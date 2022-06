Wielka Brytania potwierdza przekazanie Ukrainie wyrzutni M270 MLRS

Brytyjski minister obrony Ben Wallace poinformował w czwartek, że Wielka Brytania przekaże Ukrainie wyrzutnie pocisków M270 MLRS, a także przeszkoli na swoim terytorium ukraińskich żołnierzy w zakresie ich obsługi.

Wallace nie sprecyzował, ile sztuk M270 MLRS trafi na Ukrainę. Potwierdził natomiast, że decyzja została podjęta w ścisłej współpracy z władzami USA.

W środę portal Politico podał, że Wielka Brytania zwróciła się do władz USA o zgodę na przekazanie Ukrainie tych wyrzutni będących konstrukcją amerykańską, a o tej sprawie mieli rozmawiać premier Boris Johnson z prezydentem USA Joe Bidenem. Również w środę Biden ogłosił przekazanie Ukrainie czterech wyrzutni HIMARS, które są nieco nowszą wersją M270 MLRS.

MLRS to opancerzona, gąsienicowa, wieloprowadnicowa wyrzutnia pocisków. W wersji, która ma zostać przekazana przez Wielką Brytanię, wystrzeliwane pociski mają zasięg do ok. 80 km.