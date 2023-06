Wiceminister MON: Chciałbym, żeby Bałtyk wybijał się jako miejsce szczególnie zagrożone

Kraje znajdujące się wokół Morza Bałtyckiego powinny pokazać swoją współpracę i stworzyć przewagę konkurencyjną - przekonywał wiceminister MON Marcin Ociepa w trakcie międzynarodowej konferencji "Digital Baltic.

Wiceminister podkreślił, że należy patrzeć na Bałtyk jak na wyzwanie i zarządzać nim macierzowo. - "Potrzebujemy do tego trójkąta: nauka, wojsko i przemysł - tłumaczył wiceminister.

Ociepa zwrócił uwagę, że ogromną rolę do odegrania ma nowa technologia.

- Musimy podwyższać nasze zdolności do obrony szczególnie jeśli chodzi o użycie nowych technologii związanych z zabezpieczaniem naszej infrastruktury krytycznej - mówił.

"Kwestia Bałtyku nie jest kwestią tylko i wyłącznie Marynarki Wojennej, ale jest zadaniem dla wszystkich rodzajów sił zbrojnych (...) Bałtyk jest dzisiaj zadaniem dla całego państwa polskiego, wszystkich jego struktur ale także sektorów" - mówił w trakcie otwarcia konferencji wiceminister Ociepa.

Zaznaczył, że minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak jest "zdeterminowany do tego, by wzmacniać polską armię i różne rodzaje sił zbrojnych".

"Nie będzie bezpiecznego Bałtyku jeśli nie będzie bezpiecznej północy"

Wiceminister podkreślił, że należy patrzeć na Bałtyk jak na wyzwanie i zarządzać nim macierzowo.

"Potrzebujemy do tego trójkąta: nauka, wojsko i przemysł. Potrzebujemy ścisłej współpracy międzynarodowej dlatego, że w obliczu ścisłego sojuszu jakim jest Sojusz Północnoatlantycki, a także w obliczu obiektywnych wyzwań związanych z naszym bezpieczeństwem trudno jest mówić o polityce bałtyckiej z perspektywy tyko jednego państwa, trudno jest mówić o Bałtyku bez ścisłej współpracy i koordynacji tej współpracy z naszymi sąsiadami, które są dookoła Bałtyku, ale także z Norwegią" - przekonywał wiceminister.

Jego zdaniem "nie będzie bezpiecznego Bałtyku jeśli nie będzie bezpiecznej północy, jeśli nie będzie bezpiecznego Morza Północnego". Dodał, że jego resort patrzy na to kompleksowo szczególnie po "akcesji Finlandii do NATO i spodziewanej wkrótce akcesji Szwecji" - stwierdził. Dodał, że "istnieje konieczność bałtyzacji polskiej polityki zagranicznej i polityki obronnej" - zaznaczył.

Musimy podwyższać nasze zdolności do obrony szczególnie jeśli chodzi o użycie nowych technologii

Ociepa zwrócił uwagę, że ogromną rolę do odegrania ma nowa technologia.

"Wiele uwagi przykładamy do tego, jakie zagrożenie swoją polityką neoimperialną stanowi dla nas Rosja, chciałbym żebyśmy się na tej Rosji nie fokusowani, żebyśmy spojrzeli na wyzwanie związane z nowymi technologiami jako na szasnę dla naszego przemysłu, nauki i sił zbrojnych, żeby wzmocnić nasze bezpieczeństwo" - mówił.

"Musimy podwyższać nasze zdolności do obrony szczególnie jeśli chodzi o użycie nowych technologii związanych z zabezpieczaniem naszej infrastruktury krytycznej, wejść do portów, naszej świadomości sytuacyjnej oraz tego co na dnie morskim, pod wodą, nad wodą, wszędzie tam jest olbrzymie pole do popisu" - ocenił wiceminister.

Dodał, że jednocześnie NATO musi zabezpieczać inne akweny wodne.

Bałtyk wspólnym interesem państw nad Bałtykiem

"Chciałbym, żeby Bałtyk - i to jest wspólny interes państw nad Bałtykiem - wybijał się jako miejsce szczególnie zagrożone" - zaznaczył.

Stwierdził, że kraje wokół Bałtyku powinny pokazać swoją współpracę i stworzyć przewagę konkurencyjną poszczególnych działań.

"Skala tych możliwości i wyzwania jest olbrzymia i to czyni ją pasjonującym. Kiedy mówimy o nowych technologiach czy sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwie, o technologiach bezzałogowych, satelitarnych to wszystkie te pojęcia krzyżują się nad Bałtykiem, na Bałtyku i pod Bałtykiem" - ocenił.

Jego zdaniem "bardzo potrzebujemy takiego myślenia, które pozwoli połączyć potencjały intelektualne, polityczne, które pozwolą nam na samym końcu osiągnąć efekt synergii, która pozwoli zapewnić nam zarówno bezpieczeństwo naszych obywateli, a z drugiej strony rozwój poszczególnych sektorów" - stwierdził Ociepa.

Głównym celem konferencji "Digital Baltic - Towards common security" organizowanej w Gdyni jest wzmocnienie obecnej i przyszłej współpracy w regionie Morza Bałtyckiego.

Spotkanie i dyskusje zorganizowane zostały w trzech panelach. W ramach każdego z nich omawiano tematy z perspektywy strategicznej, wojskowej, naukowej i przemysłowej.

Organizatorami wydarzenia są Ministerstwo Obrony Narodowej, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej.