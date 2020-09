Więcej wojska na wschodzie Polski. MON chce skrócić czas rekrutacji

Podstawą bezpieczeństwa naszej ojczyzny jest Wojsko Polskie; musi ono być liczniejsze; zależy nam, by jednostki WP powstawały na wschodzie Polski - mówił w piątek (18 września) w Lublinie szef MON Mariusz Błaszczak. Podkreślił, że kryteria naboru muszą być jasne, a procedury szybkie i proste.

Błaszczak odwiedził w piątek 19. Lubelską Brygadę Zmechanizowaną i zapoznał się z funkcjonowaniem Wojskowego Centrum Rekrutacyjnego.

Szef MON podkreślił, że aby Wojsko Polskie mogło wypełniać swoje obowiązki, musi być liczniejsze.

Obecnie w Siłach Zbrojnych RP służy 107 tys. żołnierzy zawodowych oraz ponad 20 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.



"Temu służy proces tworzenia nowych jednostek WP (...). Zależy nam na tym, by jednostki Wojska Polskiego powstawały tu, na wschodzie Polski" - powiedział. Dodał, że województwo lubelskie, podlaskie czy podkarpackie, to regiony, gdzie rozwijają się też bardzo silnie Wojska Obrony Terytorialnej.



"Bezpieczeństwo gwarantuje Wojsko Polskie. Ważne są również sojusze" - powiedział Błaszczak. Zaznaczył, że w czwartek Sejm uchwalił ustawę dotyczącą ratyfikacji polsko-amerykańskiej umowy o współpracy wojskowej, na podstawie której - mówił szef MON - zostały stworzone ramy prawne obecności wojsk USA w naszym kraju.



"Ta obecność będzie trwała, będzie zwiększona, jeśli chodzi o liczebność, ale jeszcze raz bardzo mocno podkreślam, że podstawą bezpieczeństwa naszej ojczyzny jest Wojsko Polskie" - podkreślił Błaszczak.



Zaznaczył, że aby zwiększyć liczebność WP prowadzono najpierw kampanię "Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej". "Teraz wprowadziliśmy nową formułę naboru do WP. Przede wszystkim można złożyć swoją deklarację przez internet" - przypomniał szef MON i poinformował, że dotąd w ten sposób złożono ponad 5 tys. deklaracji. Podkreślił, że "chodzi o to, by kryteria naboru do WP "były jasne a procedury były krótkie, szybkie i proste".



"Temu służy zmiana, którą wprowadziliśmy. Powołane zostały Wojskowe Centra Rekrutacyjne" - powiedział Błaszczak. Jak zaznaczył, z zasady będą one lokalizowane w okolicach, gdzie mieszkają kandydaci do WP. "Wcześniej to było tak, że były punkty rekrutacyjne ściśle określone, ustalone i do nich zjeżdżali się w zasadzie z całego województwa kandydaci. Teraz to podejście jest inne - to Wojskowe Centra Rekrutacyjne przybywają do kandydatów" - powiedział szef MON.



Błaszczak poinformował, że obecnie działają 24 Wojskowe Centra Rekrutacyjne. "One będą powoływane doraźnie, w miejscach gdzie będzie najwięcej zgłoszeń do wojska" - dodał.



Zaznaczył, że postępowanie w takim centrum zajmuje jeden, maksymalnie dwa dni. W jego trakcie zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, badanie lekarskie i psychologiczne. "Sprawnie, szybko, w jak najkrótszym czasie" - powiedział Błaszczak. Dodał, że także szkolenie przygotowawcze będzie krótsze, "ale za to intensywniejsze".



"Te zmiany były konieczne. Zależało nam na tym, żeby kandydaci do Wojska Polskiego nie byli zniechęcani, a tak zdarzało się niestety, takie postępowanie trwało nawet ponad pół roku, to było niedopuszczalne" - podkreślił Błaszczak.



Szef MON zapoznał się z funkcjonowaniem lubelskiego Wojskowego Centrum Rekrutacji, rozmawiał z kandydatami do wojska, którzy przeszli już postępowanie kwalifikacyjne.



W woj. lubelskim od początku września za pośrednictwem portalu rekrutacyjnego zarejestrowało się 127 osób chętnych do wojska. Są to ochotnicy do służby przygotowawczej, do terytorialnej służby wojskowej i do służby zawodowej. Działają trzy centra rekrutacji, w Lublinie, Zamościu i Białej Podlaskiej. W przyszłości będą przenoszone do innych miejscowości - poinformował komendant Wojskowej Komedy Uzupełnień w Lublinie, ppłk Zbigniew Tarka.