochę tak, jakby utajnić ważną część ustawy budżetowej dotyczącej obronności.

Nie wiadomo więc, jakie realnie będą tegoroczne wydatki z funduszu - 20, 40 czy może 55 mld zł, jak prognozują niektórzy analitycy. Fundusz nie ma określonych limitów wydatków ani nie podlega kontroli parlamentarnej. Rządzący mogą kupować beztrosko co chcą i w jakich chcą ilościach. Tylko czy FWSZ uda się pozyska tak dużą gotówkę?

Ustawa o obronie ojczyzny, na mocy której fundusz został powołany zakłada, że oprócz wpływów budżetu będzie on finansowany ze sprzedaży przez Bank Gospodarki Krajowej obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa oraz zysku Narodowego Banku Polskiego.

Problem w tym, że na kupno obligacji, o czym przekonaliśmy się w 2022 r., jest coraz mniej chętnych. Z kolei powiązanie wzmocnienia armii z wynikiem finansowym NBP może okazać się mało pewnym źródłem, bo „dochód” banku zależy od sytuacji na rynkach finansowych.

Rząd poszerzył grono potencjalnych nabywców obligacji BGK, bo z podatku bankowego, obok obligacji skarbowych, wyłączone zostały także papiery z gwarancją Skarbu Państwa. To może przyczynić się do tego, że staną się atrakcyjniejsze dla sektora bankowego.

Wydatki na obronność powinny być transparentne i jawne

Rozwiązaniem ma być pomysł finansowania pozarynkowego, czyli środkami pochodzącymi przede wszystkim z umów z państwami, z którymi będziemy zawierali kontrakty zbrojeniowe. - To będą mechanizmy kredytowe np. z bankami rozwoju. Finansowanie FWSZ z emisji obligacji będzie ostatecznością - wyjaśniała szefowa resortu finansów Magdalena Rzeczkowska.

Dziś Polacy w większości z radością przyjmują każdą informację zapowiadającą zwiększenie potencjału polskich sił zbrojnych. Oczekują jednak przy tym, że wydatki na ten cel będą transparentne, nie utajnione, będą mieli dostęp do parametrów, dzięki którym można będzie ocenić, na ile plany te są realne.

Jak powiedziała gen. Mieczysław Cieniuch, były szef Sztabu Generalnego WP, wydatki na zbrojenia należy podnosić, robić niezbędne zakupy uzbrojenia, ale z głową i tak, aby nie zarżnąć przy tym gospodarki. Niech to będzie puentą tych rozważań.