Walki w Górskim Karabachu. Dla nas lekcja do odrobienia

Konflikt w Górskim Karabachu ujawnił po raz pierwszy na tak dużą skalę skuteczność prowadzenia walki z powietrza z użyciem dużej liczby uzbrojonych bezzałogowych statków powietrznych. To one głównie niszczyły sprzęt armeńskiej armii. To wiadomość także dla Polski, która buduje dopiero swój system obrony przeciwlotniczej kraju.

Zwycięstwo Azerbejdżanu w walkach z Armenią w Górskim Karabachu zapewniły latające bezzałogowce. Zniszczyły większość armeńskiego sprzętu.

Dronów w siłach zbrojnych mamy wciąż za mało. Brakuje też systemów ich obezwładniania. Wojsko chce je dopiero kupić. Mamy za to czym drony zestrzeliwać na najbliższych odległościach.

Firma PIT-Radwar przygotowała propozycję kompleksowego systemu obrony powietrznej VSHORAD, który pozwoliłby skutecznie niszczyć cele powietrzne, także bezzałogowce.