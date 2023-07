Wagnerowcy mają przygotować armię Białorusi do ataku na Polskę. Na Przesmyk Suwalski

Rosyjski generał Andriej Kartapołow powiedział, że celem działań wagnerowców będzie Polska. Konkretnie tzw. Przesmyk Suwalski. W rosyjskiej telewizji stwierdził, że ten korytarz będzie nam bardzo potrzebny.

Prezentujemy najnowsze doniesienia dotyczące wojny na Ukrainie.

Wojska ukraińskie z trudem prowadzą ataki na kilku kierunkach. Ataki w rejonie Kupiańska kontynuują też Rosjanie.

Najemnicy Grupy Wagnera przybywają na Białoruś. Mają tam pełnić dwa nowe zadania.

Kolejny atak na Most Krymski wyłączył z ruchu pas drogowy na 1,5 miesiąca. Rosjanie będą mieli kłopoty logistyczne.

Siły ukraińskie kontynuowały 17 lipca działania kontrofensywne w pobliżu Bachmutu, na południe od Wielkiej Nowosiłki, oraz w pobliżu Orichowa w zachodnim obwodzie zaporoskim.

Siły rosyjskie atakują w rejonie Kupiańska, między północno-wschodnim obwodem charkowskim a północno-zachodnim obwodem ługańskim.

Rzecznik Wschodniego Zgrupowania Wojsk armii ukraińskiej Serhij Czerewaty alarmuje, że na kierunku łymańsko-kupiańskim znajduje się obecnie bardzo potężna grupa Rosjan. Podał, że jest tam ok. 100 tysięcy żołnierzy, 900 czołgów i 370 wyrzutni rakiet.

Wskazał dla porównania, że podczas szczytowej fazy wojny w Afganistanie siły sowieckie liczyły ok. 120 tys. żołnierzy. Według Hanny Malar, ukraińskiej wiceminister obrony, głównym celem rosyjskich wojsk jest zatrzymanie ukraińskiego kontrataku na kierunku bachmuckim, dlatego przeciwnik rozpoczął ofensywę na odcinku kupiańskim.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w porannym raporcie podał, że w nocy Rosjanie wystrzelili kolejne pociski rakietowe oraz zaatakowały irańskimi bezzałogowymi statkami powietrznymi Shahed.

Z informacji wynika, że kilka fal dronów uderzeniowych miało na celu wykrycie i wyczerpanie sił obrony powietrznej, a potem na Odessę wystrzelono 6 pocisków Kalibr. Wszystkie zniszczyła ukraińska obrona, ale odłamki spadły na infrastrukturę portową.

Most Krymski uszkodzony. Rosyjscy propagandyści chcą odwetu na Wielkiej Brytanii

MON Wielkiej Brytanii przekazał, że wojskom rosyjskim na Ukrainie brakuje radarów rozpoznania artyleryjskiego. Rosjanie będą też mieć problemy z logistyką z powodu incydentu na moście w Krymie.

Na Moście Krymskim doszło do eksplozji. 17 lipca 2023 r. kolejny raz został zaatakowany ten ważny obiekt łączący okupowany Krym z Rosją. W wyniku ataku zawalił się 145. filar mostu w Cieśninie Kerczeńskiej. Są zabici i ranni.

Wieczorem głos w tej sprawie zabrał Władimir Putin. Powiedział, że atak na most Krymski jest bezsensowny z militarnego punktu widzenia i okrutny. Oczekuje od władz i służb poprawy bezpieczeństwa. Zaznaczył, trzeba kompleksowo ocenić zniszczenia i jak najszybciej wszystko odbudować. Według Kijowa zniszczony rosyjski most to mniej zabitych Ukraińców.

Ta mająca 18 km długości przeprawa oddana do użytku w 2018 r. jest symbolem połączenia Krymu z Rosją. Ma dla Moskwy duże znaczenie, gdyż jest to kluczowa droga zaopatrzenia dla rosyjskich wojsk na południu Ukrainy. Uszkodzono część drogową, która ma być naprawiona za 1,5 miesiąca. Most był już raz uszkodzony w październiku 2022 r.

Teraz wszyscy zastanawiają się, jaka będzie zemsta za atak na Most Krymski. Rosyjscy eksperci wojskowi domagali się uderzenia odwetowego. Kara według nich powinna być taka, aby zawyli partnerzy Kijowa na Zachodzie.

Celem może stać się Odessa, a także inne ukraińskie miasta. Szefowa kremlowskiej telewizji RT zasugerowała nawet atak na cel w Wielkiej Brytanii. Powtórzyła pogłoski o rzekomej pomocy brytyjskich służb specjalnych w ataku na most. Gdyby okazało się to prawdą, to jako cel zemsty wskazała londyński most Tower Bridge.

Wagnerowcy przygotowują się do trwałej obecności na Białorusi. Co tam będą robić?

Wagnerowcy są już na Białorusi i przygotowują się tam do stałej obecności. Jak podał Białoruski Hajun, zajmujący się monitoringiem aktywności wojsk na serwisie Telegram, od 11 lipca co najmniej trzy kolumn Grupy Wagnera pojawiły się na Białorusi. Udały się do bazy w rejonie Osipowicz w obwodzie mohylewskim. W składzie kolumny jest nie mniej niż 20 rozmaitych pojazdów, sprzęt budowlany, autobusy i samochody ciężarowe.

Ukraińskie Centrum Ruchu Oporu poinformowało, że w rejonie Ceł-Asipowiczów osiedliło się ostatnio ponad 700 bojowników Wagnera, a władze białoruskie utworzyły trzy białoruskie jednostki specjalnego przeznaczenia, które mają szkolić się pod dowództwem Wagnera.

Deputowany do rosyjskiej Dumy generał Andriej Kartapołow powiedział, że teraz celem działań wagnerowców będzie Polska. Konkretnie tzw. Przesmyk Suwalski. To teren między Polską a Litwą oddzielający Białoruś od Królewca. Podczas wywiadu telewizyjnego generał powiedział, że ten korytarz będzie Rosjanom bardzo potrzebny.

Podkreślił, że Grupa Wagnera przybyła na Białoruś nie tylko z powodu wygnania przez Władimira Putina. Najemnicy mają przygotować armię białoruską do ataku na Polskę.

Amerykański "Newsweek" cytuje też jego wypowiedź, że siły uderzeniowe są gotowe, by zająć ten niewielki korytarz w przeciągu kilku godzin. Analitycy twierdzą, że byłby to atak na NATO, a to obecnie jest mało realne, więc nie ma powodu do obaw.

Rosjanie zajmując Bachmut wpadli w pułapkę swojego sukcesu. Teraz mają problem

W okupowanym przez Rosjan Zaporożu żołnierze rosyjscy postanowili, że osoby, którym wcześniej przysługiwały bezpłatne lub refundowane leki mogą je dostać tylko, jeśli wyrobiły sobie paszport Federacji Rosyjskiej.

Choć brzmi to paradoksalnie, ale analitycy wojskowi twierdzą, że Rosjanie, zajmując Bachmut, wpadli w pułapkę własnego sukcesu. Są obecnie otoczeni z trzech stron. Bronią się w ruinach, gdzie trudno im się ukryć.

Prawie rok po wejściu w życie wygasła umowa o transporcie ukraińskiego zboża przez Morze Czarne. Kreml oznajmił, że Rosja wstrzymała swój udział w porozumieniu. Prezydent Turcji Erdogan powiedział, że wierzy, iż Putin chce kontynuacji umowy zbożowej.

Umowa zbożowa, gwarantująca bezpieczny eksport zboża i nawozów z Ukrainy przez Morze Czarne, została zawarta w lipcu 2022 roku przez Ukrainę, Rosję, Turcję i ONZ.

Oficjalnie przedstawicielstwo Federacji Rosyjskiej przy ONZ stwierdziło, że decyzja w sprawie inicjatywy czarnomorskiej, czyli umowy zbożowej, jest ostateczna i nie podlega negocjacji.

Rosjanie wycofali się z umowy o eksporcie zboża przez Morze Czarne. Biedni będą głodować

Według Reutersa 17 lipca Międzynarodowa Organizacja Morska ONZ otrzymała pismo Federacji Rosyjskiej z cofnięciem gwarancji bezpieczeństwa żeglugi na Morzu Czarnym.

Christiane Hoffmann, zastępczyni rzecznika niemieckiego rządu oświadczyła, że konflikty nie powinny być prowadzone na barkach najbiedniejszych na tej planecie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zauważył, że gdy Rosja wypowiada umowę zbożową, to zrywa swoje umowy z sekretarzem generalnym ONZ i prezydentem Erdoganem. Jednak nie z Ukrainą, która nie ma z Rosjanami żadnych porozumień. Podkreślił, że trzeba robić wszystko, by nadal eksportować zboże przez Morze Czarne.

Jednak Dmitrij Pieskow, rzecznik prasowy Kremla, zapowiedział, że jak tylko część porozumienia dotycząca Rosji zostanie wypełniona, to strona rosyjska bez zwłoki wznowi swój udział w porozumieniu.