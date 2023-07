Wagnerowcy chcą zrobić z białoruskiej armii drugą potęgę świata. Polska ma się czego bać?

Grupa Wagnera na Białorusi to dla Polski pewien problem. W pobliżu polskiej granicy, na poligonie w Brześciu, wagnerowcy szkolą białoruskich żołnierzy. Ministerstwo Obrony Narodowej dmucha na zimne i przygotowuje się na ewentualne zagrożenia.

Najemnicy z Grupy Wagnera, którzy przybyli na Ukrainę, będą szkolić białoruskich żołnierzy na poligonie w Brześciu nad Bugiem, niedaleko polskiej granicy.

Mińsk i Moskwa straszą wykorzystaniem najemników do działań przeciwko Polsce.

Choć eksperci wojskowi wskazują, że nie ma powodów do paniki, Ministerstwo Obrony Narodowej i polski rząd nie lekceważą tych gróźb.

Brzeski poligon znajduje się nieco ponad 13 km naprzeciw Terespola. Z Brześcia do Terespola samochodem to najwyżej kilkanaście minut jazdy. Ministerstwo Obrony Narodowej zapewnia, że granice Polski są bezpieczne, a sytuacja na wschodniej granicy - monitorowana na bieżąco.

Na wszelki wypadek do wzmocnienia Straży Granicznej kieruje jednak pewne siły zbrojne. W przygranicznym regionie wojsko prowadzi obecnie operację Bezpieczne Podlasie, w której udział biorą m.in. żołnierze z 12. i 17. Brygady Zmechanizowanej.

Jej cel, obok szkolenia, to też demonstracja zdolności do odpowiedzi na wszelkie próby destabilizacji sytuacji na naszej wschodniej granicy. Według Moskwy i Mińska to sygnał przygotowań Polski do inwazji na Białoruś.

Rzecznik Kremla zarzucił Polsce agresję i wrogość wobec Białorusi. Groźbami polskiego ataku straszy też Białorusinów od dawna prezydent Alaksandr Łukaszenka. Już w czasie masowych demonstracji po sfałszowanych wyborach prezydenckich latem 2020 r. grzmiał, że Polska chce odzyskać tereny, które przed II wojną były w granicach II RP.

By bronić Białorusi, białotruski dyktator wyprowadził na granicę Polski i Litwy pół armii. Wraz z przeprowadzką wagnerowców na Białoruś ponownie słychać groźby pod adresem Polski. Podczas niedawnego spotkania z Władimirem Putinem Łukaszenka poufnie zdradził rosyjskiemu prezydentowi, że wagnerowcy rwą się na wycieczkę i chcą zwiedzić Warszawę i Rzeszów.

Jeszcze dalej w groźbach poszedł rosyjski parlamentarzysta, emerytowany generał Andriej Kartapołow, mówiąc, że - prócz celów szkoleniowych - wagnerowców wysłano na Białoruś, by w razie potrzeby zajęli tzw. Przesmyk Suwalski.

Wagnerowcy szkoleni są też do wojny hybrydowej i prowadzenia działań dywersyjnych

Specjaliści i analitycy wojskowi uważają te groźby za element wojny propagandowej prowadzonej od dawna przez Moskwę i Mińsk - próbę straszenia NATO.

- Gesty i słowa Alaksandra Łukaszenki są puste, jak kałasznikow bez magazynka - mówił WNP.PL gen. prof. Bogusław Pacek, były rektor Akademii Obrony Narodowej.

Ani Białoruś, ani Rosja nie mają obecnie sił i możliwości atakowania kraju należącego do NATO. Możliwe są jednak prowokacje na granicy. Wagnerowcy mogą np. dostać zadanie niszczenia płotu i zasieków, żeby ułatwić uchodźcom przekroczenie granicy.

Gen. Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, uważa, że Łukaszenka sam nie zrobi jednak niczego ponad to, na co ma zgodę Kremla.

Choć to tylko strachy na Lachy i - o czym zapewniają specjaliści wojskowi - nie ma co panikować, wojsko musi być przygotowane na wszelkie scenariusze. Nie można przecież wykluczyć wykorzystania najemników do destabilizacji granicy polsko-białoruskiej, a nawet wojny hybrydowej przeciwko Polsce.

Gen. dr Jarosław Kraszewski, były szef Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, również uważa, że absolutnie nie ma się czego obawiać i możemy spać spokojnie. Ale wskazuje też inne potencjalne zagrożenie...

Wagnerowcy szkoleni są do wojny hybrydowej, prowadzenia działań dywersyjnych. Może się zatem zdarzyć, że spróbują „przeniknąć” przez granicę i dokonać ataku na obiekty infrastruktury wojskowej czy cywilnej z dala od granicy.

W zależności od źródeł: na Białorusi może już być od 700 do nawet 2,5-3 tys. najemników. Łukaszenka uważa, że szkoda byłoby nie wykorzystać tak doborowych żołnierzy, zaprawionych w walce, z dużym doświadczeniem...

Prigożyn powiedział, że zrobi z białoruskiej armii drugą na świecie

Podczas ceremonii przywitania wagnerowców w nowej bazie w pobliżu Osipowicz na Białorusi Prigożyn powiedział, że zrobią z białoruskiej armii drugą armię na świecie. To okazja, by przypomnieć, jak liczne to wojsko i jaką bronią dysponuje.

Siły Zbrojne mającej ok. 9,6 mln mieszkańców Republiki Białorusi (RB) liczą ok. 50 tys. żołnierzy. Mają też ponad 340 tys. rezerwistów. To armia z poboru, w której służba wojskowa jest obowiązkowa.

Według rankingu Global Firepower te siły zbrojne stanowią 50. siłę militarną na świecie, z rocznym budżetem na cele obronne w wysokości 775 mln dol. (ok. 1,3 PKB).

Dla porównania: Polska na tej liście jest na 20. miejscu, a tegoroczny budżet obronny szacuje się na ponad 24,8 mld dol., co stanowić ma ok. 3,5 proc. polskiego PKB.

Białoruś ma też silną obronę terytorialną (ok. 120 tys. ochotników). W Polsce obrona terytorialna, licząca ok. 35 tys. ochotników, pozostaje piątym rodzajem sił zbrojnych. Sprzęt białoruskiego wojska jest w większości produkcji radzieckiej bądź rosyjskiej, a także chińskiej.

Wojska lądowe składają się z czterech brygad zmechanizowanych (6 BZ, 11., 19. i 120.). W każdej jest po 10 batalionów, w tym dwa na bojowych wozach BMP-2 oraz 2 pancerne, liczące do 70 czołgów każdy.

Jedynie 120. brygada ma w swojej strukturze 3 bataliony czołgów. W sumie wojsko posiada ponad 530 czołgów (Polska teraz, po przekazaniu ok. 300 czołgów Ukrainie, ponad 300). To głównie stare T-72, po niewielkiej tylko modernizacji, oraz T-80. Tych najnowszych, w wersji T-72B3 z dodatkowym opancerzeniem, jest zaledwie 35 szt.

Białoruscy żołnierze korzystają też z ok. 2,3 tys. transporterów i bojowych wozów piechoty, w tym prawie 1 tys. BMP-1 i BMP-2, znanych też polskim żołnierzom (Polska ma ponad 1,2 tys. bwp)

Oprócz tego na wyposażeniu jednostek specjalnych pozostaje jok. dwustu kołowych wozów opancerzonych BTR (w wersjach 70 i 80). My kołowych transporterów opancerzonych KTO Rosomak posiadamy ponad 800.

Białoruska armia uzbrojona jest głównie w poradziecki sprzęt

Białoruska armia ma natomiast dość bogaty arsenał broni przeciwlotniczej, m.in. 2 baterie wyrzutni rakiet przeciwlotniczych S-400 Triumf oraz 24 wyrzutnie starszego systemu S-300.

W styczniu 2023 r. do wojsk trafiła bateria rakiet ziemia-powietrze Tor-M2K. Na uzbrojeniu są też systemy przeciwlotnicze 9K37 Buk, do zwalczania rakiet i pocisków balistycznych. Na wyposażeniu żołnierzy są także wyrzutnie Osa, Tunguska i Strzała.

Białoruskie wojsko dysponuje również systemami artylerii rakietowej oraz wyrzutni pocisków rakietowych ziemia- ziemia, jak BM-21 Grad oraz Toczka o zasięgu 70 km, 300 mm Smiercz i 220 mm Uragan z donośnością do 90 km, a także systemami produkcji chińsko-białoruskiej Polonez o zasięgu nawet do ok. 300 km. Łącznie to ok. 240 wyrzutni.

My dopiero budujemy obronę przeciwlotniczą. Na uzbrojeniu mamy obecnie stare systemy przeciwlotnicze Osa i Kub. W tym jednak roku dyżury bojowe będzie pełnić już 18 systemów Patriot.

Pojawi się również 6 przeciwlotniczych systemów iLauncher z pociskami CAMM, zakupionych dla tzw. Małej Narwi. Do tego dochodzi 180 artyleryjskich wyrzutni rakietowych.

Możliwości rażenia na dalekie odległości, których pozbyliśmy się w 2005 r., wycofując systemy Toczka i 9K52 Łuna-M o zasięgu 70 km, odzyskamy w tym roku, kiedy do Polski trafi 18 systemów HIMARS z pociskami o zasięgu do 300 km, z których pierwsze otrzymaliśmy w maju br. Wkrótce pojawią się też zestawy artylerii rakietowej K239 Chunmoo o podobnym zasięgu.

Białoruska artyleria to ok. 450 samobieżnych dział kal. 120 i 152 mm, z dobrze znanymi polskim żołnierzom starymi systemami 2S1 Goździk, które też mamy na uzbrojeniu (my, po przekazaniu Ukrainie może nawet 60 systemów Krab, samobieżnych dział mamy obecnie mniej).

Naszą gwarancją bezpieczeństwa jest najpotężniejszy sojusz wojskowy

Siły Powietrzne Białorusi to samoloty wielozadaniowe MiG-29 oraz samoloty wsparcia naziemnego Su-25, które są w trakcie modernizacji.

Białoruś ma ok. 107 takich maszyn (Polska miała ok. 90, ale pewna liczba myśliwców MiG-29 trafiła na Ukrainę). Białorusini zamówili też w Rosji nowoczesne samoloty wielozadaniowe Su-30, ale czy w obecnej sytuacji je dostaną?

W kwietniu tego roku minister obrony Rosji Siergiej Szojgu oświadczył, że białoruskie samoloty szturmowe zyskały zdolność do atakowania celów wroga za pomocą broni jądrowej.

Białoruskie wojska lądowe mają też 21 śmigłowców szturmowych (w polskiej armii 30 szt. Mi-24, ale bez uzbrojenia rakietowego, do zwalczania czołgów).

Naszą gwarancją bezpieczeństwa jest natomiast najpotężniejszy obecnie sojusz wojskowy NATO.

- Wiemy, że wagnerowcy są na Białorusi. Obecność Stanów Zjednoczonych w Polsce jest najlepszą metodą odstraszania agresora. Chcę mocno podkreślić, że przede wszystkim Wojsko Polskie broni naszej Polski - mówił niedawno szef MON-u Mariusz Błaszczak.

Na terenie Polski stacjonuje kilkanaście tysięcy wojsk sojuszniczych, głównie Amerykanów wraz z kilkoma bateriami Patriot oraz systemami przeciwlotniczymi Sky Sabre. Po zatwierdzeniu planów obronnych na szycie NATO w Wilnie prezydent Andrzej Duda powiedział, że w razie zagrożenia do Polski trafi 100 tys. sojuszniczych żołnierzy.

Białoruś wspiera Rosja, której armia, uważana do niedawna za drugą potęgę świata, mimo swojej ogromnej przewagi nie zrealizowała jak dotąd na Ukrainie żadnego z założonych celów. Ukazała za to nieudolność, korupcję i zamęt spowodowany m.in. walką frakcji o władzę.