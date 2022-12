Większość Rosjan chce negocjacji z Ukrainą, tylko 25 proc. jest za kontynuowaniem wojny

Zacięte walki wokół Bchmuta. Ukraińska armia od wielu dni odpiera szturmy. Sytuacja na froncie jest trudna. Rosjanie mimo dużych strat nadal próbują odzyskać obwód doniecki i zdobyć przyczółek w obwodzie ługańskim. Mają na tym kierunku dziewięciokrotną przewagę w artylerii.

Pogarszająca się pogoda, która utrudnia działania ofensywne ukraińskim żołnierzom, powoduje, że chcą oni przed zimą jak najszybciej zmusić Rosjan do odwrotu za rosyjską granicę.

W ciągu listopada Ukraińcy wyzwolili 3850 km2 Ukrainy.

Obecnie Rosja zajmuje 16,66 proc. terytorium Ukrainy, o 0,64 proc. mniej, niż w końcu października.

James Stavridis, emerytowany amerykański admirał i były dowódca połączonych sił zbrojnych NATO w Europie zapowiedział w amerykańskiej prasie, że przywódcy NATO wracają do pomysłu, który został odrzucony w pierwszych dniach wojny, czyli przekazania Ukrainie myśliwców MiG-29 lub nawet amerykańskich maszyn F-16.

Największym problemem Rosji jest niska motywacja żołnierzy i ucieczka do sąsiednich krajów setek tysięcy Rosjan w obawie przed poborem. Putin uciekł się do wcielania do wojska przestępców, bezdomnych i pijaków zgarniętych z barów. Natomiast największym problemem Ukrainy nie jest brak motywacji, ale mniejsza prawie 4 razy liczba mieszkańców.

Federacja Rosyjska ogłosiła przerwę na przygotowanie rakiet, przeprowadzenie rozpoznania i wyznaczenie nowych celów przed kolejnym masowym uderzeniem rakietowym. W rosyjskich atakach używane są stare pociski poradzieckie, które przed użyciem trzeba serwisować.

Te pociski pochodzą z trzydziestoprocentowej rezerwy strategicznej, naruszanej w szczególnych sytuacjach na froncie. Rosjanie wciąż też budują nowe uzbrojenie na potrzeby frontu.

Na terenie ambasady ukraińskiej w Madrycie wybuchł ładunek umieszczony w liście raniąc jedną osobę. Z kolei w Rosji w obwodzie briańskim niedaleko granicy z Ukrainą zapaliły się zbiorniki z produktami ropopochodnymi. Ostatnio w Rosji wybuchły co najmniej trzy inne wielkiej pożary.

Niezależny rosyjski portal Meduza, powołując się na wyniki niejawnego badania opinii publicznej przeprowadzonego na zlecenie Kremla, ujawnił, że 55 proc. Rosjan opowiada się za negocjacjami z Ukrainą, a tylko 25 proc. za kontynuowaniem wojny.

Kolejny przykład propagandowych bredni Kremla. Szef rosyjskiego wywiadu zagranicznego Siergiej Naryszkin ogłosił, że Polska intensyfikuje przygotowania do przejęcia zachodniej części Ukrainy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przestrzega, że rosyjski aparat propagandowy nie ustaje w próbach pogorszenia relacji pomiędzy Polakami a uchodźcami z Ukrainy.