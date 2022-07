Ważą się losy największego na świecie atomowego okrętu podwodnego

Pod koniec roku Rosja zdecyduje, co dalej zrobić z ostatnim w służbie okrętem atomowym projektu 941. Jednostka określana przez Moskwę jako ciężki podwodny rakietowy krążownik specjalnego przeznaczenia była pierwowzorem okrętu z powieści „Polowanie na Czerwony Październik”. Zasłynęła także z posiadania basenu.

Typ 941 to największe okręty podwodne w historii.

Rosjanie wciąż wykorzystują jeden okręt, choć tylko do celów szkoleniowych.

Okręty stały się bohaterami literatury.

Ostatni w służbie okręt to „Dymitr Doński”. Jednostka pełni role szkoleniową, testowane są na niej również różne nowe rozwiązania i typy uzbrojenia.

Dlaczego decyzja o losie okrętu ma zostać podjęta z końcem roku? Wówczas ma bowiem mieć miejsce kompleksowa ocena stanu technicznego jednostki. Jeśli będzie zły, wówczas „Dymitr Doński” zostanie skreślony ze stanu floty - poinformowały właśnie rosyjskie media.

Okręt został zwodowany 29 września 1980 r. Do służby wszedł 29 grudnia 1981 r. Początkowo jego główną bronią były międzykontynentalne pociski balistyczne kompleksu D-19. W 2002 roku okręt został zmodernizowany w ramach projektu 941UM, po czym brał udział w testach systemu rakietowego Buława. Latem 2017 roku krążownik dokonał przejścia na Bałtyk, gdzie wziął udział w Głównej Paradzie Morskiej.

Решение по судьбе АПЛ "Дмитрий Донской" примут в декабре 2022 года, сообщил источник:https://t.co/QNS5MyNLoO pic.twitter.com/sjWWMGVZsK — ТАСС (@tass_agency) July 20, 2022

Jednak to co najbardziej szokuje w „Dymitrze Dońskim” i całym typie 941 to wielkość. Okręt ma długość 172 metrów, a wyporność ponad 23 tys. ton. To tyle co duży lotniskowiec z czasów II wojny światowej.

Oprócz pocisków balistycznych okręt w czasach świetności dysponował także torpedami. Jednostkę napędzają dwa reaktory jądrowe, każdy o mocy 190 MW. Pozwalało to rozpędzić okręt pod woda do 25 węzłów (niespełna 50 km/h).

Zgodnie z radziecką doktryną okręty miał w czasie rejsów bojowych ukrywać się na dnie (sprzyjała temu wyjątkowo mocna konstrukcja z wykorzystaniem tytanu) i tam ewentualnie czekać na rozkazy. Ze względu na trudną służbę, jednostki starano się wyposażyć w jak najwięcej udogodnień dla załogi. C0 niespotykane, okręt miał basen do pływania o długości 10 metrów.

Ze względu na tajemnice, jednostki stały się one wdzięcznym tematem dla literatury. Najbardziej znana jest powieść Toma Clancy’ego „Polowanie na Czerwony Październik”. Kapitan okrętu chce go porwać i uciec nim do USA (książka została napisana w czasach zimnej wojny). Ekranizację tej książki zrobiono w 1990 roku, a w rolę kapitana wcielił się Sean Connery.

W sumie dla floty wojennej ZSRR zbudowano sześć jednostek projektu 941. Wszystkie okręty stacjonowały we Flocie Północnej w bazie Zapadnaja Lica. Do tej pory trzy z nich zostały rozebrane i zezłomowane. Dwie kolejne zostały wycofane i czekają na utylizację.