Wartość umowy na zakup 300 używanych pojazdów MRAP Cougar od USA to 27,5 mln USD

Dostawy wszystkich pojazdów MRAP Coguar zostały zaplanowane w pierwszym kwartale 2022 roku, a wartość umowy zakupu używanych wozów od USA wynosi 27,5 mln USD - poinformował Inspektorat Uzbrojenia.

W czwartek szef MON Mariusz Błaszczak poinformował na Twitterze o podpisaniu z USA umowy na dostawę 300 używanych pojazdów MRAP Cougar. "Podpisaliśmy z USA umowę na dostawę 300 używanych pojazdów MRAP typu Cougar. Pojazdy wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym trafią do Wojska Polskiego w I kwartale 2022 r. i wzmocnią m.in. potencjał jednostek rozlokowanych we wschodniej Polsce" - napisał Błaszczak.

O tym, że polska armia kupi od USA 300 używanych pojazdów MRAP Cougar 4x4 wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym, szef MON poinformował w listopadzie. Wtedy zapowiedział, że pojazdy trafią do 16. i 18. dywizji.

Inspektorat Uzbrojenia podał wartość zawartej umowy, która opiewa na 27,5 mln USD. "Pozyskiwane pojazdy stanowią nadwyżkę Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych i po dostarczeniu do Polski zostaną przystosowane do krajowych przepisów ruchu drogowego, a następnie poddane czynnościom serwisowym oraz dostosowane do wymagań Sił Zbrojnych RP" - podano w informacji.

Inspektorat Uzbrojenia podkreślił też, że pojazdy Cougar 4x4 wchodzą w skład najlżejszej kategorii pojazdów MRAP, obejmującej konstrukcje MRUV (Mine Resistant Utility Vehicle). Przeznaczone są do realizacji zadań patrolowych, konwojowania oraz transportu obsług broni zespołowej.

Pojazdy posiadają silnik o mocy 330 KM oraz automatyczną przekładnię. Charakteryzują się napędem 4x4 oraz odpornością przeciwminową na poziomie 7 kg TNT pod kadłubem i 14 kg TNT pod kołem. Prędkość maksymalna pojazdu wynosi 88-105 km/h, a jego zasięg to 670 km. Wysokość pojazdu to 2,6 m, szerokość wynosi 2,7 m, a jego długość to 5,9 m. Dopuszczalna masa całkowita (DMC) wynosi 17,2 t, a jego ładowność to 2,7 t. Pojazdy przeznaczone są do transportu 2 członków załogi i 4 żołnierzy desantu.