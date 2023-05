Wielka Brytania chce dać Ukrainie tajemnicze drony

Ukraińcy nie przestali się cieszyć po oświadczeniu premiera Wielkiej Brytanii Rishiego Sunaka, że jego rząd dostarczy Ukrainie setki nowych dronów szturmowych dalekiego zasięgu, kiedy brytyjscy analitycy ostudzili emocje. Brytyjczycy nie mają floty tego typu maszyn...

Trwają spekulacje, jakie drony szturmowe dalekiego zasięgu miał na myśli brytyjski premier, gdyż tego typu maszyn Brytyjczycy nie mają w zapasach.

Nawet specjaliści nie są pewni, jakie tajemnicze bezzałogowe statki powietrzne tego typu ma do dyspozycji brytyjski resort obrony.

Wszystko wskazuje, że o tym, jakie drony dalekiego zasięgu dostanie Ukraina, dowiemy się po pierwszych misjach bojowych żołnierzy ukraińskich przeciwko wojskom rosyjskim.

Premier Rishi Sunak ogłosił w połowie maja, że Ukraina dostanie drony o zasięgu do 200 km. Nie ujawnił szczegółów, jaki to będzie system i o jakich możliwościach. Brak przejrzystości w tej sprawie spowodował konsternację wśród specjalistów i analityków wojskowych.

Brytyjscy urzędnicy polityczni i obronni konsekwentnie otwarcie wypowiadali się na temat sprzętu wojskowego wysyłanego na Ukrainę przez cały konflikt z Rosją. Dotychczasowa pomoc wojskowa Wielkiej Brytanii objęła m.in. czołgi Challenger 2, ponad 10 tys. pocisków przeciwpancernych NLAW, Brimstone i Javelin.

Ostatnio Londyn przekazał też broń dalekiego zasięgu Storm Shadow, systemy artylerii rakietowej MLRS, działa samobieżne, setki pojazdów opancerzonych i przenośne systemy obrony powietrznej krótkiego zasięgu (MANPADS) Starstreak.

Tymczasem jeśli chodzi o tajemnicze drony dalekiego zasięgu, eksperci, których Breaking Defense pytał o szczegóły, odpowiedzieli, że nie są pewni, do czego konkretnie w sprawie dronów dalekiego zasięgu może odnosić się brytyjski resort obrony.

Kiedy zaś okazało się, że w zasobach sił zbrojnych Wielkiej Brytanii nie ma niczego, co pasowałoby do dronów dalekiego zasięgu przenoszących systemy uzbrojenia mogące atakować cele naziemne daleko na tyłach frontu, doszło do małej afery.

Czy potajemnie jest opracowywany dron dalekiego zasięgu dla Ukrainy?

Zaczęto zastanawiać się nad możliwymi opcjami przekazania takiego uzbrojenia. Najbardziej oczywiste opcje to bezzałogowy statek powietrzny dalekiego zasięgu, nad którym pracuje się w Wielkiej Brytanii i o którym rząd dotychczas milczał, lub jakieś maszyny z innego kraju, których zakup Wielka Brytania będzie finansować i dostarczać Ukrainie.

Jak powiedział Douglas Barrie, starszy specjalista ds. lotnictwa wojskowego w wojskowym think tanku Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych (IISS), armia brytyjska używa obecnie bezzałogowców dalekiego zasięgu, jak amerykański MQ-9A Reaper (Żniwiarz), których maksymalny zasięg to ponad 1000 mil (1,6 tys. km), czyli kilka razy większy niż tajemniczego drona oraz dronów Thales Watchkeeper i QinetiQ Banshee.

Ale żaden z nich nie został zakupiony w setkach sztuk, ani nie jest uważany za dron szturmowy. Tylko Watchkeeper pasuje do profilu zasięgu 200 kilometrów.

Trzeba podkreślić, iż gdyby dron dalekiego zasięgu był potajemnie opracowany dla Ukrainy, nie byłby pierwszym systemem, który wszedłby w tajemnicy w ten konflikt. Wcześniej już Pentagon niespodziewanie przyznał, że wysyła na Ukrainę nieujawnione wcześniej drony Phoenix Ghost.

Wcześniej nie podano zbyt wielu informacji, z wyjątkiem ogólników, że jest podobny do amunicji krążącej o stosunkowo krótszym zasięgu i został szybko opracowany we współpracy z Siłami Powietrznymi Stanów Zjednoczonych.

Po pierwszych misjach bojowych dowiemy się, jakie drony dostanie Ukraina

Wśród analityków panuje przekonanie, że Wielka Brytania posiada przemysłową zdolność do łatwego projektowania dronów szturmowych, zwłaszcza amunicji krążącej. Z ich przekazaniem jest jednak jeszcze jeden problem...

James Rogers, profesor studiów wojennych w Duńskim Instytucie Studiów Zaawansowanych ostrzegł, że niezależnie od tego, o czym mówią Brytyjczycy, warto pamiętać, iż przekazanie dronów dalekiego zasięgu wymaga oceny, czy nie spowodują one eskalacji konfliktu poza granice, czego USA i NATO starają się uniknąć.

- Nie powinniśmy dać się ponieść i dołączyć do retoryki, która wydaje się sugerować, że Wielka Brytania zaopatruje Ukrainę w broń, która da jej możliwość przeprowadzania precyzyjnych uderzeń w samej Rosji. To nie jest z pewnością coś, co chcielibyśmy sugerować jako mocarstwo NATO... - podkreślał prof. Rogers.

Wiele wskazuje, że o tym, jakie drony dalekiego zasięgu dostanie Ukraina, dowiemy się po pierwszych misjach bojowych żołnierzy ukraińskich przeciwko wojskom rosyjskim. Część specjalistów wojskowych uważa, że tak powinno być ze wszystkimi systemami przekazywanymi Kijowowi.