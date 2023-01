Walcząca Ukraina napędza rynek amunicji. Dezamet chce wykorzystać swoje szanse

O tym, jak pandemia i wojna na Ukrainie wpłynęły na kondycję zakładów Dezamet i na wykonanie planu na rok 2022 oraz o inicjatywach na rzecz powiększenia produkcji,WNP.PL rozmawia z Jerzym Derusiem, prezesem ZM Dezamet.

– Założenia przygotowane w planie rzeczowo-finansowym na 2022 r. spełniamy - zarówno jeśli chodzi o poziom sprzedaży, jak i o oczekiwany poziom zysku – zapewnia prezes Jerzy Deruś.

Plan dostaw na 2022 r. został wykonany. W części nawet przed umownym terminem – podkreśla.

– Biorąc pod uwagę potrzeby wynikające z założeń przygotowywanych pod plan na rok przyszły, będziemy musieli sukcesywnie podnosić zatrudnienie, głównie jeśli chodzi o etaty produkcyjne – dodaje.

Rok 2022 był dla pana szczególny, ponieważ to pierwszy cały rok pańskiego prezesowania w ZM Dezamet. A jak był ten rok dla firmy?

– Zgadza się, pierwszy w tym składzie zarządu... To był trudny rok - z uwagi na to, jak działało - i wciąż działa - na nas otoczenie. Myślę tutaj głównie o pandemii: jej skutkach dla przemysłu, m.in. dla Dezametu, ale też dla Polaków. A także o konflikcie w Ukrainie, który ma bardzo duży wpływ na nasze życie, na ceny, poziom inflacji, na pogorszenie logistyki, niewątpliwie wpływającej na terminową realizację kontraktów.

Mimo tych trudności uważam rok 2022 za udany, ponieważ już w ciągu 11 miesięcy 2021 roku przekroczyliśmy realizację planu sprzedaży, zakładaną na cały ten rok. Przychody w tym okresie wyniosły blisko 294 mln zł netto - zdecydowanie więcej, niż zakładaliśmy w planie rzeczowo-finansowym.

Czy to znaczy, że perturbacje związane z cenami energii czy gazu nie wpłynęły znacząco na kondycję spółki?

– Generalnie założenia, jakie mieliśmy przygotowane we wspomnianym planie rzeczowo-finansowym na 2022 r., spełniamy, zarówno jeśli chodzi o poziom sprzedaży, jak i o oczekiwany poziom zysku.

Wiele zakupów niezbędnych w produkcji zakładu dokonujemy ze znacznym wyprzedzeniem

Staramy się minimalizować wszystkie perturbacje, które widzimy na rynku - związane z podwyżkami cen wielu produktów - które w jakiś sposób mogłyby mieć wpływ na realizację przyjętego planu i potrzebnej logistyki. Wiele zakupów niezbędnych w produkcji zakładu dokonujemy ze znacznym wyprzedzeniem, więc nie wszystkie tegoroczne podwyżki przełożą się na ceny naszych wyrobów.

Prowadzimy także inne działania organizacyjne. Przykładowo: w produkcji wprowadzamy różnego rodzaju technologie alternatywne, aby zniwelować niezależne przecież od Dezametu czynniki, mające wpływ na ceny.

Nie będzie wśród nich rozwiązania wymagającego zmniejszenia załogi?

– Nie przewidujemy żadnej redukcji zatrudnienia - wręcz przeciwnie; bazując na tym, jakie potrzeby kadrowe wynikają z zadań, do realizacji których przymierzamy się w planach na przyszły rok, planujemy sukcesywnie podnosić zatrudnienie jeśli chodzi o etaty produkcyjne, ale również inne (np. konstruktorzy, technolodzy działu finansów, czyli generalnie dla pracowników umysłowych).

Jak wyglądała realizacja umów, które wykonujecie dla wojska? Ile wyprodukowaliście już na przykład z zaplanowanych 10,5 tys. pocisków przeciwpancernych 73 mm do armaty Grom, jak przebiegają dostawy nabojów kalibru 155 mm, w tym z gazogeneratorem dla Kraba czy amunicji 120 mm do moździerzy Rak?

– Dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników zakładu plan dostaw na 2022 r. został wykonany. Myślę, że należy się też pochwalić, że część z tych zamówień była realizowana przed umownym terminem, czyli z pewnym wyprzedzeniem.

Zakończyliśmy realizację trzyletniej umowy - o wartości ponad 236 mln zł - na 73 mm nabój przeciwpancerny PG-15 (w 2022 r. wojsko dostało ostatnie 15 tys. szt. tej amunicji), jak również trzyletniej umowy (obejmującej lata 2020-2022), dotyczącej amunicji 155 mm z gazogeneratorem o zwiększonym zasięgu do 40 km. W tym ostatnim przypadku, podobnie jak przy wcześniej wspomnianym kalibrze, dostawy częściowo były realizowane z wyprzedzeniem w stosunku do terminów zawartych w kontrakcie. Udało się też zakończyć ostatni etap polonizacji tej amunicji: chodzi o korpus pocisku wykonywanego w Mesko. Jeśli chodzi o amunicję 120 mm, to dwuletnia umowa dotyczyła dostaw modernizowanej amunicji 120 mm (również wykonaliśmy ją w zeszłym roku).

Trzeba przy tym rozróżnić dwie kwestie... Umowa na 10,5 tys. szt. amunicji 120 mm dotyczyła jej modernizacji. Pobieraliśmy ze składów amunicję, której zbliżał się termin używalności i - poprzez delaborację (czyli jej rozcalanie) i ponowną elaborację (samodzielne wytwarzanie amunicji) - wojsko, tak naprawdę, dostawało nową amunicję, choć co prawda o nieco krótszym zasięgu 8 km. Zasięg tej nowocześniejszej, obecnie produkowanej, sięga 10 km.

Uzyskaliśmy wszelkie certyfikaty na produkcję 120 mm amunicji dla Raka

Przez kilka lat prowadziliśmy prace badawczo-rozwojowe tyczące się amunicji 120 mm dla moździerza Rak - i w ubiegłym roku uzyskaliśmy wszelkie certyfikaty na jej produkcję.

Ten rok był też dobry, gdyż - w ramach umowy podpisanej z MON w kwietniu 2021 r. przez konsorcjum pod przewodnictwem Polskiej Grupy Zbrojeniowej - dostarczyliśmy już pierwszą partię produkcyjną 3,3 tys. szt. nowoczesnych 20 mm nabojów odłamkowo-burzących elaborowanych trotylem (TNT). Przez kolejne 2 lata trafi do wojska ok. 24 tys. szt. tej amunicji.

Jednak już obecnie - w konsorcjum, którego liderem jest PGZ - prowadzimy renegocjację z zamawiającym, gdyż chcemy już od 2023 r. zwiększyć liczbę produkowanej amunicji. Zgodnie z umową powinniśmy dostarczyć jej 10 tys. szt. Zadeklarowaliśmy jednak dostawy 15 tys. pocisków.

Chcemy, żeby Agencja Uzbrojenia także w kolejnych latach aneksowała umowy tak, abyśmy mogli wytwarzać więcej amunicji. Jak wspomniałem, staramy się zwiększać potencjał produkcyjny - i to już się dzieje.

Dodam, że poza wymienionymi już rodzajami amunicji Dezamet produkuje też 40 mm jednostrzałowy granatnik podwieszany GPBO-40, samodzielny GSBO-40 oraz naboje do nich, amunicje 60 mm do lekkich moździerzy typu LM-60, moździerzy M-98, zestawy bombardierskie LBĆw-10 oraz pociski dymne do wyrzutni pocisków 81 mm na wozach bojowych.

Wojna w Ukrainie pokazała, jak ogromne znaczenie ma w działaniach bojowych amunicja. Wystrzeliwuje się ją tysiącami... Dlaczego tej polskiej produkujemy tak mało? Czy wasz zakład może rozszerzyć jej produkcję?

– W 2022 r. przygotowaliśmy strategię na najbliższe lata i organy właścicielskie nam ją zatwierdziły. Dezamet upatruje swej szansy na rozwój przede wszystkim w produkcji pocisków o kalibrach 155, 120 i 60 mm. I w takich rodzajach amunicji chcemy najbardziej zwiększać swój potencjał produkcyjny.

By zapewnić bezpieczeństwo działania zakładu, musimy zwiększyć powierzchnie magazynowe

Poza samą obróbką mechaniczną, z którą zakład nie ma większych problemów, jesteśmy - w pewnym sensie - ograniczeni powierzchniowo i magazynowo. Nasze działania w głównej mierze muszą się skupić na tym, żeby - z jednej strony - zwiększyć możliwości montażowe, a z drugiej - przygotować odpowiednie powierzchnie magazynowe tak, by zapewnić bezpieczeństwo działania zakładu. To nie mniej ważne niż zwiększenie mocy produkcyjnych.

W swoich zamierzeniach idziemy właśnie w tym kierunku. Strategia przewiduje niemal trzykrotne zwiększenie wolumenu zamówień, a tym samym - wartości sprzedaży w najbliższych latach. Przy czym chcemy się skupić na rozwoju już produkowanego asortymentu amunicji. W przypadku amunicji 120 mm zamierzamy ją poszerzyć o kolejne rodzaje, jak amunicja dymna i oświetlająca.

Nie ma w tych przewidywaniach miejsca na produkcję amunicji precyzyjnej kalibru 155 mm?

– W planach mamy również taką amunicję. Temat jest omawiany od lat, przynajmniej w okresie, w którym ja mam przyjemność pracować w Dezamecie, Przy czym to, czy tak będzie, jakby niekoniecznie zależy od Dezametu...

Przedstawiliśmy propozycję rozpoczęcia takiej produkcji przy współpracy z firmą amerykańską, pokazaliśmy nasze możliwości i te jakie możemy mieć wspólnie. W tym momencie decyzje są po stronie zamawiającego.

Ukraina, która otrzymuje zachodnie systemy artyleryjskie, będzie potrzebowała coraz więcej amunicji 155 mm. Może warto byłoby nawiązać współpracę przy produkcji takiej amunicji?

– Generalnie nasz zakład bezpośrednio nie prowadzi współpracy z Ukrainą na zasadzie sprzedaży. Mamy natomiast kontakty z firmami i z osobami z tego kraju. Obecnie sprzedajemy swoje produkty do Agencji Uzbrojenia - i być może poprzez AU nasza amunicja trafia do stronie ukraińskiej.

Średnio w każdym roku przeznaczamy około 20 mln zł na inwestycje i remonty

Czy to znaczy, że w ogóle nie eksportujecie amunicji - wszystko idzie do polskiego wojska?

– W tej chwili ponad 98 proc. produkcji zaspokaja zapotrzebowania dla Polski. Niecałe 2 proc. to eksport, ale tak naprawdę amunicja stanowi znikomy w nim udział.

Czy w przyszłym roku i w latach kolejnych coś jeszcze trzeba będzie zrobić, żeby zakład systematycznie zwiększał produkcję amunicji?

– Bardzo ważną kwestią jest to, żeby przede wszystkim utrzymać ludzi w zakładzie. Dlatego też corocznie staramy się wypracowywać pewne warianty i możliwości pozwalające pracownikom na ich rozwój zawodowy i doskonalenie umiejętności. Ważna jest również kwestia zarobków. Staramy się, w porozumieniu z organizacjami związkowymi, rekompensować ludziom to, co obecnie dzieje się na rynku, a tym samym utrzymywać doświadczony personel w zakładzie.

Średnio w każdym roku przeznaczamy około 20 mln zł na inwestycje i remonty, bo to ważny element dla utrzymania i zwiększenia naszego potencjału. W 2023 r. mamy mocno "obłożony" plan, jeśli chodzi o pomysły inwestycyjne i remontowe konieczne do zwiększania możliwości produkcyjnych: od zakupów nowoczesnych maszyn do obróbki skrawaniem, maszyn dla kontroli jakości po automatyzację procesów produkcyjnych, aby rekompensować rosnące koszty zewnętrzne.

Dzisiaj konkurencja na rynku amunicji jest bardzo duża. Potrzeby walczącej Ukrainy są ogromne, choć nie tylko w tym widzimy swą szansę.