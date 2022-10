Wielki koncern partnerem naszego przemysłu. Zbudujemy polską rakietę

O tym, dlaczego europejska grupa zbrojeniowa MBDA znalazła się w gronie najważniejszych europejskich parterów militarnych Polski, czym jest mała Narew i jakie są perspektywy współpracy z polskim przemysłem, WNP.PL rozmawia z Janem Grabowskim, dyrektorem generalnym MBDA na Polskę.

Konsorcjum PGZ-Narew dostarczyło do Sił Zbrojnych RP pierwsze wyrzutnie oraz inne komponenty pierwszej jednostki ogniowej tzw. małej Narwi.

Przeprowadzono prace integracyjne systemu przeciwlotniczego CAMM z polskim podwoziem Jelcz, polskim systemem klasy C2 oraz stacją radiolokacyjną Soła z naszej spółki PIT-Radwar.

"Mała Narew" jest przedmiotem jednej z umów wykonawczych "dużej Narwi", w której chcemy pozyskać nawet ponad sto wyrzutni przeciwlotniczych krótkiego zasięgu. Będziemy je produkować w kraju.

Według założeń pierwsza jednostka ogniowa systemu przeciwlotniczego i przeciwrakietowego krótkiego zasięgu z wyrzutniami iLauncher na podwoziu Jelcza z pociskami CAMM miała trafić do Polski do końca roku. Nic nie grozi realizacji tych planów?

- Pierwsze elementy jednostki ogniowej, tzw. małej Narwi - czyli nowoczesnego, szybko wprowadzanego na wyposażenie polskich sił zbrojnych systemu obrony przeciwlotniczej obiektów o wysokiej wartości - są już w Polsce.

Zgodnie z umową zawartą w kwietniu tego roku z MON, firma MBDA w ramach "małej Narwi" dostarczy dwie jednostki ogniowe brytyjskiego systemu przeciwlotniczego krótkiego zasięgu (wraz z rakietami CAMM), mające chronić obiekty dużej wartości przed konwencjonalnymi, jak i niekonwencjonalnymi zagrożeniami powietrznymi, lecącymi nisko nad ziemią, ale i na dużych wysokościach.

Wyrzutnie i rakiety powstają w Wielkiej Brytanii. Aby mogły zostać szybko wyprodukowane, niezbędna była zgoda rządu Wielkiej Brytanii. MBDA ma wsparcie brytyjskiego rządu, jeśli chodzi o współpracę z Polską i jej przemysłem.

Co konkretnie dostaniemy?

- Pierwsza jednostka ogniowa to 3 wyrzutnie wraz z pociskami. Zgodnie z umową znajdą się one w Polsce do końca roku. Przeprowadzono już prace integracyjne systemu przeciwlotniczego CAMM z wykorzystaniem polskiego podwozia.

System jest już po testach terenowych w Polsce. Trwają też szkolenia polskich operatorów i obsług z przygotowania i wykorzystania systemu w walce oraz jego obsługi, prowadzone przez byłych żołnierzy armii brytyjskiej, którzy w tym celu przyjechali do Polski.

Wszystkie dostawy systemów przebiegają zgodnie z terminami w umowach

A kiedy dostaniemy drugą jednostkę ogniową?

- Szczegóły harmonogramu objęte są tajemnicą kontraktową, ale wszystkie dostawy przebiegają zgodnie z terminami w umowach zatwierdzonych przez MON oraz Polską Grupę Zbrojeniową - naszego partnera przemysłowego. Obie jednostki ogniowe powinny być dostarczone do końca 2023 r.

Brytyjski będzie też system dowodzenia i kierowania, radary?

- Zgodnie z umową z PGZ to polski przemysł dostarczy system dowodzenia i kontroli, podobnie jak inne elementy, jak radary i systemy łączności przewidziane do współdziałania z brytyjskim systemem. System dowodzenia i kierowania, jak również radary dla "małej Narwi", dostarczy polska firma PIT-Radwar.

"Mała Narew" to program „przetarcia się w boju” polskiego przemysłu przed "dużą Narwią", w której Polska chce pozyskać ponad 100 takich systemów przeciwlotniczych.

Wtedy już ich produkcja w całości będzie odbywała się w Polsce. Narew według MBDA powinna być polskim systemem od początku do końca, dlatego przetransferujemy do Polski technologie i wiedzę, aby polski przemysł mógł jak najszybciej sam produkować system obrony przeciwlotniczej - z rakietami CAMM włącznie.

Chcielibyśmy produkować wraz z polskim przemysłem całą rodzinę naszych pocisków średniego zasięgu. W "małej Narwi" to rakieta CAMM o zasięgu 25 km. W dużej Narwi będą to pociski CAMM ER o zasięgu do 40 km.

Wszystko wskazuje, że MBDA chce być jedną z najważniejszych europejskich firm, współpracujących nie tylko w ramach polskiego systemu przeciwlotniczego Narew.

- MBDA jest największym w Europie producentem systemów rakietowych i Polska już z nami współpracuje przy rozwoju własnego systemu obrony przeciwlotniczej.

Realizacja programu małej Narwi jest jedną z umów wykonawczych dużej Narwi

Może pan powiedzieć, co się dzieje w tym dużym programie Narew - tak bardzo Polsce potrzebnym?

- Mamy umowę ramową zawartą między MBDA a MON reprezentowanym przez Agencję Uzbrojenia, na mocy której mogliśmy tak szybko wdrożyć "małą Narew'. Nie ma natomiast umowy na "dużą Narew". "Mała Narew' jest jedną z umów wykonawczych "dużej Narwi".

Agencja Uzbrojenia zakomunikowała nam pewne terminy realizacji tego programu, ale na razie Narew jest w początkowej fazie, choć negocjacje w tym programie są już w fazie finałowej.

Wdrożenie systemów dla Narwi, w porównaniu z podobnymi systemami z innych krajów, będzie o wiele krótsze i wcale nie zajmie tak dużo czasu, jak wydawało się jeszcze wiosną. Będzie to polski system, który w całości powstanie w naszym kraju.

MBDA to największa firma produkująca uzbrojenie rakietowe. W tej dziedzinie współpracy z Polską nie ograniczacie jedynie do Narwi. MBDA ma też ofertę dla programu Miecznik, w którym chcemy budować 3 fregaty rakietowe...

- Naszym wsparciem dla polskiego programu Miecznik pozostaje również rakieta CAMM, która może być wykorzystana jako uzbrojenie przeciwlotnicze. Jako uzbrojenie dla trzech nowych fregat dla Polskiej Marynarki Wojennej proponujemy też Sea Ceptor.

To okrętowy system obrony powietrznej zwalczający samoloty bojowe, a także nową generację naddźwiękowych pocisków przeciwokrętowych. Posiada zdolność prowadzenia ognia w wielu kanałach celowania, dzięki czemu może stawić czoła zmasowanym atakom przeciwnika.

W programie niszczycieli czołgów Ottokar-Brzoza będą wykorzystane przeciwpancerne pociski dalekiego zasięgu Brimstone

Macie swój udział również w produkcji niszczyciela czołgów Ottokar-Brzoza. Co się dzieje w tym programie?

- Moduły bateryjne niszczycieli czołgów zostały zamówione przez MON w PGZ. Jednym z elementów tego zamówienia było wskazanie przez ministra Mariusza Błaszczaka przeciwpancernego pocisku dalekiego zasięgu Brimstone, produkowanego przez MBDA, jako rakiety pierwszego wyboru dla tego systemu.

Zanim rakieta znajdzie się w tych modułach bateryjnych, rozmawiamy o szczegółach z PGZ- konsorcjum Ottokar-Brzoza, w którym są Huta Stalowa Wola, Jelcz, Wojskowe Zakłady Elektroniczne i Zakłady Mechaniczne Tarnów. Chcielibyśmy, aby Brimstone dla niszczyciela czołgów był wspólnie budowany przez MBDA i PGZ.

Co to za rakieta?

- To wielozadaniowy pocisk przeciwpancerny, gwarantujący użytkownikowi bardzo wysokie prawdopodobieństwo wyeliminowania przeciwnika pierwszym strzałem. Broń sprawdzona w zwalczaniu celów stacjonarnych i ruchomych. Zastosowany w pocisku standardowy interfejs ułatwia szybką integrację z dużą liczbą nosicieli.

Brimstone może być nie tylko rakietą dla wojsk lądowych, artylerii, ale również dla platform lotniczych

MBDA i PGZ współpracują przy Brimstone z myślą o projekcie polskiego niszczyciela czołgów Ottokar-Brzoza, ale pocisk ten może stanowić oręż odrzutowców, śmigłowców i bezzałogowych statków powietrznych, wyrzutni montowanych na platformach poruszających się po ziemi lub morzu.

- Dlatego chcemy, by Brimstone był nie tylko rakietą dla wojsk lądowych, artylerii, ale również dla platform lotniczych. Możemy w nie uzbroić śmigłowce szturmowe, bezzałogowce, samoloty bojowe, bo rodowód tej rakiety wywodzi się z brytyjskich sił powietrznych.

Polska dołączyła do użytkowników samolotów wielozadaniowych V generacji. MBDA może dostarczyć uzbrojenie lotnicze pozwalające w pełni wykorzystać potencjał tego typu samolotów. To pociski rakietowe ASRAAM, Meteor i SPEAR do zwalczania celów powietrznych lub naziemnych, - teraz i w przyszłości.

Atutem ASRAAM jest duży stopień unifikacji z pociskiem CAMM, co może być korzystne dla polskiego przemysłu zbrojeniowego także w programie Harpia. Jesteśmy jedyną europejską firmą, która oferuje tak szeroki zestaw uzbrojenia dla F-35.

MBDA myśli o dalszym rozszerzaniu współpracy z polskim przemysłem?

- Jesteśmy zainteresowani systemową, długoterminową współpracą z polskim przemysłem. Chcemy, współpracując ścisłe z PGZ jako w pełni równorzędnym partnerem, pomóc polskiemu przemysłowi obronnemu rozwinąć się do takiego poziomu technologicznego, na jaki w pełni zasługuje, by mógł rozwijać produkcję systemów rakietowych dla polskiej armii, jak i na rynki trzecie.

Obecnie pracujemy nad polonizacją rakiety CAMM, aby stała się ona polskim pociskiem rakietowym, co pozwoli Polsce uzyskać o wiele większe niż obecnie zdolności do obrony przeciwlotniczej. Ale na tych rakietach współpraca MBDA z PGZ nie musi się skończyć.

