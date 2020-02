Ważka doleci do wojska? Wybrano najlepszą ofertę na mikrobezzałogowce

Jak poinformował Inspektorat Uzbrojenia firma Asseco Poland z Rzeszowa złożyła najkorzystniejszą ofertę na dostawę do wojska dronów klasy mikro o kryptonimie Ważka. Do końca listopada 2020 r. firma ma dostarczyć sześć zestawów tych dronów, z których każdy składa się z dwóch bezzałogowców wraz ze stacją kierującą. Koszt umowy przedsiębiorstwo wyceniło na 4,6 mln zł.

Bogate wyposażenie optoelektroniczne

Ważka, Zefir, Gryf, Wizjer, Orlik

Bezzałogowce PGZ-19R

Zakup ważny i potrzebny

Jak zawsze zdecydowały pieniądze. To może dziwić, bo podobne mikrotrony, które dzieciaki dostają na komunię nie kosztują zbyt wiele, co najwyżej kilka tysięcy. Tymczasem dzieląc najprościej wartość ofert przez liczbę dronów wychodzi, że jeden kosztuje ponad 380 tys. zł.Takie liczenie byłoby jednak zbytnim uproszczeniem. Wojskowe minidrony wyposażone są w najnowocześniejszy sprzęt optoelektroniczny, czujniki do obserwacji w dzień oraz sensory pracujące w podczerwieni, system kierowania i łączności, pozwalający przekazywać obraz z pola działania w czasie niemal rzeczywistym.Jeśli przekaz informacji z drona połączony jest z odpowiednimi systemami obserwacyjnymi pojedynczego żołnierza, może wyświetlać rejestrowany obraz bezpośrednio na ich goglach. Taki sprzęt musi kosztować.Dlatego, okazuje się, że za małe maszyny trzeba zapłacić niemałe pieniądze. W pierwszym przetargu na drony dla Ważki wojsku wyszło, że jednak były to pieniądze zbyt duże. Firma Siltec, która w pierwszym przetargu wyceniła kontrakt najtaniej, zaoferowała cenę 4,9 mln złotych.MON przeznaczył na ten cel 4,63 mln zł, kilkaset tysięcy mniej, niż wynosiła wartość wybranej oferty. Co ciekawe, zwycięzca obecnego przetargu firma Asseco Poland przedstawiła wówczas ofertę wartą dziewięć milionów. Teraz firma ta zaproponowała cenę niemal o połowę niższą. Oby wystarczająco.Losy tego zakupu może nawet nie dziwią, bo unieważnianie przetargów dla wojska to nie pierwszyzna, często w niektórych programach zdarza się to wielokrotnie. Prowokuje to jednak do przypomnienia, w jakiej sytuacji jest cały program uzbrojenia polskiego wojska w drony.Jedno jest pewne. Deklaracje szefa MON Antoniego Macierewicza z 2016 r. o zakupie tysięcy produkowanych w Polsce dronów dla wojska, przeszły do anegdoty.Nie ma się jednak z czego cieszyć. Wprawdzie w Programie Modernizacji Technicznej do 2022 r zaplanowano, że polskie wojsko dostanie na wyposażenie kilka typów dronów, od najmniejszych po największe, uzbrojone w rakiety, ale większość z nich jest już opóźniona.Obok Ważki te programy to: Zefir, który przewiduje zakup 4 zestawów BSP średniego pułapu i dużego zasięgu (Medium Altitude Long Endurance, MALE), zdolnych do przenoszenia uzbrojenia, w tym bomb i pocisków kierowanych.Gryf, czyli zakup taktycznych BSP średniego zasięgu, zdolnych do pozostawania w powietrzu powyżej 20 godzin i uzbrojonych w amunicję kierowaną. Jest też program Wizjer, w którym chcemy pozyskać bezzałogowce o zasięgu do 30 km czy Orlik z bsp krótkiego zasięgu, na który postepowanie anulowano w 2016 r. Zakładano, że pierwsze dostawy bezałogowców rozpoczną się w 2020 r.Polskie wojsko posiada pięć typów dronów: 15 zestawów zwiadowczych bezzałogowców Orbiter (produkcji izraelskiej), 16 polskich FlyEye, służących m.in. do kierowania ogniem artylerii. Mamy też zestaw amerykańskich bsl Scan Eagle, jeden zestaw rozpoznawczych RQ-21A BlackJack oraz nieujawnioną liczbę uderzeniowych dronów Warmate.W listopadzie 2019 r. MON podpisał umowę z Polską Grupą Zbrojeniową wartą prawie 790 mln zł, zgodnie z którą w latach 2021-2023 narodowy holding obronny dostarczy armii osiem systemów bsl (każdy zestaw w składzie z pięciu statków powietrznych) klasy taktycznej krótkiego zasięgu Orlik, wyposażonych w swój najnowszy produkt – bezzałogowce PGZ-19R. Dostawy kolejnych czterech zestawów, ujęte jako opcja, zaplanowano na lata 2023-2026.Drony PGZ-19R to czterometrowe maszyny o masie 90 kg i rozpiętości skrzydeł 5 metrów, rozwijające prędkość do 150 km/h. Zostaną wyposażone nie tylko w specjalistyczną głowicę optoelektroniczną, lecz również w radar, dalmierz laserowy i laserowy wskaźnik celu. Mogą spędzić w powietrzu do 12 godzin, a promień ich działania wynosi 150 kilometrów.Wojska obrony terytorialnej mają też 48 rozpoznawczych bezzałogowców FlyEye. W lutym 2013 roku Inspektorat Uzbrojenia MON podpisał z Grupą WB kontrakt na dostawę dwunastu takich zestawów. Z tego 3 zestawy za 10,3 mln zł były zamówieniem gwarantowanym, a dziewięć jako opcja.Na początku grudnia 2018 r. zdecydowano o kupnie kolejnych zestawy FlyEye. W lipcu 2019 r. zakupiono kolejne dziewięć systemów rozpoznawczych mini-BSP FlyEye 2.0, w ramach wcześniejszej opcji.Zobacz także: Nowy oręż terytorialsów. Pierwsze loty już za nimi Biorąc pod uwagę, że za trzy zestawy (12 aparatów latających) FlyEye rząd zapłacił w grudniu 10,3 mln zł, kolejnych dziewięć będzie przypuszczalnie kosztowało podatnika około 30 mln zł. To wciąż niewiele wobec potrzeb wojska.Znaczenie systemów bezzałogowych w Siłach Zbrojnych RP było przez lata bagatelizowane, a zakupy maszyn tego typu były bardzo ograniczone. Ze względu na konieczność pozyskania niezwykle kosztownych systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, kwestia statków bezzałogowych różnych klas i typów zeszła na drugi plan. Dlatego każdy zakup dronów jest tak ważny.