Wagnerowcy planują zemstę. Celem może być Most Krymski

Według brytyjskiej gazety Daily Mail, Rosja obawia się, że bojownicy Wagnera planują atak na wart 3 mld funtów Most Krymski. Zniszczenie mostu ma być odwetem za zlikwidowanie Grupy Wagnera przez Putina. Tymczasem szef wagnerowców otrzymuje zwrot majątku.

Prezentujemy najnowsze doniesienia dotyczące wojny na Ukrainie.

Siły ukraińskie kontynuowały 4 lipca kontrofensywę na co najmniej czterech odcinkach frontu i posunęły się naprzód.

Tempo ukraińskich operacji nie wskazuje na impas ani nie jest dowodem na to, że Ukraina nie może odzyskać dużych obszarów.

Władze rosyjskie podobno zwróciły w ostatnich dniach Prigożynowi ponad 10 miliardów rubli w gotówce, pięć sztabek złota i setki tysięcy dolarów.

Ukraiński Sztab Generalny poinformował, że siły ukraińskie kontynuują działania kontrofensywne w rejonie Bachmutu, na zachodnim pograniczu obwodu doniecko-zaporoskiego oraz w zachodnim obwodzie zaporoskim.

Najcięższe walki, zdaniem analityków wojskowych, toczą się obecnie pod Bachmutem, a nie na odcinku zaporosko-azowskim. Tam też jest obecnie najbardziej krytyczna sytuacja dla wojsk rosyjskich, których jest w tym miejscu ok. 50 tys.

Ukraińcy nadal rozbijają ich oddziały, a uzupełnienia nie nadążają z przywracaniem gotowości bojowej i rotacją. Dlatego też armia Putina będzie musiała albo wycofać się z pewnych obszarów, żeby skrócić front, albo dalej ponosić duże straty.

Według ostatnich komunikatów na południu Ukrainy, na berdiańskim odcinku frontu w obwodzie zaporoskim ukraińskie wojska przesunęły się o 2 km w głąb rosyjskich pozycji i umacniają się na zdobytym terytorium.

Jak podały ukraińskie media ostatniej nocy w sześciu obwodach Ukrainy: sumskim, połtawskim, charkowskim, donieckim, zaporoskim i dniepropietrowskim, ogłoszono alarmy lotniczy. Na przedmieściach Charkowa miały miejsce dwie eksplozje.

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow poinformował 4 lipca, że wolniejsze tempo zdobywania terytorium chroni życie ukraińskich żołnierzy zużywając jednocześnie stopniowo siły rosyjskie i sprzęt.

W najnowszej analizie amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) podano, że obecne tempo ukraińskich operacji nie wskazuje na impas ani nie jest dowodem na to, że Ukraina nie może odzyskać dużych obszarów.

Według ukraińskich dowódców teraz priorytetem dla Rosji jest spowalnianie ukraińskiej kontrofensywy. Rosjanie gromadzą dodatkowe siły na najbardziej "gorących" odcinkach frontu. Prezydent Zełenski przyznaje, że bez wsparcia Zachodu Ukraina nie byłaby w stanie prowadzić tak długo walki.

Źródła w ukraińskich siłach zbrojnych potwierdziły, że wieczorem w obwodzie donieckim słychać było odgłosy potężnych eksplozji. Potężny wybuch nastąpił też w Makiejewce, gdzie Ukraińcy zniszczyli rosyjski magazyn amunicji.

Prezydent Ukrainy nie może doczekać się zaproszenia Ukrainy do NATO. Uważa, że takie zaproszenie Kijowa do członkostwa w Sojuszu bardzo podniosłoby morale żołnierzy ukraińskich. Jens Stoltenberg, szef NATO, którego kadencja została przedłużona do 1 października 2024 r. powiedział, że drzwi do NATO dla Ukrainy są otwarte i Rosja tego nie zmieni.

Trudno jednak powiedzieć, kiedy to nastąpi. Może to być jeszcze długa droga. Amerykanie są w tej sprawie powściągliwi. Nie chcą eskalacji konfliktu i zaostrzenia stosunków z Rosją. Dyskusja co do tego, jak mają wyglądać konkluzje szczytu w tej kwestii, poróżniły sojuszników. Polska w pełni popiera ukraińskie aspiracje.

Natomiast szef dyplomacji Unii Europejskiej Josep Borrell uważa, że Unia Europejska i społeczność światowa powinny wyciągnąć lekcję z próby puczu wojskowego, która wstrząsnęła Rosją. Jego zdaniem agresywna wojna z Ukrainą osłabiła reżim Władimira Putina znacznie bardziej, niż sądziło wielu obserwatorów.

Szef MSW Ukrainy przyznał, że opóźnia się harmonogram szkolenia ukraińskich pilotów na F-16. Jest też gorsza informacja dla naszego wschodniego sąsiada. Przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO admirał Rob Bauer powiedział, że do czasu zakończenia działań ofensywnych Ukraina prawdopodobnie nie otrzyma zachodnich samolotów.

Ukraińskie lotnictwo jest mocno przetrzebione, a rosyjskie poczyna sobie coraz śmielej. Atakowanie umocnionych pozycji przeciwnika bez silnego wsparcia lotniczego oznacza dodatkowe, duże straty w ludziach i sprzęcie.

Raport organizacji obywatelskich B4Ukraine i Kijowskiej Szkoły Ekonomicznej ujawnił, że zachodnie korporacje, które mimo sankcji od 16 miesięcy wojny nie wycofały się z rosyjskiego rynku, zarobiły miliardy. W ubiegłym roku odnotowały ponad 214 mld dol. przychodu i odprowadziły 3,5 mld dol. podatków do rosyjskiego budżetu.

Grupa Wagnera odzyskuje siły i finanse. Nie będzie odpowiadać za straty podczas buntu

Wciąż napływają nowe informacje dotyczą Grupy Wagnera i jej przyszłości po buncie. Niedawno jej szef Jewgienij Prigożyn zaapelował do społeczeństwa o wsparcie, jakiego potrzebują dziś wagnerowcy bardziej, niż kiedykolwiek.

- Dziękuję wam za to. Chcę, żebyście zrozumieli, że nasz "marsz sprawiedliwości" miał na celu walkę ze zdrajcami i mobilizację naszego społeczeństwa. I myślę, że w dużej mierze nam się to udało - powiedział.

Wyraził również przekonanie, że w najbliższej przyszłości wszyscy zobaczą, jak powiedział, nasze kolejne zwycięstwa na linii frontu. Z wcześniejszych informacji wynika jednak, że budowane latami imperium Prigożyna się sypie. Jego biznesy przejmują ludzie Putina.

Jak informuje rosyjski niezależny portal rucriminal.info, który zajmuje się ujawnianiem tajemnic oligarchów, gangsterów i polityków, już 80 proc. Grupy Wagnera - włącznie z jej szefem - znajduje się na Białorusi. Mają tam powstać bazy dla nawet 15 tys. wagnerowców.

Według ISW władze rosyjskie zwalniają finansistę Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna z odpowiedzialności finansowej za szkody wyrządzone przez bunt Grupy Wagnera i podobno zwróciły mu znaczne aktywa płynne, w ramach umowy wynegocjowanej między Putinem, Prigożynem i Łukaszenką.

Wciąż nie wiadomo, co stało się z niektórymi ważnymi generałami popierającymi bunt

Straty wynikające z buntu Prigożyna wyniosły 92,5 mln rubli (około 1 mln USD). Administracja nie odzyska odszkodowania od Prigożyna ani Grupy Wagnera. Jak podaje petersburski serwis informacyjny Fontanka, władze rosyjskie zwróciły w ostatnich dniach Prigożynowi ponad 10 miliardów rubli (około 111 milionów dolarów) w gotówce, pięć sztabek złota i setki tysięcy dolarów w gotówce.

Chaos w rosyjskiej armii spowodowany buntem najemników Prigożyna wciąż trwa. Brak jasnych informacji o niektórych generałach. Nie odnotowano ostatnio jakiejkolwiek aktywności szefa Sztabu Generalnego gen. Walerija Gierasimowa oraz jego zastępcy gen. Siergieja Surowikina.

Żaden z nich nie wziął udziału w naradzie z udziałem szefa rosyjskiego MON Siergieja Szojgu. Nieobecność dwóch kluczowych dowódców, odgrywających ważne role w wojnie w Ukrainie, nie mogła przejść niezauważona. Odejście generała Gierasimowa było jednym z warunków postawionych przez wagnerowców.

Według brytyjskich źródeł zniszczenie odcinka mostu łączącego anektowany Krym z Rosją, to dzieło najemników Prigożyna. Miało być zemstą za niedotrzymane obietnic złożonych przez Kreml.

Według brytyjskiej gazety Daily Mail, Rosja obawia się, że bojownicy Wagnera planują atak na ten most, warty 3 miliardy funtów. Najemnicy planują podobno zniszczenie Mostu Krymskiego w odwecie za zlikwidowanie Grupy Wagnera.

By ustabilizować sytuację na Moście Krymskim Moskwa zdecydowała się zaangażować wojsko. Kolejka do mostu, która w poniedziałek ciągnęła się na 13 km, znacznie się skróciła. Do przeprawy przez Most Krymski czekało we wtorek ok. 100 samochodów, a czas oczekiwania wynosił 30 minut.