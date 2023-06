Witek: Zgadzamy się by podnieść próg wydatków na obronność w NATO do 2,5 proc. PKB

Zgadzamy się z propozycjami, by podnieść próg wydatków na obronność w państwach NATO do 2,5 proc. PKB. To trudne zadanie, ale bezwzględnie potrzebne. USA nie mogą ponosić ciężarów same – mówiła marszałek Sejmu Elżbieta Witek podczas spotkania liderów parlamentów krajów NATO.

Marszałek Witek wzięła udział w spotkaniu przewodniczących parlamentów państw NATO w Wilnie, zorganizowanym przed zaplanowanym na 11-12 lipca szczytem Sojuszu. Podczas briefingu prasowego na koniec obrad zwróciła uwagę na wielokrotnie podnoszony w rozmowach temat wydatków na obronność poszczególnych państw Sojuszu.

"Podkreśliłam rolę, jaką Polska odgrywa w NATO, jeśli chodzi o przeznaczanie środków z budżetu na obronność. Okazuje się, że w tej chwili jesteśmy właściwie liderem, ponieważ w budżecie mamy zapisane 3 proc. PKB na obronność, ale realnie wydamy 4 proc. - to jest najwięcej spośród państw NATO. Niestety, nie wszystkie chcą wydawać tyle środków. Wiem, że to jest kosztowne, że to trudne i wymagające zadanie, ale bezwzględnie potrzebne, ponieważ bezpieczeństwo nie zna ceny" - powiedziała marszałek Sejmu.

Dodała: "dlatego zgadzamy się z propozycjami, jakie mają paść na szczycie tutaj w Wilnie - żeby podnieść ten próg do 2,5 proc. PKB na obronność". "To wszystkim jest nam potrzebne dlatego, że Stany Zjednoczone, które są liderem w Pakcie Północnoatlantyckim, nie mogą ponosić głównych ciężarów. Te ciężary muszą także ponosić inni członkowie NATO, także państwa Unii Europejskiej" - podkreśliła Witek.

"Najważniejsze jest to, że wszyscy zgadzamy się co do jednego - że musimy być solidarni, musimy wspierać Ukrainę w każdym wymiarze, przede wszystkim w wymiarze militarnym. Wszyscy uważamy, że bezpieczeństwo będzie zapewnione tylko wtedy, kiedy Ukraina zwycięży, i to zwycięży militarnie. (…) Przed nami bardzo duże wyzwania, bardzo dużo pracy i wysiłku, ale trzeba ten wysiłek wykonać" - powiedziała marszałek Sejmu.