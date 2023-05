Wielka Brytania dozbroi Ukrainę. Wyśle pociski, które łatwiej dosięgną Rosjan

Wielka Brytania naciska na administrację Joe Bidena, aby Stany dostarczyły Ukrainie broń dalekiego zasięgu, która pomoże sięgnąć na terytorium okupowane przez Rosję. Waszyngton obawia się jednak eskalacji konfliktu.

Możliwość uderzenia za linią frontu Rosji pomogłaby Ukraińskiej kontrofensywie

Ukraina od dawna apeluje do krajów zachodnich o rakiety dalekiego zasięgu, które w jej ocenie mogłyby zmienić przebieg wojny. Posiadanie takiej broni umożliwiłoby ukraińskim wojskom atak na rosyjskie centra dowodzenia, linie zaopatrzenia, amunicję i składy paliwa na Krymie oraz na terytorium kontrolowanym przez Rosję we wschodniej Ukrainie.

- Gdybyśmy mogli uderzyć na odległość do 300 kilometrów, armia rosyjska nie byłaby w stanie zapewnić obrony i będzie musiała przegrać - powiedział minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow na początku tego roku. - Ukraina jest gotowa udzielić wszelkich gwarancji, że wasza broń nie będzie brała udziału w atakach na terytorium Rosji.

Obawy, że Ukraina wystrzeli pociski w cele znajdujące się na terytorium Rosji są głównym powodem, dla którego ukraińskie prośby został wielokrotnie odrzucone.

Stany Zjednoczone dostarczyły precyzyjne systemy rakietowe wielokrotnego startu, w tym High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), ale z amunicją o zasięgu ograniczonym do ok. 50 mil (ok. 80 km).

W ramach ogłoszonego już w 2023 roku pakietu broni, Pentagon poinformował, że Ukrainie zostaną dostarczone bomby naziemne o małej średnicy (GLSDB) o dwukrotnie większym zasięgu. Te bomby mogą być wystrzeliwane również z HIMARS-ów, ale dostawa spodziewana jest dopiero w tym roku.

Premier Wielkiej Brytanii, Rishi Sunak, na lutowej Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa zwrócił się do europejskich sojuszników pytając: - Jeśli istnieje taki moment w tym konflikcie, kiedy możemy dokonać zmian, dlaczego nie skorzystamy z tej szansy? Na co czekamy?

Przed kilkoma tygodniami, zgodnie z niepublikowanym wcześniej plikiem, który wyciekł online za pośrednictwem platformy komunikacyjnej Discord, amerykański wywiad potwierdził, że Wielka Brytania planuje wysłać nieokreśloną liczbę pocisków Storm Shadow na Ukrainę, wraz z brytyjskim personelem, aby wspomóc Ukraińców.

- Wielka Brytania będzie pierwszym krajem, który dostarczy Ukrainie broń dalekiego zasięgu - powiedział Sunak w swoim przemówieniu w Monachium.

Storm Shadow to konwencjonalny, taktyczny pocisk manewrujący o zasięgu od 250 do 400 km.

Tylko Stany Zjednoczone wysyłają na Ukrainę więcej sprzętu niż Wielka Brytania

Wielka Brytania to drugi co do wielkości dostawca pomocy wojskowej dla Ukrainy po Stanach Zjednoczonych. Kraj dostarczył w zeszłym roku amunicję o wartości 2,5 mld dol. Brytyjczycy są dumni z bycia w czołówce, mimo że to tylko ułamek tego, co obiecał Waszyngton. Wysłali także jedne z pierwszych naramiennych broni przeciwlotniczych i przeciwpancernych do walki z rosyjską inwazją w lutym 2022 r., a niedawno przeprowadzali szkolenia dla pilotów na myśliwcach NATO.

W połowie stycznia Wielka Brytania zdecydowała się przełamać niechęć swoich sojuszników i ogłosiła wysłanie 14 czołgów Challenger na Ukrainę. W rezultacie Stany Zjednoczone i kraje europejskie również zobowiązały się do wysłania swoich własnych ciężkich pojazdów opancerzonych.

Odległość między terytorium kontrolowanym przez armię Ukrainy a Sewastopolem, największym miastem Krymu i siedzibą rosyjskiej Floty Czarnomorskiej, jest w zasięgu pocisków Storm Shadow, które były używane przez Wielką Brytanię w Iraku w 2003 r. oraz przez Wielką Brytanię, Francję i Włochy w Libii w 2011 r.. Pociski zostały przystosowane do wielu różnych samolotów.

Według Marka Canciana, starszego doradcy Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych Programu Bezpieczeństwa, broń ta pozwoliłaby siłom Kijowa na przyjęcie taktyki stosowanej przez Rosję, czyli wystrzeliwaniu pocisków manewrujących z samolotów na własnym terytorium, aby uniknąć obrony powietrznej przeciwnika.