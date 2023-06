Wagnerowcy już na Białorusi. Docierają nowe, niepokojące informacje dla Polski

To już pewne. Finansista Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn jest już na Białorusi. Potwierdził to Alaksandr Łukaszenka. Białoruski przywódca zadeklarował pomoc wagnerowcom w zakwaterowaniu, oczywiście za opłatą. Miejsce jednego z obozów dla najemników na pewno zaniepokoi Polskę.

Siły ukraińskie prowadziły 27 czerwca kontrofensywę na co najmniej czterech odcinkach frontu i podobno odniosły zyski.

Dyktator Białorusi Aleksandr Łukaszenka wyrasta na męża stanu i obrońcę Putina po przerwanym buncie Jewgienija Prigożyna.

Jeden z obozów dla wagnerowców ma powstać zaledwie kilka kilometrów od granicy Białorusi z Polską.

Bunt Jewgienija Prigożyna trwał niecałą dobę, dlatego Rosja nie wycofała z frontu żadnych jednostek. Na froncie nadal toczą się ciężkie walki. Mimo to wojska ukraińskie wykorzystują zbrojną rebelię w Rosji i intensyfikują operacje kontrofensywne.

Według analityków amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną siły ukraińskie prowadziły 27 czerwca kontrofensywę na co najmniej czterech odcinkach frontu i podobno odniosły zyski. Ukraińcy i Rosjanie kontynuowali ograniczone ataki na północny zachód od Swatowe i na południe od Kreminnej.

Zintensyfikowali też działania ofensywne w rejonie Bachmutu. Rosyjscy blogerzy zajmujący się tematyką militarną wyrazili zaniepokojenie ukraińskimi próbami posuwania się na południe od Chersonia. Ukraiński Sztab Generalny poinformował, że siły rosyjskie przeprowadziły nieskuteczne działania ofensywne w pobliżu Stelmachiwki, 15 km na północny zachód od Swatowe.

Według źródeł rosyjskich ich wojska odparły dwa ukraińskie ataki na kierunku Łymana. Putin stwierdził, że Ukraina uważa kierunek orichowski w zachodnim obwodzie zaporoskim za główny kierunek ataku sił ukraińskich.

W nocy 28 czerwca 2023 r. obrona przeciwlotnicza Sił Powietrznych i innych komponentów Sił Obronnych Ukrainy zniszczyła sześć pocisków zaporowych Szahed-136/131. Dwa z nich zestrzelono nad regionem Dniepropietrowska.

Alaksandr Łukaszenka wyrasta na męża stanu i obrońcę Putina za przerwanie buntu Prigożyna i przyjęcie najemników na Białorusi. Jak poinformował, grupa nie będzie rekrutować najemników w jego kraju. Białoruski minister obrony Wiktor Chrenin miał zaproponować użycie Grupy Wagnera jako części armii.

Dowódcy białoruscy chcą wykorzystać bezcenne doświadczenie bojowe wagnerowców

Uważa, że dowódcy Grupy Wagnera mają bardzo duże, bezcenne doświadczenie bojowe, którym warto, by się podzielili z białoruskimi dowódcami. Zdementował informację, jakoby Grupa Wagnera miała pilnować rosyjskiej broni jądrowej na Białorusi.

Zdementował też pogłoski o prowokacjach, które najemnicy mogą szykować w związku z nadchodzącym szczytem NATO w Wilnie, zaprzeczając, że mogliby coś takiego zorganizować. Dodał, że będzie miał partnerów na oku.

Jedna z placówek wagnerowców, mogąca pomieścić aż osiem tysięcy osób, powstanie w obwodzie mohylewskim, niedaleko miejscowości Osipowicze.

Część analityków twierdzi, że ponoć jeden z obozów dla wagnerowców ma powstać zaledwie kilka kilometrów od granicy Białorusi z Polską. Gdyby tak było, to blisko naszego kraju stacjonowaliby sławni z brutalności najemnicy.

Szef komisji ds. wywiadu Senatu USA Mark Warner powiedział stacji Sky News, że słychać pogłoski, jakoby Prigożyn był w jednym z nielicznych hoteli w Mińsku, które nie mają żadnych okien. Jego zdaniem może chodzić o to, by uchronić go przed próbami zamordowania.

Według analityków Polityco kremlowskie wieże się chwieją. Niektórzy ludzie władzy będą musieli odejść. Z ich analizy wynika, że za zamkniętymi drzwiami Kremla już mogła rozpocząć się gra o wpływy w postputinowskiej Rosji. Bunt przywódcy Grupy Wagnera zachwiał fundamentem rządów silnej ręki, które praktykował Putin.

Prigożyn nie działał sam. A jeśli nawet, to jego wyjazd na Białoruś nie zakończy buntu

Nie mógłby on jednak nastąpić bez wsparcia Prigożyna, także politycznego. Grupa najemników złożona z bandytów i kryminalistów z ciężkim uzbrojeniem, nie napotykając żadnego oporu, przekroczyła granicę Rosji z okupowanego terytorium Ukrainy.

Przejęła kontrolę nad Rostowem, kluczowym węzłem logistycznym i kwaterą główną wojska, a następnie maszerowała autostradą M4 w kierunku Moskwy, a na końcu Putin odstąpił od kary.

W tracie marszu napotkali opór tylko w okolicach Woroneża, miasta położonego o sześć godzin jazdy od stolicy Rosji. Udało im się zbliżyć do obrzeży stolicy na odległość 240 km.

Regularna armia rosyjska nie chciała nawet podjąć walki z najemnikami z Grupy Wagnera. Na przejściu granicznym Bugajewka 180 żołnierzy i funkcjonariuszy służb oddało broń. Nastroje w armii i społeczeństwie mogły wpłynąć na decyzje Kremla, o zamknięciu sprawy buntu Prigożyna i Grupy Wagnera.

Zgodnie z zawartym porozumieniem Prigożyn przekazał, że Białoruś oferuje mu możliwość dalszego utrzymywania swojej grupy najemników jako siły bojowej. Putin to potwierdził, proponując wagnerowcom udanie się wraz z Prigozynem do Mińska lub służbę w rosyjskiej armii, dając im gwarancje bezpieczeństwa na Białorusi.

Według ISW Putin prawdopodobnie zdecydował, że nie może teraz bezpośrednio wyeliminować Prigożyna bez uczynienia go męczennikiem. Jednocześnie próbuje przedstawić finansistę Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna jako skorumpowanego kłamcę, aby zniszczyć jego reputację wśród personelu Grupy Wagnera i rosyjskiego społeczeństwa.

USA wiedziało wcześniej o buncie i cały czas utrzymywało kontakt z Moskwą

Stany Zjednoczone wiedziały wcześniej o zamiarach Prigożyna. Podzieliły się tą informację jedynie z Wielką Brytanią. Waszyngton powtarzał, że to wewnętrzna sprawa Rosji. Padło dość zaskakujące oświadczenie Johna Kirby'ego w tej sprawie.

Przedstawiciel Rady Bezpieczeństwa Białego Domu stwierdził, że USA miały bezpośredni kontakt z Rosją podczas niedawnego buntu Prigożyna. Stacja CNN, powołując się na zachodniego urzędnika poinformowała, że sojusznicy apelowali do władz ukraińskich, by nie wykorzystywały chaosu do ataków na Rosję.

USA niepokoiła niestabilność w Rosji, dlatego prowadziły rozmowy z Rosją w czasie rzeczywistym za pośrednictwem kanałów dyplomatycznych. Zapowiedziały też, że komunikacja między USA a Rosją będzie kontynuowana.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że są wszelkie przesłanki ku temu, by Ukraina otrzyma zaproszenie do NATO.

Portal Al Jazeera podał, że chiński ambasador przy Unii Europejskiej zasugerował, że Pekin mógłby poprzeć dążenia Ukrainy do odzyskania integralności terytorialnej z 1991 r., która obejmuje okupowany obecnie przez Rosję Krym.

Prezydent Węgier Viktor Orban powiedział coś zadziwiającego, jak na przedstawiciela państwa członkowskiego NATO. Stwierdził, że Ukraina nie wygra tej wojny. Nie jest już krajem suwerennym, a Putin nie jest zbrodniarzem.