Widmo rosyjsko-ukraińskiej wojny. Starcie Dawida z Goliatem?

Czy otwarty konflikt Rosji z Ukrainą jest już nie do powstrzymania? Atmosferę możliwości szybkiego wybuchu konfliktu podniosła ostatnio zapowiedź ewakuacji dyplomatów niektórych państw zachodnich z Kijowa. Wiadomo też, że w przypadku konfliktu zbrojnego NATO nie wesprze Ukrainy zbrojnie, ale zwiększa swoje siły w regionie. Czy armia ukraińska może sama zatrzymać rosyjską agresję?

Walczą również za nasze bezpieczeństwo

Jakimi siłami dysponują stojące naprzeciw siebie armie?

Zasobność armii ukraińskiej

Chęć walki za ojczyznę

Złe nastroje w Rosji

Teraz mowa o blitzkriegu. Jak powiedział WNP.PL gen. Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego WP i szef Inspektoratu Szkolenia, żołnierze ukraińscy walczący przeciwko rosyjskiej agresji, walczą również za nasze bezpieczeństwo.Zajęcie Ukrainy przez Rosjan podwoiłoby nasze zagrożenie. Mielibyśmy wojska rosyjskie na dwukrotnie dłuższej granicy niż obecnie.Polscy dowódcy ostrożnie podchodzą do zapewnień o grożącym nam konflikcie na wielką skalę. Taki konflikt byłby dla Rosji nieopłacalny. Mówią też o ogromnych stratach, jakie poniosłaby Rosja w starciu z armią ukraińską.Czy Ukraina, w przypadku otwartego konfliktu, mogłaby skutecznie przeciwstawić się rosyjskiemu natarciu na Kijów? Jakie siły i środki może przeciwstawić Ukraina ewentualnemu agresorowi? Czy byłyby wystarczające, aby zwycięstwo Rosji zamienić w pyrrusowe?Zacznijmy od informacji znanego w świecie rankingu militarnego Global Firepower (GFP), którego dane - choć czasem kwestionowane - pokazują najlepiej ogólny obraz sił zbrojnych oraz potencjał obronny danego kraju.Według GFP armia rosyjska pod względem potencjału plasuje się na drugim miejscu na świecie. Ukraina zajmuje 22. miejsce. Według dostępnych informacji w Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej służy łącznie 1,3 mln ludzi.W tej liczbie czynni wojskowi to „tylko” ok. 850 tys. żołnierzy. Stan rezerwy - trudno zgadnąć, jak to liczono - ma wynosić ćwierć miliona ludzi. Tyle samo liczą formacje paramilitarne. Do tego dochodzą pełne magazyny sprzętu wycofanego z wojska, który miał trafić na złom.Na uzbrojeniu rosyjskiej armii jest ok. 12,5 tys. czołgów różnych typów oraz prawie 30 tys. kołowych transporterów opancerzonych i bojowych wozów piechoty. Do tego ok. 4,1 tys. maszyn powietrznych, w tym 1,5 tys. samolotów bojowych i ok. 2,6 tys. śmigłowców.Żołnierze rosyjscy mają też ok. 3,4 tys. zestawów artylerii rakietowej, prawie 6,5 tys. samobieżnych zestawów artyleryjskich i o tysiąc sztuk więcej dział holowanych. W 2020 r. budżet obronny wynosił 154 mld dol. Rosjanie kupili uzbrojenie i sprzęt za 61,7 mld dol.A armia ukraińska? W rankingu GFP znalazła się na 22. miejscu z budżetem 11,8 mld dol. Na uzbrojenie w 2020 r. wydano niemal 6 mld dol. Na 2022 r. zaplanowano budżet obronny na 6 proc. PKB.Ukraińska armia liczy ok. 200 tys. żołnierzy w służbie czynnej, 250 tys. rezerwistów i ok. 50 tys. członków formacji paramilitarnych. Na uzbrojeniu mają ok. 2,6 tys. czołgów oraz 12,3 tys. pojazdów pancernych.A także 318 samolotów i śmigłowców, w tym ok. 100 maszyn bojowych i 34 śmigłowce uderzeniowe, a także ok. 3,6 tys. szt. artylerii, w tym ponad tysiąc dział samobieżnych.W rosyjskiej armii jest znacznie więcej nowoczesnego uzbrojenia niż w ukraińskiej. Nowocześniejsze są też rakietowe systemy przeciwlotnicze. Lotnictwo rosyjskie bardzo szybko zdobyłoby panowanie w powietrzu, a systemy rakietowe bez większych strat atakowały precyzyjnie wyznaczone cele...Oczywiście siła militarna danego kraju zależy nie tylko od liczebność armii i jej uzbrojenia. Duże znaczenie mają rezerwy, które ponoć wygrywają wojny, jak też możliwość sprawnej ich mobilizacji, logistyka i zaopatrzenie, łączność, wyszkolenie żołnierzy i dowódców oraz chęć walki za ojczyznę.Ta ponoć jest teraz wśród Ukraińców bardzo wysoka. W czasie aneksji Krymu 70 proc. żołnierzy ukraińskich tam stacjonujących przeszło na stronę agresora. A dziś?- Jesteśmy gotowi gołymi rękami rozerwać agresora na strzępy. Ukraińscy żołnierze będą walczyć przeciwko agresorowi, nawet bez sojuszników i z niewielką ilością nowoczesnej broni - zapewnia Dowódca Operacji Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy.Dobre jest też wyszkolenie i wyposażenie żołnierzy, którzy w walkach w 2014 r. często nie mieli nawet mundurów. W walkach na wschodzie Ukrainy, po agresji na Donbas i Krym, poznali też dobrze przeciwnika i jego taktykę.Już od dłuższego czasu wojenne nastroje w Rosji "pompuje" telewizja państwowa, przekonując opinię publiczną, że jeśli dojdzie do konfliktu, to winę za to ponosić będzie Kijów, który wpuścił na swoje terytorium NATO, zagrażające Rosji.Docierają też informacje, że nastroje w Rosji - z powodu rosnącej inflacji i trudnej sytuacji pandemicznej - nie są najlepsze. Część społeczeństwa uważa, że otwarta wojna z Ukrainą to nie jest dobre rozwiązanie i że konflikt taki Rosjanom po prostu się nie opłaca...Nie znaczy to jednak, że gdyby do takiego konfliktu doszło, armia ukraińska poradziłaby sobie sama z agresją. To nierealne myślenie hurraoptymistyczne, nie liczące się z faktami.Siły zbrojne Ukrainy są jednak tak liczne, przygotowane i dostatecznie wyposażone, że byłaby to wyjątkowo krwawa walka. I nawet po ewentualnym zwycięstwie agresora Ukraina mogłaby stać się dla Rosjan drugim Afganistanem.