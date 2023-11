Wiceszef MON: Stany Zjednoczone są gwarantem bezpieczeństwa w naszej części Europy

Dziś Stany Zjednoczone, a tym samym Sojusz Północnoatlantycki, są gwarantem bezpieczeństwa w naszej części świata, w naszej części Europy – powiedział we wtorek w Telewizji Republika wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz.

Wiceminister obrony narodowej odniósł się do debaty nad zmianami w traktatach unijnych, które mogłyby objąć kwestie obronności państw członkowskich UE. Jak ocenił, państwa Unii Europejskiej nie należą do czołówki najsilniejszych członków NATO, a gwarantem bezpieczeństwa w regionie są Stany Zjednoczone.

"W Sojuszu Północnoatlantyckim nie dominują państwa Unii Europejskiej, tylko dominującymi krajami są te, które nie należą do UE. Stany Zjednoczone, Turcja i Wielka Brytania. To są trzy armie z najliczniejszymi wojskami i to są najsilniejsze armie Sojuszu Północnoatlantyckiego" - podkreślił Skurkiewicz. "Dziś Stany Zjednoczone, a tym samym Sojusz Północnoatlantycki, są gwarantem bezpieczeństwa w naszej części świata, w naszej części Europy" - dodał.

Według wiceszefa MON, armie Niemiec i Francji nie byłyby zdolne do zapewnienia bezpieczeństwa w regionie.

"Bundeswehra, czy armia francuska, nie jest dziś w stanie zagwarantować i zapewnić bezpieczeństwa na kontynencie europejskim" - powiedział Skurkiewicz. Argumentował to niedostateczną pomocą tych państw na początku konfliktu na Ukrainie. Według wiceministra, utworzenie armii europejskiej to "mrzonki" Paryża, Berlina i Brukseli.

"Dziś traktaty europejskie stanowią jednoznacznie, że kwestie dotyczące obronności są wyłączone z jurysdykcji traktatów unijnych i każde państwo jest zobowiązane do tego, aby uczestniczyć w sojuszach tak, jak mu się to podoba i tworzyć swoje armie tak, jak potrzeby danego państwa, danego regionu wskazują" - podkreślił wiceszef MON.

Wiceminister obrony narodowej krytycznie odniósł się też do pojawiającego się w debacie publicznej pomysłu o rezygnacji z budowy armii, liczącej 300 tys. żołnierzy.

"Przyjmując założenia, że 38-milionowego narodu nie jest stać na to, żeby wystawić 300-tysięczną armię w czasie pokoju, to znaczy że możemy zwinąć nasz kraj i oddać się do dyspozycji potencjalnych najeźdźców" - powiedział Skurkiewicz.