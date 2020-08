Większe przychody i zyski Vigo System

Przychody giełdowej spółki wzrosły w I połowie 2020 r. o 32 proc., do 26,3 mln zł. Zysk operacyjny powiększony o amortyzację wzrósł o 57 proc., do 12,4 mln zł, a zysk netto wyniósł 8,2 mln zł, wobec 6,1 mln zł rok wcześniej. Jak podaje Vigo System, motorem napędowym była sprzedaż detektorów do zastosowań wojskowych, jak również rozwój segmentu medyczno-naukowego.

Największym rynkiem zbytu detektorów Vigo System w 2020 r. pozostaje sektor przemysłowy.

Dynamiczny wzrost sprzedaży w minionym okresie to w dużej mierze zasługa ponad 500-proc. wzrostu sprzedaży w segmencie zbrojeniowym, do 3,9 mln zł.

Wzrost sprzedaży związany jest z realizacją zamówień dla francuskiego koncernu Safran Aerotechnics, a także wyższej sprzedaży dla polskiego PCO.